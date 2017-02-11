【台南】原生園火鍋吃到飽，來自台東的有機藥草野菜讓你好健康！（台南德安店）

菜！菜！菜！這篇食記都是蔡！綠成一片啊！哈哈哈！
自從多年前吃過【藝術轉角】之後，就對藥草野菜很有興趣，因為都是一些很不常見的植物，感覺吃起來就很養生。
在台南，這類藥草火鍋確實也很少，一般火鍋店的菜盤，用的不外乎高麗菜、青江菜、大陸妹...，再來一撮金針菇、一塊南瓜地瓜冬瓜玉米之類的，想吃個茼蒿、a菜、白菜還要另外加點呢！
現在除了藝術轉角，又多了間【原生園草食汆燙鍋】，一樣是藥草野菜汆燙鍋專門店，超多種稀有植物真的讓人大開眼界！當然價格也就不太可愛啦！畢竟稀少咩！不過對於喜歡吃菜的人來說，是非常值得一嚐的火鍋喔！
原生園的有機藥草，是來自台東的原生應用植物園，藝術轉角的藥草也是來自台東，或許是同一個來源吧我想。
這些珍貴的藥草，可以作為藥材，也可以用來做料理，是非常養生的食材，原生園提倡15秒汆燙鍋法，希望顧客吃到無負擔又營養健康的火鍋。
消費方式是採吃到飽制，用餐時間為90分鐘，週一至週五(不包含國定假日)的商業午餐則為60分鐘，費用是429元+10%服務費，但這裡是採自助式，除了入座時有服務人員介紹和上鍋，其他拿菜拿肉加湯都自己來。
原生園在德安百貨的位置，原本是【精彩火鍋】，印象中來過一次，店內空間非常大，座位也超多的！不敢想像客人爆滿的時候，自助區會有多可怕...，如果可以的話還是挑平日來比較自在一點。
這裡最大的賣點就是超多種的有機藥草啦！真的超多種！
除此之外，肉品有牛豬各一種、菇類數種、麵米粉冬粉、丸類、生菜沙拉、水果、甜點、餅乾、冰淇淋，也有一些熟食，飲料和醬料有一些藥草特調。
講那麼多，終於要來好好瞧一瞧這些厲害的植物了！多看一點綠色順便可以保健一下眼睛這樣！哈哈！
↓紅萵苣。
↓角菜，話說第二盆我就不認識了。
↓咸豐草。
↓菊苣。
↓白馬齒莧。
↓紅鳳菜，這我知道，自己買回來炒過。
↓巴蔘菜，印象中在藝術轉角也有吃過，長得很像榕樹葉或馬拉巴栗葉的感覺。
↓山苦妹。
↓假酸漿。
腦袋有沒有快要打結？
↓雪裡紅，好像有聽過，還是我聽過的雪中紅？
↓白鳳菜。
↓綠萵苣，我承認我不知道萵苣分這麼多種。
↓京水菜，這就很熟了，有人說這叫水菜或水芹菜，大賣場就有賣，我家冰箱還有一包。
↓油麥菜。
這天來，提供的草藥大概有十五、六種，我沒有每一種都拿，尤其感覺很苦的都直接跳過，例如山苦妹，哈哈。
每一種藥草都有標註營養成分和功效，有興趣的朋友可以好好研究一下，針對自己比較欠缺營養的地方加強補充，另外孕婦或體弱者也要特別留意，部分藥草是不宜食用的喔！
↓菇類。
↓豆皮。
↓米麵食專區。
↓蒸煮麵。
↓米粉。
↓雷公根米苔目。
↓冬粉。
↓豬肉。
↓牛肉。
肉品不是這裡的主打商品，品質就一般般，雖然它們網站說是頂級肉品，但真的還好，話說吃到飽的肉也很難頂級，不然不就虧慘了，就在吃了整桌菜的時候，增加一點肉味。
↓丸子、芋頭、豆腐。
↓熟食區。
↓蒸地瓜。
↓炸野菜。
↓炒蔬菜。
熟食區我們只拿了地瓜，其他都沒有動...，光是吃藥草就飽了！哈哈！
↓生菜沙拉。
↓水果。
↓蛋糕餅乾。
連水果和蛋糕餅乾我們都沒拿，真的是來吃虧本的！
不過狂吃猛吃已經不是我們的強項了，還是吃巧比較適合我們，是說光吃菜和肉也是有吃得很飽啦！哈哈！
↓飲料區，靈芝茶、帝王茶、洛神花茶...。
↓醬料區，香椿醬、刺蔥醬、枸杞醬...，很特別。
湯頭則有雞湯和蔬菜湯，其實就是葷和素的區別，都非常清爽，並不是真的像一般的雞湯那種濃郁的口味，這樣才吃得到藥草的原味。
我們大概拿了三、四輪藥草，感覺自己就是在做牛做馬狂吃草！哈哈！
有些藥草非常順口，有些則帶有些苦味酸味，口感也都各不相同，因為和這些藥草很不熟，吃了才知道這菜是什麼滋味，感覺就很有趣。
我第一輪幾乎全都拿了(山苦妹除外，到底有多怕苦？哈哈！)，每一樣都拿少少的，但一個盤子還是不夠裝，因為實在太多種了啦！
吃完一輪就差不多知道那些比較不合口味，第二輪之後就不要再拿，只是煮一煮好像還是會忘記誰是誰ㄟ...！
平常有人約我去吃素食，我都會拒絕，因為素食包含了很多奇奇怪怪的加工食品，但是約我吃菜我就很ok，像原生園這樣，提供這麼多種類的養生藥草，吃起來就蠻過癮的，味道自然又沒有負擔。
如果喜歡吃菜，原生園真的是很值得來嚐嚐，分享給大家囉！
原生園草食汆燙鍋：
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台南市東區中華東路三段360號14樓(德安百貨)
06-2890708
營業時間 110：00~22：00
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