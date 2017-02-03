【航海王 萬千風暴】海賊共鬥 RPG 遊戲繁體中文版正式開放下載 iOS、Android 同樂！

海賊王一直都是非常熱門漫畫，這點應該不用大家多說吧！！！如今推出一款【航海王 萬千風暴】，是超人氣動畫「航海王」的最新3D手遊！如今繁體中文版也正式上線了，喜歡海賊王的朋友們趕快下載來玩玩看吧！！！讓眾多帥氣的角色們將在你的手中大顯身手！以魯夫為首的眾多角色都會以3D姿態登場！魯夫，娜美，喬巴…熟悉的「草帽一夥」之外，在《ONE PIECE》中登場的人氣角色們，將化身為帥氣的3D角色，在手機畫面中大肆活躍！單手就能玩！任何人都能輕鬆體驗超爽快戰鬥！
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透過網路連線，即可集結好友們組成最多3人的隊伍來挑戰強敵！快與全國的夥伴們一起進行即時連線冒險，打倒強敵吧！廣受歡迎的各個著名場面將化為卡片登場！只要裝備劇情卡，就能提升角色的力量！
此外，有些劇情卡還會附加必殺技！讓角色裝備威力強大的劇情卡，在嚴峻的戰鬥中持續獲勝吧！在廣場可以招募夥伴，或與其他玩家聊天！務必使用可愛的貼圖來炒熱氣氛！此外，也能招募同伴來組成隊伍或同盟！請運用豐富的社群機能來結交全國各地的夥伴吧！若能結交到有默契的好夥伴，這場大冒險一定會變得更加有趣！快在《航海王 萬千風暴》體驗航海王的拳心冒險吧！
在日本達成累計下載數 600 萬的超人氣海賊共鬥 RPG《航海王 萬千風暴》 已於日前起正式開放下載！ 遊戲介紹影片也公開，請充分感受遊戲的魅力吧！ 另外，由於全世界事前登錄累計已達30萬人（北美歐洲版/韓...
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