【限時免費】ONEKEY PDF Convert to Word 文件轉檔必備工具，編輯 PDF 就是靠轉檔

PDF 檔案讓人又愛又恨，愛在看起來比較正式，恨在難以編輯，因此 PDF 轉檔 WORD 的工具相當受歡迎，很多這類工具都是要付費的，今天 ONEKEY PDF Convert to Word 限時免費中，有需要文件轉檔工具的朋友，一定得將這款工具收藏在電腦內，未來做告報、取用文件的時候，相信可以替你節省不少時間，這款工具可以將 PDF 轉換成 TXT、RTF、DOC 與 DOCX 的格式唷！
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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 接著就能取得這次活動的軟體安裝檔案與活動序號，這串序號真的好長啊！！！免安裝板可以到文末下載。
△ 開啟軟體後就會跳出輸入序號的視窗，試用版本有 15 天的期限，每個檔案只能轉檔前三頁，當然正式版會比較完美囉！
△ 註冊完成會看到以上畫面，重新執行一次軟體就完成囉！
△ 轉檔方式很簡單，將要轉檔的 PDF 拖曳到軟體視窗之內，可以在列表中設定要轉檔的頁數，在下方設定自己要轉出的格式以及路徑等，點選 Convert Now 就可以開始轉檔囉！
http://www.pdfconverttodoc.com/pdf_convert_to_word/pdf_convert_to_word.html
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