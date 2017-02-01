Windows 10 Pro 還能多便宜？台幣不到 250 元立刻入手 OEM 版本

2017-02-01 02:32:24 哇哇

Windows 10 Pro 優惠價格

過年花錢很正常，但是一大堆人過年在買作業系統就不正常，之前釋出 Window 10 406 元的優惠，不過很多人看的到買不到，因為太多人想買塞爆了！現在又有 twed.com 的 Windows 10 Pro 超級優惠價格，只要 6.66 歐元的價格，換算台幣才 250 元不到，這樣的作業系統有夠便宜吧！還不買嗎？還不買嗎？有人對於這樣 License 有所疑慮，也請大家自行評估風險，我自己當然也有買囉！以下為完整購買步驟教學，提供給大家參考！

優惠購買頁面：https://twed.com/product/windows-10-pro-global-cd-key/

Windows 10 Pro 優惠價格
△ 首先進行 twed 網站的帳號註冊，請開啟網頁後點選右上角人頭的圖案。

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△ 沒有帳號的話點選最下方的 Sign up 進行帳號註冊。

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△ 註冊時填入該填寫的資訊，填寫完成後點擊 SIGN UP 按鈕進行註冊，若註冊成功應該就會返回之前的頁面。

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△ 有哪些優惠的作業系統呢？系統清單如下：https://twed.com/catalog/software/，Windows 10 Pro 有三個版本，左上角就是最便宜的 OEM 版本，左下角是 COA 的版本（包含貼紙）與右下角 10 組序號的版本，基本上選擇最便宜 6.66 歐元的 OEM 版本即可。

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△ 點入優惠頁面之後，點選 ADD TO CART 加入購物車，之後網頁最下方會跳出提示訊息。

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△ 直接從提示訊息中點選 checkout now 進入結帳程序。（其實點選購物車有也是可以，不過我自己點進購物車都是空的，點 checkout now 才會購物清單列表。）

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△ 結帳步驟先選擇 PayPal（若無帳號請自行註冊），之後勾選同意服務條款，最後點選 PROCEED TO PAYMENT 進入結帳程序。

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△ 之後會閃過一個很快的畫面，好像就是告知你有購買成功，接著就會跳出 PayPal 的結帳按鈕，點選下去結帳吧！

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△ 登入 PayPal 帳號之後，點選立即付款。

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△ 付款順利完成囉！！！

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△ 之後返回網站查看，點選 MY ORDERS 就可以看到之前的購買清單。

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△ 點選明細之後就可以看到 Winodws 10 Pro 的 License 序號囉！這樣就大功告成囉！！！

不過該序號我目前還沒有主機安裝，這部分就交給大家試試看囉！！！

OEM 版本有什麼限制呢？只能安裝在新的機器，不能升級安裝，安裝後綁定主機板，所以主機板最好不要壞，不然的話就得打電話給微軟看是否能重新啟動。

想要更便宜的可以到 eBay 買！Office 專業增強版 2016 只要台幣 302 元 / Windows 10 Pro 台幣 137 元！再也不用破解或用盜版了啊～

Windows 安裝光碟可以參考此篇文章下載：Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ISO Downloader 輕鬆搞定！


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