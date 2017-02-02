iOS、Android 手機大量傳輸照片到電腦速度很慢，換個方法試試看

2017-02-02 09:44:10 哇哇

iPhone、Android 大量傳輸備份照片速度很慢

因為要保持住良好的手機照片備份習慣，會定時將手機照片傳輸到電腦，不管是 iOS 或 Android 的手機都是如此，不過當圖片很多的時候，會發現傳輸速度很慢，尤其是 iPhone 傳輸照片的時候，都不知道到底要等多久才會好，大家也有這樣的困擾嗎？該如何複製、備份大量圖片與影片速度才會快呢？以下我是我個人的使用的方式，速度上我覺得提升不少唷！


改善前：一般檔案複製、備份的方法
iPhone、Android 大量傳輸備份照片速度很慢
△ 一般複製手機檔案的做法，就是當 USB 連線到手機之後，開啟照片的資料夾，全選檔案之後複製，之後就是看貼到電腦的哪個地方。

iPhone、Android 大量傳輸備份照片速度很慢

△ 這時候檔案傳輸的狀態沒有速度顯示，複製速度有很慢，有時候 iPhone 都還會秀給我很離譜的數字，說要兩個小時才會完成，我並沒有傳輸那麼多照片好嗎？

iPhone、Android 大量傳輸備份照片速度很慢

△ 當受不了傳輸速度要取消，沒想到還要等一個小時，現在是怎樣.....


改善後：透過篩選的方式再複製
iPhone、Android 大量傳輸備份照片速度很慢

△ 要怎麼做傳輸速度才能有效改善呢？可以先透過檔案篩選的功能，譬如說圖片附檔名是 .jpg，我就輸入 jpg 即可，這時候列表上就會是所有的圖片，這時候也是全選照片後複製。

iPhone、Android 大量傳輸備份照片速度很慢

△ 之後再貼上檔案的時候，會發現檔案傳輸的狀態視窗不太一樣，有列出檔案傳輸的速度、剩餘的項目、剩餘的時間等資訊，檔案傳輸速度我自己覺得快上許多。

iPhone、Android 大量傳輸備份照片速度很慢

△ 檔案很多的時候速度差異會比較明顯，有可能我一次都傳輸幾百張圖片吧！！！而且透過這種方式傳輸，比較不會有照片失敗的問題，大家可以自己比較看看。

iPhone、Android 大量傳輸備份照片速度很慢

△ 若是要備份影片的話，也可以篩選 mov、mp4 等附檔名，若是不想分檔案類型，那就直接輸入 * 星號就是什麼通通都有，之後再複製貼上速度都會比較快唷！


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訪客留言

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