Google Map 台灣離線地圖下載，單車、登山、戶外旅遊免網路輕鬆使用地圖

很多人的網路並非吃到飽，需要使用地圖時就是需要流量，因此離線地圖是必要的，而有些地區收訊不良，當你需要地圖卻沒有網路時，也是一整個頭很大！像我前陣子騎車到恆春時，中間一段我想看看路途還有多遙遠，不過地圖就是打不開，只能低頭繼續努力的騎車，若是有離線地圖就可以大大的放心。在台灣很熱門的活動有登山、有露營等等戶外活動，也會遇到沒有網路的狀況，那不妨先把整個台灣區地圖下載到手機，以防不時之需唷！
△ 下載離線區域有幾個快捷，分別是當地、住家與自訂區域。
△ 當地就是目前所在位置，住家的話就是你住家附近，很白話就不用多解釋了！
△ 自訂區域就可以自己縮放地圖，譬如說縮放到整個台灣本島區域，大概需要 1.7 GB 的空間容量，對目前手機的儲存空間來說應該不多，整個離線地圖放在手機裡面也安心許多。
△ 若是使用行動網路也會有提示，怕你網路費暴增啦！不然就是透過 Wi-Fi 下載，下載時也會有進度提示。
△ 下載後的離線地圖只能保有一個月多的有效期，用意應該是要大家保有最新的地圖資訊，避免舊的離線地圖有錯誤資訊沒有更新到，離線地圖也能自己設定名稱比較好辨別。
△ 離線地圖只能用在一般模式，地形與衛星都無法使用唷！
Google 地圖下載：iOS、Android
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