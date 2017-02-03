【限時免費】Icecream PDF Split & Merge PRO 文書 PDF 檔案分割與合併工具

PDF 是很常見的文書格式，基本上傳送給別人的文件我也大多使用 PDF 檔案，好處是不容易被竄改，感覺也比較正式許多，相信大家也會常常收到 PDF 的格式檔案，若你需要其中的某幾頁時，PDF 分割工具就不能少，Icecream PDF Split & Merge PRO 這款 PDF 分割與合併的工具正在限時免費，覺得可能會用到的朋友不妨此刻就收下吧！未來要用到時才不用即忙著找工具唷～
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△ 將該填寫的資訊填寫完成，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 之後就可以取得軟體安裝版連結與此次活動的序號，或是到文末直接下載免安裝版。
△ 開啟 Icecream PDF Split & Merge 之後點選右下角的 Settings 設定按鈕，要從這裡註冊啦！
△ 設定頁面可以選擇語系，還支援頗多國家的，不過中文部分目前只有簡體可以使用。ACTIVATE PRO VERSION 點選會跳出輸入序號的視窗。
△ 將剛剛取得的活動序號輸入，點選 ACTIVATE 來啟動。
△ 看到這畫面就代表順利啟動成功囉！！！
△ 主要兩大功能就是 PDF 的分割與合併，若是每天都在整合不同的文件，相信這款工具應該有頗大的幫助。
△ 分割功能比較豐富，能夠分割每個頁面成為獨立檔案、幾個頁面一組分割成單檔、刪除檔案中的某幾個頁面與按照頁面範圍來分割，進階的設定可以設定 PDF 的權限，譬如有編輯、列印、複製與設定密碼，也能自己調整標題、作者，輸出檔案能自己設定前輟字元等。
△ 合併文件功能可以調整前後順序，每個 PDF 能設定要合併的頁面頁數，功能上應該算是頗方便的！
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