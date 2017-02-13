【開箱】羅技 MX Master 無線藍牙滑鼠，這滾輪也滾太快了吧！

2017-02-13 12:34:19 哇哇

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

已經換成大筆電 ASUS ROG G501VW 工作好一陣子了，效能當然是讓我滿意，不過 USB Port 就是少了一點，一個接上滑鼠、一個接上鍵盤、一個接上搖桿，每次有其他用途時就得犧牲其中一個，甚至得犧牲掉兩個，這是讓我很困擾的事情，之前也是使用羅技無線滑鼠，不過非藍牙連線的，占用一個 USB Port 還頗麻煩的，所以決定要來換滑鼠啦！這次買的是羅技 MX Master 無線滑鼠，其實我用這造型的滑鼠很久了，個人覺得還頗方便頗上手的，每天都在摸電腦，也沒有太多手部的問題等等，新滑鼠快速的開箱一下。

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech
我前一支滑鼠是羅技 M560，也是相似造型的滑鼠，而且我還選擇白色的款式，用久了實在是灰頭土臉的悲劇，雖然說還是很好用，不過還沒有掛點就先被我退下了，反正我也欠缺備用滑鼠^^。

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

開箱內容物有羅技 MX Master 無線滑鼠、USB 充電傳輸線、Unifying 接收器與使用說明書。Unifying 接收器可以用可以不用，若是電腦有支援藍牙傳輸，Unifying 接收器就可以收起來不用囉！

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

造型上我個人覺得滿意啦！是比較大隻一點點，不過我長期都在電腦前工作，這樣的 size 對我來說剛剛好，只是攜帶時比較佔據空間一點點，不過我想我應該會帶舊滑鼠出門，放在背包愛怎麼磨就磨吧！哈哈～

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

很特殊的滾輪造型，讓手指頭滑動時更有摩擦力。滾輪後方那顆手動切換鈕，可以切換滑鼠的無段模式與有段模式，有段的意思就是說滾滑鼠時可以感受到一格一格的，比較有感覺，夜深人靜上網時就可以聽到滾輪的聲音；而無段模式就是完全沒有聲音的滾動，也不會感覺到一格一格的，夜深人靜完全不會有聲音唷！！！

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

這隻滑鼠的等級比較高檔一些，因此在滾輪上也很有特色，就是滾輪超級會滾，用力的滑動會從有段跳接到無段，總之可以滾超級久，若是很長的網頁內容，只要用力滾一下應該就可以到底！這點算是方便的～～！不過也有困擾的地方，譬如我用力滾了一下，然後我滑鼠又移到瀏覽器的分頁頁籤，就會在那邊一直跳一直跳；或是同時按著 ctrl 鍵就會把網頁的自縮到超級小 XD

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

手機側邊你知道有幾項操作嗎？？一共有五個不同的操作，滾輪上下、前進、後退與底部按鈕，底部按鈕這設計還不錯，我把他設定成 Win + Tab 的作用，可以很方便的快速切換視窗。

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

滑鼠有多很多不同的操作是個優勢，就像是快捷鍵一樣，像我把側邊滾輪設定成音量大小聲，調整音量我覺得很方便。前頁後頁的按鈕也很實用，不過我只保留上一頁的功能，後向按鈕我設定成返回電腦桌面，符合自己的使用習慣，我自己個人超級順手的！

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

前方有電量的燈號指示，每天以工作六小時來看，電力可以維持 40 天之久，而且具備有快速充電的優勢，只要充電四分鐘就可以讓你使用一天，邊充電也可以邊使用。雖然說要充電小小麻煩，不過總比一直換電池來的好，也算是環保的一種嗎？

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

同時支援 Unifying 接收器與藍牙，我就是為了藍牙才買這隻滑鼠的^^。Darkfield 可以更精準的操控滑鼠，不受平面的限制，在玻璃上也能很順暢的操作，這真的頗重要的，因為不少地方都是玻璃桌面，一般滑鼠一定要墊張紙，不然滑鼠如同報廢一般，這情況我也遇過不少次！

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

 123 代表可以支援三台裝置，方便在三台裝置中切換，譬如說現在很多電視盒都是 Android 系統，很多 APP 不一定完善支援遙控器，這時候連接滑鼠操作會簡單許多。

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

美美的屁股能很順的貼合手掌心，至少男生的手應該是頗適合的！

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

USB 充電在滑鼠前方的下面，就算接上去充電也不影響操作。

羅技MX Master 無線滑鼠 Logitech

滿意使用中～價格是貴了點，黑色版價格幾乎都是 2599 元，白色版本卻要 3299 元，換個顏色要多 700 元啊！還是爽爽用黑色就好！


滾滾滾影片參考一下吧！

http://www.logitech.com/zh-tw/product/mx-master

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