【雲林虎尾】魯香香黃金樂排，超級好吃肋排，來虎尾吃便當都值得

到雲林虎尾該吃什麼？小吃嗎？還是隱藏版烏骨雞？還是嘰嘰喳喳脆皮雞蛋糕？
坦白說問我我也不知道，某一次我離開虎尾時還吃肯德基咧～而這次是隨機挑了一間魯香香黃金樂排
沒想到就挖到寶了！！！魯香香黃金樂排還真是好吃ㄟ！下次若有去虎尾我還要再吃一次
害我現在介紹起來有點困難，因為店內牆上有大幅輸出介紹肋排的製作方式與鄭老闆的堅持
到店內用餐先到櫃台取菜單，點餐後自己點些小菜，最後等店員上菜囉！
店內小菜還算是豐富，能貼選的很多，只是我沒有拍到而已
吃飯配小菜，有時候小菜吃下來的確不便宜，哈哈！
不過這份木耳是酸酸的調味，不太符合我和老婆的胃口
魯三味有一個大豆腐、肉丸與滷蛋，豆腐很入味口感也不錯，我個人頗喜歡的
魚湯的肉超級大塊的，是要點給小朋友吃的，味道上也很不錯！
重點的黃金樂排來囉！！！黃金樂排也就是肋排，好像只取肋排中的某幾節
每一塊肋排都須經過紮實的基本功去醃製，包含有鎖、封、魯、悶的步驟
自從在維也納 RIBS OF VIENNA 吃過令人難忘的肋排後，這是讓我有印象的好吃肋排
魯過得肋排搭上他們的滷汁，雖然飯上面只有搭上了筍乾、高麗菜與酸菜
但是也是很順口全部吃到肚子裡面，應該不是我肚子餓，是真的頗好吃的！
老婆挑選的爌肉也是滷到油滋滋的，雖然說現在比較不愛吃肥肉，但是好吃也是吃光光！
原本只是路過吃頓飯，沒有太用心拍照，沒想到卻是這次去虎尾難忘的美食
據說本店是在斗六，虎尾是分店，有沒有更多其他分店我就不知道囉！！！
【魯香香黃金樂排。魯肉飯排骨飯專賣店】
斗六店：雲林縣斗六市民生路30號，05-537 7070
虎尾店：雲林縣虎尾鎮光復路348號，05-6338878
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