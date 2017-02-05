【雲林虎尾】虎尾神農飲料店，青草茶、蓮藕茶、枸杞茶、苦茶與清肝茶

2017-02-05 16:34:18 哇哇

Samsung Galaxy A7 IP68 防水防塵 F1.9大光圈自拍鏡頭

到某地旅遊除了查詢美食小吃之外，在地飲料我也會試著搜尋看看
因為之前在台東有間台東神農深得我心，真的是有路過台東就要去買一杯的飲料
最後離開虎尾之前當然要買杯飲料再上路，合同廳舍的星巴克是個好選擇
不過想說還喝喝看比較奇特的飲料，沒想到虎尾也有間虎尾神農
這讓我大大感興趣，也會是超好喝的飲料嗎？

Samsung Galaxy A7 IP68 防水防塵 F1.9大光圈自拍鏡頭
虎尾神農從 1984 年就開始了，這個歲數也頗大的！算是飲料老店了吧！
在虎尾還有一間苦茶很有名，下次再去找找看

Samsung Galaxy A7 IP68 防水防塵 F1.9大光圈自拍鏡頭

比較特殊的飲料有青草茶、蓮藕茶、枸杞茶、苦茶與清肝茶，這是一般飲料店比較不會出現的
而且還有客人的隱藏版選擇，就是不同茶類的混搭，多重效果加持吧！
加珍珠還不用錢，可能珍珠不是重點吧～但是我還是加了珍珠
因為我等等要開車上路，嘴巴多咬咬咬比較不會睡著啊^^

Samsung Galaxy A7 IP68 防水防塵 F1.9大光圈自拍鏡頭

明明有很多飲料可以選擇，結果我和老婆還是選擇了一樣的枸杞茶 @@a
因為青草茶台南很多、蓮藕茶助眠不要、苦茶就先跳過、清肝茶暫時還不想
所以最後裡個人都是選枸杞茶，一杯有珍珠一杯沒珍珠，都不加糖

Samsung Galaxy A7 IP68 防水防塵 F1.9大光圈自拍鏡頭

飲料味道我覺得還算是可以，喝起來還算是順口吧～
不過我拿台東神農來比較，荷花香蘭的確特殊許多^^，哈哈！
如果來虎尾不知道喝什麼的話，就和我一樣喝喝看吧

【虎尾神農。青草茶、蓮藕茶、枸杞茶、苦茶、清肝茶】
地址：雲林縣虎尾鎮西安里中正路274-2號
電話：05-6360703

更多資訊請參考：
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！

【雲林虎尾】虎尾神農飲料店，青草茶、蓮藕茶、枸杞茶、苦茶與清肝茶 相關文章

訪客留言

參考資料
虎尾神農-古早味茶飲| Facebook #虎尾神農
虎尾神農-古早味茶飲， Yünlin, T&#39;Ai-Wan, Taiwan 。 158 個讚· 6 人正在談論這個· 108 個打卡次。營業時間：08:00-11:45 虎尾鎮西安里中正路274-2號 ...
虎尾神農飲料店必買的古早味飲料@ 啾啾老闆！來一份雞屁股！ :: 痞 ... #虎尾神農
小雞自從懷孕後對於飲料的熱愛也下降不少畢竟甜度、茶葉都不知道來源開始喜歡喝 古早味傳統飲料今天分享一家我很喜歡的飲料店叫做神農飲料店會發現這家飲料 ...
[食記] 虎尾神農飲料店 必買的古早味飲料 - 看板 Yunlin - 批踢踢實業坊 #虎尾神農飲料店
標題 [食記] 虎尾神農飲料店 必買的古早味飲料 時間 Sat Jul 19 09:19:41 2014 時間: 2014/7月 地點:虎尾 店家住址:和平路和新興路交叉口附近 電話:無 網址:無 價位:20~55 分享心得: 網誌版 ...
【雲林虎尾】大苑子茶飲專賣店 @ 陳小一的美食天地 :: 痞客邦 PIXNET :: #虎尾神農飲料店
雲林的飲料連鎖店很多..選擇性也很多. 我喜歡的飲料店.除了神農百草茶的綠豆湯和蓮藕茶外.還有這家大苑子的飲料. 大苑子現在在雲林愈開愈多家了.我和我家兩個弟弟都喜歡喝.
神農茶攤- Huwei, T&#39;Ai-Wan, Taiwan - Tea Room | Facebook #虎尾神農飲料店
Phone, Suggest a phone number &middot; Address. 虎尾和平路與仁愛路口; Huwei, T&#39;Ai-Wan, Taiwan ... 陳小一的雲林美食天地 added 2 new photos — at 神農茶攤. · February 10, 2016 · Huwei, Taiwan ·. 來虎尾必喝的飲料，推薦蓮藕茶和綠豆湯！ No automatic alt text&nbsp;...
請問”虎尾”有什麼比較”著名”的美食小吃呢? | Yahoo奇摩知識+ #虎尾飲料推薦
請問&quot;虎尾&quot;有什麼比較&quot;著名&quot;的美食小吃呢? 我很愛吃東西，應該說是熱愛，希望住在虎尾的在地人， 推薦一下屬於妳們虎尾最道地、最受歡迎的美食， 越多越 ...
茶飲食記分享雲林虎尾清原冷泡茶專賣店茶葉認證過且CP值超高的飲料 ... #虎尾飲料推薦
2015年11月12日 - 茶飲食記分享雲林虎尾清原冷泡茶專賣店茶葉認證過且CP值超高的飲料店！ ... 今天想來分享一下我去雲林虎尾都會買回家放著喝的飲料店～ .... 台中好物推薦~ 樹王uniTree 牛樟新葉思寧茶檸檬清香的香氛茶飲，好喝又養生！
啾啾老闆！來一份雞屁股！ - 虎尾神農飲料店必買的古早味飲料一定要 ... #虎尾神農飲料店
虎尾神農飲料店必買的古早味飲料一定要排隊XDDD 生意好到不得了!!!! http://little15.pixnet.net/blog/post/43699690.
虎尾神農飲料店必買的古早味飲料 - 窩客島 #虎尾神農
2014年9月22日 ... 小雞自從懷孕後對於飲料的熱愛也下降不少畢竟甜度、茶葉都不知道來源開始喜歡喝 古早味傳統飲料今天分享一...
[問題] 斗南或虎尾有沒有推薦的飲料店呢? - 看板 Yunlin - 批踢踢實業坊 #虎尾飲料推薦
這陣子在斗南虎尾活動 吃的東西是不少 也吃得很開心 無奈何天氣實在是太熱了 所以想喝飲料跟吃冰 不知道這兩個地方什麼飲料店比較人氣咧 感謝阿~~~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) From: 220.131.10.129