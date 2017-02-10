CSearcher 1.4.2.0 檔案快速搜尋工具，無索引隨時快搜

2017-02-10 11:12:54 哇哇



檔案搜尋要怎樣才能快，很多工具會先建立會先完整掃描硬碟，建立自己的資料庫，來加速搜尋的速度，有些是利用檔案系統的特性，達到最佳化搜尋的效能，CSearcher 的特色應該就是後者，讓你節省掉建立索引的時間，隨時可以快速的搜尋電腦中的檔案，而且還具備有低記憶體用量的特性，實際搜尋真的很快唷！

CSearcher 的使用並不難，首先設定要搜尋的範圍，接著在 Search pattern 輸入要搜尋的字串，Enter 之後就能快速搜尋，搜尋結果列表在下方，還可以搭配二次篩選 filtering 工具，還能過濾重複檔案、隱藏檔案或是資料夾等等功能，甚至可以設定檔案的時間範圍、檔案大小等等，搜尋功能還頗全面的。
http://www.hnsoft.pt/

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檔案大小：709 KB
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