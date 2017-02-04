【開箱】飛利浦黑晶爐 HD4990，需要買到最高等級的嗎？版本差異比較

話說我家一直都沒有電磁爐，每次只要吃薑母鴨、火鍋都要跑到老婆婆家，總覺得不是很方便，而且想說過年要在家裡煮火鍋，電磁爐還是得自己買的，當初有考慮是買「電火鍋」還是「電磁爐」，其實原本考慮電火鍋必較多，因為覺得只會拿來煮火鍋，而且很多電火鍋也很多功能，有鐵盤煎肉片也很不錯，那最後為什麼沒選電火鍋呢？主要是因為收納問題，真的需要一整個大抽屜才能收納電火鍋，電磁爐真的比較不占空間，那為什麼要選擇「黑金爐」呢？因為 Facebook 問朋友大家都推黑金爐，答案就是如此的簡單，那就來開箱黑金爐吧！
開箱內容物有黑金爐、使用手冊與保固手冊，HD4990 剛好是黑色與金色的配色，說是黑金爐還真是剛剛好。
黑金爐的內部是透過鹵素燈管來加熱，然後傳遞到表面的陶瓷玻璃表面，讓接觸的鍋具能平均受熱。
鍋具要放在銀色的加熱圈之內，而黑金爐主打的項目就是「不挑鍋」，其實我也是電磁爐初階班的用戶，我也不知道挑鍋的電磁爐會有什麼後果，總之覺得不挑鍋還頗實際的，什麼鍋子都能用當然很方便，不過目前也只用過不鏽鋼鍋而已啦！
側邊有提把的設計，這設計還算是可以，若是要稍微挪動點位置，這應該算是安全有加分。
操作面板部分是黑晶爐不同產品必較的重點，基本上那些比較實在很芭樂，譬如說「烹調功能指示」，就是指下方保溫、燉煮、煎炸、燒烤與沸騰的那一排印刷字，有很厲害嗎？？大家煮火鍋時會去在意嗎？太滾了就低一格、不夠滾就高一格，這排字對你來說有很實際嗎？至少對我來說沒有！「定時功能」目前對我來說也沒什麼用，因為煮火鍋就是一直煮一直煮，頂多就是預設兩個小時開始倒數（最高也是兩小時），讓我知道煮火鍋煮了多久，若是沒有要拿黑金爐燉湯的話，定時功能其實頗沒有用的！而且拿電磁爐來燉東西應該超級耗電的，當然有些人家裡沒有瓦斯爐也只能這樣選擇。
再來說到「最大火力功能鍵」，這個是方便沒有錯，但你知道犧牲了什麼嗎？「犧牲了火力調節的大小鍵」，譬如說你今天在刻度 5 的時候，透過火力調節單顆按鈕，你必須先跳到 6 7 8 之後才能 1 2 3 4，我如果今天只是要降一格溫度，我反而要按 7 次按鈕。另外一種情形就是以為最大火力鍵是小鍵，那麼也要按 5 次按鈕，我只能說以黑金爐最高等級的 HD4990 來看，這項設計實在是不貼心。
我的抱怨並不是黑金爐不好，只是覺得 HD4990 價格最貴但是並不是最好用的，不過在於煮火鍋的能耐上，其實真的也是很稱職啦！從過年前買到現在，已經煮過三次火鍋啦～不得不說黑金爐算是很好煮，該沸騰的時候就會沸騰，也沒有讓家裡跳電，其實大多電磁爐都是這樣吧？電磁爐還能多難用呢？
上圖是大多賣場的產品比較圖，若沒有要燉煮東西的話，定時功能不用看！最大火力快速鍵很方便沒錯，但是犧牲大小鍵，所以根本也是錯誤；烹調功能指示也只是個文字印刷，不值得一提；數位顯示面板只是爽度的感覺而已，搭配定時功能才會有。我覺得最主要比較的差異是在 6 段還是 8 段的火力調節，因為煮火鍋時會有多一點滾太多，少一點又不滾的狀態，我個人還是推薦 8 段，不過我是沒有用過 6 段，或許 6 段也很好用，因此我覺得買 HD4989 就很足夠了，網路上最便宜價格才 1980 元，HD4988 的價格也差不多，那就是 HD4989 最划算。
市面上還有一台 HD4943，功能上應該是與 HD4990 功能是相同的，唯一就是配色不同，基本上若要我再次選擇的話，HD4989 才會是首選，這是買過的心得啦～
官方資訊：http://www.philips.com.tw/c-p/HD4990_50/viva-collection-haloplate
我在這裡買的：Yahoo 超級商城
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