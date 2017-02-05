【雲林虎尾】興隆毛巾觀光工廠/双星毛巾/奶奶的熊毛巾故事館，來買毛巾的！（雲林虎尾一日遊）

2017-02-05 11:20:05 哇哇

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雲林虎尾重要的觀光產業是什麼？應該就是毛巾吧！因為毛巾觀光工廠就是很紅
可能大家用了一輩子的毛巾，卻都不知道毛巾是如何製作的，也不知道毛巾可以多花俏
虎尾最著名的就是興隆毛巾工廠與双星毛巾，兩間就在隔壁而已，據說本是同一家
難道這之間又有什麼不為人知的八點檔劇情嗎？本篇文章就不追究了

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第二站來到了虎尾的名產，也就是毛巾工廠啦！算是當地很重要的觀光產業
多年前的文章請參考：興隆毛巾工廠，這就是毛巾的藝術啊！

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觀光工廠內毛巾產品超級超級多，就沒有每一個都拍照了，太多了！
洗完手就擦擦手應該是大多人的習慣，把擦手巾做成一件小洋裝，真的很特別！
掛在廁所若沒有特別說是擦手巾的話，別人應該也很不好意思擦吧

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超級受大家歡迎的財神爺，應該沒有人不愛吧！也捨不得拆開來用吧！

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還有很多不同造型的毛巾，做成蛋糕的樣貌的確很特別，真的會捨不得用
多年前我買回家的盆栽造型毛巾，好像也是到現在都沒有拆掉
此外二樓還有 DIY 自己製作毛巾產品的活動，自己做的紀念品更有具紀念價值

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興隆毛巾工廠的隔壁就是双星毛巾，記得以前沒有這間啊？

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這裡有兒童沙坑區，帶小朋友來這裡玩比較能夠殺時間
當父母之後，深深能夠了解親子設施的重要性，父母才不會那麼累啊！

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双星毛巾有奶奶的熊毛巾故事館，裡面也是各種毛巾的販售
我覺得創意造型上興隆毛巾略勝一籌，不過兩間都可以一起走走
然後，我並不覺得在毛巾工廠買毛巾有比較便宜

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製作毛巾的古老機器，超級大台的，的確是讓人懷念的過往歷史

兩間毛巾工廠就在隔壁，若要快速的走完，其實半小時就可以結束了
因為大多時間都是在看毛巾可以購物的地方，興隆毛巾可以 DIY 花些時間
我以前也是自己做了霜淇淋當紀念品唷！

【興隆毛巾觀光工廠】
地址：雲林縣虎尾鎮虎尾鎮埒內里84-1號
電話：電話:05-6220559
營業時間：0830-1830
網址：http://www.sltowel.com.tw/

【双星毛巾。奶奶的熊毛巾故事館】
地址：雲林縣虎尾鎮埒內里84號
電話：05-6221111
營業時間：0900-1830
更多資訊請參考：
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