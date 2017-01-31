初設定 Windows 10，7 招設定技巧請你跟我這樣做

不知道多少人買到了優惠價格的 Windows 10 呢？是否已經進行安裝了呢？那安裝完成 Windows 10 之後是否有什麼要設定的呢？本篇文章教你七大設定技巧，能讓你的 Windows 10 更好用，包含有關閉開機自動登入、停止自動更新、不讓 Windows Update 佔用頻寬、變更隱私權設定、自訂快速控制選項、高效能電池模式與關閉自動播放。其實我覺得現在新電腦的效能都不錯了，使用 Windows 10 也只有介面要去習慣，大多人也不會去調整進階設定，開啟瀏覽器的時間居多吧！哈哈哈哈！
微軟在 2016 年 7 月推出讓 Windows 用戶免費升級 Win10 的好康優惠，很多用戶應該都有印象 Windows XP 陪伴大家好一段時間，最後微軟為了讓所有用戶使用更新的系統，毅然決然的停止 XP 所有的更新服務，在這同時陸續推出了 Vista、Windows 7、Windows 8，現在最新的微軟系統正是 Windows 10。 艾倫身邊很多用習慣 XP ...
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