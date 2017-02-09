【開箱】bitplay SNAP!7 專業級 iPhone7 相機手機殼！HD 高畫質廣角鏡頭非常值得

很多人不要 DC 不要單眼，拍照靠手機就搞定！這一兩年手機拍照的進步有目共睹，只要在光線充足之下，相機根本不用拿出來，靠手機就足夠了！本篇文章替大家開箱 bitplay SNAP!7 專業級 iPhone7 相機手機殼，加上一顆 HD 高畫質廣角鏡頭應該就很足夠了，去年度有與大家開箱過 bitplay SNAP! PRO 是使用在 iPhone 6 上的拍照手機殼，這次在外觀與設計上都有所改良，喜歡拿著 iPhone 拍照打天下的朋友們，這或許是你所缺少的專業配件唷！
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大家猜猜看，2016 年度最好的相機是哪一台？ 是 Nikon D5？ 還是 Canon EOS 5Ds？ 或者是 SONY α7R II？ 錯！錯！全都錯！ 不論是哪一年，最好的相機永遠只會是 當 你 需 要 時 你 拿 在 手 邊 的 那 一 台。 ▲ 再好的相機沒帶在身上也拍不到好...
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