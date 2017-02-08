【台南】牧鍋 MooPot 頂級熟成牛鍋物，普洱牛骨湯、辣子蔬果湯滋味獨特

最近經過裕農路，發現一家似乎不錯的牧鍋 MooPot 頂級熟成牛鍋物，第一當然是查詢評價，不過因為是新開的店評價不多，那就只好自己先衝啦！牧鍋是專門賣各種牛肉的火鍋店，喜歡吃牛肉鍋的朋友可以來品嘗看看，不過不吃牛肉的也有豬肉與雞肉可以選擇，湯鍋是鴛鴦鍋的方式，牛肉湯頭的選擇有清燉牛骨、普洱牛骨與辣子牛骨，一般湯頭有黃金蔬果與辣子蔬果湯，辣子應該是他們的特色調味，頗特殊的！而且來這裡一定要品嘗他們的二八醬，沾肉很好吃的唷！
上他們的facebook粉絲專頁看了一下，肉品主打頂級熟成牛！讓我整個興趣都上來了！雖然說平常去吃火鍋，吃一般便宜的牛肉也是吃得很開心，但能吃到鮮嫩的牛肉當然更令人開心啦！
話說台南厲害的溫體牛肉鍋那麼多，但這種熟成牛肉也依然有它的市場在，兩種肉品各有擁護者，總之就是來去品嚐看看就知道箇中滋味囉！
牧鍋的位置在裕農路和裕信路口，也就是裕農路靠近高速公路涵洞這一邊，很好找。
牧鍋是高雄小牧人餐飲的相關企業。
從外觀看，我原本以為餐廳蠻大的，實際進去，發現空間不算大，但因為座位沒有很多，所以感覺還是頗寬敞的，不會有擁擠感。
櫃台上掛了一隻鐵牛頭，有點呆呆的很可愛，哈哈。
店內的裝潢大方俐落，以黑色為基調，再加上木質元素來增添一點溫暖的感覺，沒有太多複雜的擺飾，而面對裕農路的方向有大片落地窗，自然採光的感覺很舒服。
牆壁上有多幅海報介紹和牛肉鍋相關的知識。
對於『熟成』這個神祕的形容詞+動詞，海報上也有詳細解釋。
有看懂嗎？哈哈！沒看懂也沒關係啦！會品嚐就好！
櫃台冷藏櫃裡也有展示他們的頂級熟成牛肉，看起來就好美味！
牧鍋是單點式的火鍋，採共鍋、鴛鴦鍋的方式，屬於麻辣鍋那種型態，包含蔬菜都是單點，不是個人涮涮鍋會附基本菜盤的。
來看看菜單。
計價方式為成人每人88元的鍋底費，附餐後甜點一盒小的哈根達斯冰淇淋，90~120公分兒童則是58元，90公分以下不收費。
牧鍋最特別的並不是頂級熟成牛肉，而是它的湯底，一共有五種，可以選兩種。
湯底有什麼特別的呢？清燉牛骨湯、普洱牛骨湯、辣子牛骨湯、黃金蔬果湯、辣子蔬果湯，哇！牛骨湯加普洱？感覺還真是奇妙！而辣子又什麼東西啊？
普洱大家都很熟悉了，我本身就很喜歡喝普洱茶，不過加在湯裡倒是少見，這實在太吸引我了！
而辣子，也就是辣魚子，是川菜特有的調味料，辣中帶酸，好難想像是什麼滋味唷！當然也要點來試試看。
這裡提供的牛肉都是熟成牛，，價位從250~880都有，部位也有很多選擇，可惜我們三個人來吃，只有我孤孤單單的一個人吃牛肉...，所以只能點一份...。
菜單很貼心的幫客人標示出肉的特色，方便大家選擇自己喜歡的口感。
不吃牛的人，有松阪豬、梅花豬、寶貝豬和黑羽土雞腿可以選擇，服務人員說寶貝豬有點類似松阪豬的口感，另外有有一些海鮮。
蔬菜和火鍋料的種類不算多，但其實也夠吃了。
飲料有仙草茶和仙楂烏梅汁，也有一些啤酒。
(喝酒不開車、開車不喝酒)
醬料區一字排開還頗壯觀的，好多種沾醬可以自己調配。
有個獨家的『二八醬』，是用韭菜、芝麻調製的，還蠻好吃的喔！
每桌都附上茶水，應該是玄米茶吧。
上鍋囉！我們的湯底是辣子蔬果和普洱牛骨。
是說這鍋子好像可以再洗乾淨一點。
↓普洱牛骨湯，剛開始喝的時候其實沒啥普洱味道，牛骨味頗濃郁的，稍微滾了一下之後，普洱味道越來越明顯，茶香味讓湯頭更爽口，最後又加了牛骨湯之後，普洱味道又漸漸變淡。
↓辣子蔬果湯，我才啁一小口就覺得好辣喔！還有點麻麻的，然後很酸，又酸又辣的，完全不是我的菜啊！但是佳佳和老木都吃得很開心，而且老木平常很少吃辣的，竟然還喝了好幾碗湯！
這個就是辣子啦！小小一條，威力無比！我老木一開始沒注意，以為是金針花，咬一口下去不得鳥，整個被辣到！哈哈。
兩種湯頭滋味都很特別，真的是平常很少喝到的。
第一次來不確定店家給的份量，所以我們點不多，但後來也是吃飽飽。
蔬菜送上來時是放在塑膠盒，這也是我第一次吃火鍋遇到這種方式，感覺是蠻保鮮的，那個盒子重複使用是很節約，但痕跡不要那麼明顯會比較好，哈哈。
我們點了茼蒿、高麗菜和娃娃菜。
一份綜合火鍋料拼盤。
一份米血，是傳統米血，口感比較粉一點，我覺得有一種腥味，和以前吃過的傳統米血不太一樣，但我老木說就是這種味道沒錯。
↓寶貝豬肉。
不知道其他豬肉是怎樣，但這豬肉蠻小片的，不是份量少，是小片，煮一煮很容易不見，要顧好。
寶貝豬肉質紮實，稍微涮一下，熟了就馬上夾起來，口感Q彈，真的有類似松阪豬的口感，不過如果煮太久吃起來就會比較硬。
沾二八醬很適合，其實一開始我不覺得二八醬好吃，但多沾幾次之後就越來越順口，沾肉沾菜都很不錯。
↓牛肩胛花排肉。
菜單上標示是滋味較為濃郁、口感較嫩、油花均勻。
其實我沒有很挑啦，對牛肉也沒那麼多研究，但比較喜歡吃油花多一點的部位，這次點的花排肉，感覺還頗對味的，半生熟的嫩度夠，味道也很鮮甜。
但不知道為啥，前半部的肉還蠻碎的，是走一種溫體牛肉的路線嗎？後半部就比較有整片的肉，是說不太影響美味，只是不太好夾不太好煮就是了。
它們的二八醬的芝麻味比果香麻醬討喜，果香麻醬的果香太重了，對我來說反而失去沾芝麻醬想要的那個滋味，但或許也是因為二八醬取代麻醬，果香麻將才能開闢另一條路吧！(這一段是不是有點複雜？哈哈)
↓黑羽土雞腿。
是一個懷石料理的排場
不太確定有什麼特別之處，吃起來就普普通通，和之前去吃【毛屋蔥柚鍋】的超嫩雞腿感覺差很多。
飯後一份哈根達斯，可惜沒有我愛的淇淋巧酥，但也是很好吃啦！
總評時間到，湯頭滋味真的是很特別，對於愛吃火鍋又喜歡嚐鮮的朋友來說，很值得一試。
肉品的部分，牛肩胛花排肉的味道口感都很好，寶貝豬肉也不錯，雞腿肉則是普通。
火鍋料一般般，可有可無，米血我不愛，蔬菜新鮮但份量不多。
服務人員蠻親切的，介紹也很仔細，不過那個餐具的清潔度是需要加強一下。
牧鍋頂級熟成牛鍋物Moo Pot：
facebook粉絲專頁
台南市東區裕農路933號(靠近高速公路涵洞，有情門、星巴克斜對面)
06-2370222
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