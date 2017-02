Office 專業增強版 2016 只要台幣 302 元！再也不用破解或用盜版了啊～

eBay Office 專業增強版 2016 購物連結:http://www.ebay.com/itm/172444187674

正版的 Office 要多少錢?以 PChome 上的價格來看,Microsoft Office 2016 中文家用盒裝版就要破台幣 4000 元,實在是很難讓人買下手,不過據 情報 指出,在 eBay 或是淘寶上購買會更便宜,這次我替大家實作在 eBay 上購買 Office 專業增強版 2016(Office Pro Plus 2016), 微軟官方價格專業版為台幣 14990 元 (專業增強版不知道多少), 現在 Office Pro Plus 2016 只要台幣 302 元就可以入手 ,你絕對沒有看錯,你也絕對沒有眼花,而且是繁體中文版也可以使用的序號,今年過年有 Windows 10 Pro 的特價 ,又有超級便宜的正版 Office,系統加上文書工具台幣才 500 多元,這個年應該算是頗美好的吧!

△ 開啟頁面後可以看到價格為 GBP 7.70,單位是英鎊,換算台幣價格為 302 元,毫不猶豫直接點選 Buy It Now。(沒有 eBay 帳號沒關係)△ 之後需要登入 eBay 帳號,有帳號就直接登入,沒有帳號也可以選擇以訪客身分繼續 Continue as a guest,購買後再註冊也可以。△ 結帳頁面需要先填寫收件地址,這地址無所謂,因為不會真的寄東西給你,不過 E-mail 記得填寫正確。△ 將該填的資訊填寫完成,再次提醒電子信箱不要填錯,填寫完成之後 Done。△ 之後會返回結帳畫面,結帳方式可以選擇 PayPal 或信用卡,看大家自己方便,我是圈選使用 PayPal 來結帳,之後再點選右邊的 Confirm and pay 確認最後的購買項目與金額。△ 看到以上畫面,代表順利的結帳完成囉!!!這時候你可以從下方快速設定密碼,順便完成 eBay 帳號的註冊。△ 接著就是等候的時間,等多久不一定,我大概等 20 分鐘就收到對方將 Office 專業版 2016 序號寄過來了。△ 接著透過 https://setup.office.com/ 來進行序號與個人帳號的綁定,必須先登入個人的 Microsoft 帳戶。△ 登入過後貼上剛剛所取得的軟體序號,下方選擇自己所在的地區,以及你要使用的語系版本,下一步繼續。△ 若是順利沒問題的話,應該會看到第二個步驟「產品金鑰已確認」的訊息,第三個步驟就是下載軟體。△ 第三個步驟會秀出你的產品為 Microsoft Office Pro Plus 2016 以及軟體序號,下方立即下載就可以開始下載 Office,下載下來的安裝檔請勿更改檔名直接進行安裝。△ 安裝畫面△ 順利安裝完成囉!△ 隨意啟動一個 Office 工具,會跳出啟動精靈,這時候選擇透過網際網路啟動軟體就可以了,下一步繼續。△ 轉眼間順利啟動完成囉!△ 查看帳戶資訊,確確實實的 Microsoft Office 專業增強版 2016 入手囉!eBay Office 專業增強版 2016 購物連結: http://www.ebay.com/itm/172444187674 還有台幣 137 元的 Windows 10 Pro: http://www.ebay.com/itm/201800814206