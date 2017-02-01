Office 專業增強版 2016 只要台幣 302 元！再也不用破解或用盜版了啊～

正版的 Office 要多少錢？以 PChome 上的價格來看，Microsoft Office 2016 中文家用盒裝版就要破台幣 4000 元，實在是很難讓人買下手，不過據情報指出，在 eBay 或是淘寶上購買會更便宜，這次我替大家實作在 eBay 上購買 Office 專業增強版 2016（Office Pro Plus 2016），微軟官方價格專業版為台幣 14990 元（專業增強版不知道多少），現在 Office Pro Plus 2016 只要台幣 302 元就可以入手，你絕對沒有看錯，你也絕對沒有眼花，而且是繁體中文版也可以使用的序號，今年過年有 Windows 10 Pro 的特價，又有超級便宜的正版 Office，系統加上文書工具台幣才 500 多元，這個年應該算是頗美好的吧！
eBay Office 專業增強版 2016 購物連結：http://www.ebay.com/itm/172444187674
△ 之後需要登入 eBay 帳號，有帳號就直接登入，沒有帳號也可以選擇以訪客身分繼續 Continue as a guest，購買後再註冊也可以。
△ 結帳頁面需要先填寫收件地址，這地址無所謂，因為不會真的寄東西給你，不過 E-mail 記得填寫正確。
△ 將該填的資訊填寫完成，再次提醒電子信箱不要填錯，填寫完成之後 Done。
△ 之後會返回結帳畫面，結帳方式可以選擇 PayPal 或信用卡，看大家自己方便，我是圈選使用 PayPal 來結帳，之後再點選右邊的 Confirm and pay 確認最後的購買項目與金額。
△ 看到以上畫面，代表順利的結帳完成囉！！！這時候你可以從下方快速設定密碼，順便完成 eBay 帳號的註冊。
△ 接著就是等候的時間，等多久不一定，我大概等 20 分鐘就收到對方將 Office 專業版 2016 序號寄過來了。
△ 接著透過 https://setup.office.com/ 來進行序號與個人帳號的綁定，必須先登入個人的 Microsoft 帳戶。
△ 登入過後貼上剛剛所取得的軟體序號，下方選擇自己所在的地區，以及你要使用的語系版本，下一步繼續。
△ 若是順利沒問題的話，應該會看到第二個步驟「產品金鑰已確認」的訊息，第三個步驟就是下載軟體。
△ 第三個步驟會秀出你的產品為 Microsoft Office Pro Plus 2016 以及軟體序號，下方立即下載就可以開始下載 Office，下載下來的安裝檔請勿更改檔名直接進行安裝。
△ 安裝畫面
△ 順利安裝完成囉！
△ 隨意啟動一個 Office 工具，會跳出啟動精靈，這時候選擇透過網際網路啟動軟體就可以了，下一步繼續。
△ 轉眼間順利啟動完成囉！
△ 查看帳戶資訊，確確實實的 Microsoft Office 專業增強版 2016 入手囉！
eBay Office 專業增強版 2016 購物連結：http://www.ebay.com/itm/172444187674
還有台幣 137 元的 Windows 10 Pro：http://www.ebay.com/itm/201800814206
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