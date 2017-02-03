【航海王 萬千風暴】海賊共鬥 RPG 遊戲繁體中文版正式開放下載 iOS、Android 同樂！

2017-02-03 19:19:45 ContentParty

航海王 萬千風暴 下載

海賊王一直都是非常熱門漫畫，這點應該不用大家多說吧！！！如今推出一款【航海王 萬千風暴】，是超人氣動畫「航海王」的最新3D手遊！如今繁體中文版也正式上線了，喜歡海賊王的朋友們趕快下載來玩玩看吧！！！讓眾多帥氣的角色們將在你的手中大顯身手！以魯夫為首的眾多角色都會以3D姿態登場！魯夫，娜美，喬巴…熟悉的「草帽一夥」之外，在《ONE PIECE》中登場的人氣角色們，將化身為帥氣的3D角色，在手機畫面中大肆活躍！單手就能玩！任何人都能輕鬆體驗超爽快戰鬥！

iOS 版本下載安裝：https://itunes.apple.com/tw/app/hang-hai-wang-wan-qian-feng-bao/id1192566718?mt=8
Android 版本下載安裝：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.optsT

透過網路連線，即可集結好友們組成最多3人的隊伍來挑戰強敵！快與全國的夥伴們一起進行即時連線冒險，打倒強敵吧！廣受歡迎的各個著名場面將化為卡片登場！只要裝備劇情卡，就能提升角色的力量！
此外，有些劇情卡還會附加必殺技！讓角色裝備威力強大的劇情卡，在嚴峻的戰鬥中持續獲勝吧！在廣場可以招募夥伴，或與其他玩家聊天！務必使用可愛的貼圖來炒熱氣氛！此外，也能招募同伴來組成隊伍或同盟！請運用豐富的社群機能來結交全國各地的夥伴吧！若能結交到有默契的好夥伴，這場大冒險一定會變得更加有趣！快在《航海王　萬千風暴》體驗航海王的拳心冒險吧！
首圖

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參考資料
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【語 言】- 中文 【軟體名稱】- 航海王 萬千風暴 【版本資訊】- v1.12 【軟體大小】- 30.9M (APK) 【更新日期】- 2017-01-24 【使用權限】- 修改,需連網,需ROOT,需 Android 核心 【系統支持】- Android4.0.3 或以上版本