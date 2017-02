【限時免費】ONEKEY PDF Convert to Word 文件轉檔必備工具，編輯 PDF 就是靠轉檔

PDF 檔案讓人又愛又恨,愛在看起來比較正式,恨在難以編輯,因此 PDF 轉檔 WORD 的工具相當受歡迎,很多這類工具都是要付費的,今天 ONEKEY PDF Convert to Word 限時免費中,有需要文件轉檔工具的朋友,一定得將這款工具收藏在電腦內,未來做告報、取用文件的時候,相信可以替你節省不少時間,這款工具可以將 PDF 轉換成 TXT、RTF、DOC 與 DOCX 的格式唷!

△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD ONEKEY PDF CONVERT TO WORD NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 接著就能取得這次活動的軟體安裝檔案與活動序號,這串序號真的好長啊!!!免安裝板可以到文末下載。△ 開啟軟體後就會跳出輸入序號的視窗,試用版本有 15 天的期限,每個檔案只能轉檔前三頁,當然正式版會比較完美囉!△ 註冊完成會看到以上畫面,重新執行一次軟體就完成囉!△ 轉檔方式很簡單,將要轉檔的 PDF 拖曳到軟體視窗之內,可以在列表中設定要轉檔的頁數,在下方設定自己要轉出的格式以及路徑等,點選 Convert Now 就可以開始轉檔囉!免安裝版:檔案大小:17.60 MB