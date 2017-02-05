【雲林虎尾】虎尾神農飲料店，青草茶、蓮藕茶、枸杞茶、苦茶與清肝茶

到某地旅遊除了查詢美食小吃之外，在地飲料我也會試著搜尋看看
因為之前在台東有間台東神農深得我心，真的是有路過台東就要去買一杯的飲料
最後離開虎尾之前當然要買杯飲料再上路，合同廳舍的星巴克是個好選擇
不過想說還喝喝看比較奇特的飲料，沒想到虎尾也有間虎尾神農
這讓我大大感興趣，也會是超好喝的飲料嗎？
在虎尾還有一間苦茶很有名，下次再去找找看
比較特殊的飲料有青草茶、蓮藕茶、枸杞茶、苦茶與清肝茶，這是一般飲料店比較不會出現的
而且還有客人的隱藏版選擇，就是不同茶類的混搭，多重效果加持吧！
加珍珠還不用錢，可能珍珠不是重點吧～但是我還是加了珍珠
因為我等等要開車上路，嘴巴多咬咬咬比較不會睡著啊^^
明明有很多飲料可以選擇，結果我和老婆還是選擇了一樣的枸杞茶 @@a
因為青草茶台南很多、蓮藕茶助眠不要、苦茶就先跳過、清肝茶暫時還不想
所以最後裡個人都是選枸杞茶，一杯有珍珠一杯沒珍珠，都不加糖
飲料味道我覺得還算是可以，喝起來還算是順口吧～
不過我拿台東神農來比較，荷花香蘭的確特殊許多^^，哈哈！
如果來虎尾不知道喝什麼的話，就和我一樣喝喝看吧
【虎尾神農。青草茶、蓮藕茶、枸杞茶、苦茶、清肝茶】
地址：雲林縣虎尾鎮西安里中正路274-2號
電話：05-6360703
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