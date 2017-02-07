【限時免費】Norton Security 2017 諾頓網路安全專業版，可以用五台電腦

大家對於諾頓防毒的印象深刻嗎？我那個年代好像 Norton 防毒曾經是個指標，防毒裝諾頓就對了！不過在時代不斷變遷之下，感突然覺得諾頓防毒好像已經離我很遠了，有人是忠實用戶嗎？Norton Security 2017 限時免費讓你可以免費用三個月看看，而且是可以安裝五台電腦的版本，此刻正要尋找防毒軟體的話，就趁此來安裝看看，若是用滿意的話之後再付費購買囉！專業版一年大概 1500 元可以五台電腦使用，其實也沒有很貴，除了兼具防毒功能之外，系統清理優化也是內建功能唷！
△ 同意並安裝就可以開始安裝。
△ 安裝中請慢慢等待
△ 登入個人 Norton 帳戶，若是沒有帳戶的話就請從下方建立 Norton 帳戶。
△ 現在的防毒軟體授權比較少使用序號，都是綁定個人帳號，登入帳號後就知道是否有該軟體的權限。
△ Norton Security 2017 主要功能分為有「電腦安全」、「身分安全」與「效能」三大部份。
△ 電腦安全主要任務就是執行病毒的掃瞄、病毒庫更新、掃描紀錄等等。
△ 掃描工作還頗多元的，除了常見的快速掃描、完整掃描之外，諾頓強力清除器也是其中一樣功能，還能掃描 Facebook 的塗鴉牆、諾頓智慧型掃描等。
△ 初次使用建議快速掃描一次，有時間時進行完整掃描，確保電腦的安全。
△ Norton Power Eraser 請看文章介紹：Norton Power Eraser 5.2.0.9 諾頓強力清除器，清除大師隨身免安裝替你安全把關
△ 智慧型掃描是個不錯的工具，會分析你電腦中正在執行的軟體，與多數使用者的狀態相比較，若是很多人都在使用這個檔案，相對這個檔案是比較可靠的；相反的，若是沒有什麼人在使用此軟體，那麼安全性就得自己多加斟酌與考量。
△ 所有的防護包含有自動防護、SONAR 防護、智慧型防火牆、入侵預防、電子郵件防護、身分安全、瀏覽器防護、 安全上網與下載鑑識。
△ 身分安全是用在網頁瀏覽器上，可以保護你的個人帳號密碼或是信用卡資訊等等。
△ 這項功能比較隱私，需要額外設定密碼，當你需要取用存在諾頓中的帳戶資訊時，就會要求密碼來使用。
△ 效能部分包含有最佳化磁碟、檔案清除、啟動管理員與效能監控的功能。
△ 啟動管理員善加裡用的話，可以關閉開機時沒有必要啟動的程式，來加快開機速度，列表中也提供了資源使用率給大家參考，能知道是耗資源的程式。
△ 效能的圖表會記錄使用 Norton Security 的歷程，包含什麼時候有快速掃描、下載檔案、最佳化等等，透過圖表的方式來呈現，什麼時間點做過什麼都會很清楚。
△ 此外也會統計系統的效能資訊，包含有 CPU 與記憶體的資訊，可以依照時間範圍來顯示，替系統使用作個紀錄。
△ 登入 Norton 線上個人帳號查看，這個版本能安裝五台電腦唷！！！
安裝版：
Norton Security 2017.exe（MediaFire下載）
Norton Security 2017.exe（Rapidgator下載）
Norton Security 2017.exe（ZippyShare下載）
Norton Security 2017.exe（Hami+下載）
檔案大小：138 MB
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！