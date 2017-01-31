初設定 Windows 10，7 招設定技巧請你跟我這樣做

微軟在 2016 年 7 月推出讓 Windows 用戶免費升級 Win10 的好康優惠，很多用戶應該都有印象 Windows XP 陪伴大家好一段時間，最後微軟為了讓所有用戶使用更新的系統，毅然決然的停止 XP 所有的更新服務，在這同時陸續推出了 Vista、Windows 7、Windows 8，現在最新的微軟系統正是 Windows 10。 艾倫身邊很多用習慣 XP ...