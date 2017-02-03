【航海王 萬千風暴】海賊共鬥 RPG 遊戲繁體中文版正式開放下載 iOS、Android 同樂！

在日本達成累計下載數 600 萬的超人氣海賊共鬥 RPG《航海王 萬千風暴》 已於日前起正式開放下載！ 遊戲介紹影片也公開，請充分感受遊戲的魅力吧！ 另外，由於全世界事前登錄累計已達30萬人（北美歐洲版/韓...