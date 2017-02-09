【開箱】bitplay SNAP!7 專業級 iPhone7 相機手機殼！HD 高畫質廣角鏡頭非常值得

大家猜猜看，2016 年度最好的相機是哪一台？ 是 Nikon D5？ 還是 Canon EOS 5Ds？ 或者是 SONY α7R II？ 錯！錯！全都錯！ 不論是哪一年，最好的相機永遠只會是 當 你 需 要 時 你 拿 在 手 邊 的 那 一 台。 ▲ 再好的相機沒帶在身上也拍不到好...