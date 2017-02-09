【開箱】bitplay SNAP!7 專業級 iPhone7 相機手機殼！HD 高畫質廣角鏡頭非常值得

2017-02-09 10:46:43 哇哇

bitplay SNAP!7 專業級 iPhone7 相機手機殼

很多人不要 DC 不要單眼，拍照靠手機就搞定！這一兩年手機拍照的進步有目共睹，只要在光線充足之下，相機根本不用拿出來，靠手機就足夠了！本篇文章替大家開箱 bitplay SNAP!7 專業級 iPhone7 相機手機殼，加上一顆 HD 高畫質廣角鏡頭應該就很足夠了，去年度有與大家開箱過 bitplay SNAP! PRO 是使用在 iPhone 6 上的拍照手機殼，這次在外觀與設計上都有所改良，喜歡拿著 iPhone 拍照打天下的朋友們，這或許是你所缺少的專業配件唷！

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首圖

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