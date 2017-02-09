【無限完全版】Ashampoo WinOptimizer 2017 繁體中文版，追求更快和永久穩定的系統

系統清理優化的軟體超級多，尤其免費版本的更是多，不過付費的工具可以免除廣告等等的困擾，而且也沒有功能上的限制，這次 Ashampoo WinOptimizer 2017 讓大家有機會取得「無限完整版」，其實他們以年份作編號的都是免費版，不過要輸入序號，也是一套非常專業的系統清理與優化工具，在介面上也相當的好看與專業，大家可別錯過這樣的好機會唷！
限時免費：https://www.ashampoo.com/frontend/registration/php/trial_step1.php
△ 接下來會要求你登入 Ashampoo 的帳號，若沒有話註冊一下即可。
△ 登入帳號後就可以得到 Ashampoo WinOptimizer 2017 的使用序號囉！其實這組序號大家都一樣，是可以略過以上步驟的。
△ 接下來可以進行安裝版的安裝，正常的安裝步驟。
△ 接著輸入剛剛所取得的完全版序號立即啟用，接著應該就可以看到下方出現綠色的文字，代表序號沒有問題，正確啟動囉！
△ 最後就是把安裝步驟完成，就能開始使用軟體囉！
△ 馬上開啟軟體來用看看吧！！！真的是頗專業的系統工具唷！
△ 初次使用當然是未最佳化的狀態，點選下方的開始搜尋。
△ 會依照清理、最佳化、保護三個層面去優化，點選詳細資料可以看到問題的內容，不想瞭解太多的話可以直接立即修復。
△ 內建非常多的系統工具模組，大家也可以仔細的每一款都試試看，很多不錯的功能，而且並不會額外偷偷下載什麼軟體背景安裝，這一套就是無限完全版，工具通通都打包好囉！
△ 習慣使用的工具還會自動加入我的最愛，方便日後直接取用，還頗貼心的！
△ 此外每一次的最佳化都有備份，可以從備份的頁籤當中去管理。
△ 統計功能會累計所有掃描過的數據等等，看起來也很有成就感唷！
https://www.ashampoo.com/zh/usd/pin/5006/Offline/Ashampoo-WinOptimizer-2017
安裝版下載：
Ashampoo WinOptimizer 2017.exe（MediaFire下載）
Ashampoo WinOptimizer 2017.exe（Rapidgator下載）
Ashampoo WinOptimizer 2017.exe（ZippyShare下載）
Ashampoo WinOptimizer 2017.exe（Hami+下載）
檔案大小：21 MB
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