【台南】宇治88茶飲餐廳，喝抹茶來這裡，辦活動聚會也能來這裡唷！

2017-01-31 14:21:14 哇哇

宇治88 抹茶飲料店

台南有哪些可以聚會的飲料店或餐廳呢？原來宇治 88 就是一個不錯的地方
宇治 88 的位置在東寧路上，其實我也常常經過，地點雖然不是絕佳，但是生存好一段時間了
之前有部落客活動辦在那裡，讓我還懷疑說裡面有空間嗎？
沒想到裡面真的有空間ㄟ！總共有兩個包廂，據說容納 50 人都沒有問題
不過包廂我沒有拍照，若有要辦聚會舉辦活動的話，可以去現場看看唷！

宇治88 抹茶飲料店
那來到宇治 88 該喝什麼呢？看到「宇治」這兩個字應該就知道是來喝抹茶的吧～
之前老婆的部落格好像有收到邀約，我們默默地去喝過一次，後來似乎沒有下文
這次參加活動當然少不了老闆出來介紹介紹，可以感受到老闆的用心
「快樂，只因為與你分享」是店家主打的標語，可見不是只是來賣飲料而已

宇治88 抹茶飲料店

飲料很多元，有原味茶、果香茶、特調、咖啡、拿鐵、奶茶與冰沙，餐點有厚片土司、三明治與輕食
老闆對於挑茶也很細心，若是害怕喝到爛茶葉的話，來宇治 88 能讓人感到比較安心

宇治88 抹茶飲料店

那次活動我沒有拍照，後來經過時又買了兩杯飲料來品嘗一下
兩杯都是抹茶拿鐵，一杯加了珍珠，店員還問說是否要做分層
有白綠兩層拍照是比較好看啦！但是店員比較費工些
之前清心爆紅的隱藏版也是讓店員很頭大，因為分層總是會有失敗的時候

宇治88 抹茶飲料店

這裡的抹茶我個人覺得是喝暢快的！就是想喝大杯又不太想花太多錢的選擇
因為很多抹茶專賣店的一杯抹茶拿鐵可能就要上百元，能以 50 元就喝到不覺得很不可思議嗎？
不過抹茶來源我是沒又追究啦～不過這裡的抹茶粉本來就是甜的，若喜歡喝抹茶原味的這裡就不太適合
不過我不會覺得不好喝啦！可能加了珍珠我喝起來超順口的吧！ㄎㄎ

宇治88 抹茶飲料店

飲料口味大家喜歡的都不同，同一杯飲料大家賞識的程度也不同，簡單心得提供給大家分享
重點是這裡是具備有包廂的茶飲餐廳，若是需要辦聚會活動的話，提供給大家參考囉！

【宇治 88 茶飲餐廳】
電話：06-2092688
地址：台南市東區東寧路205號
粉絲團：https://www.facebook.com/uji88/

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花見宇治抹茶甘味处地址：台南市中西區西門路二段222號電話：06-2236593 營業時間：週一- 週四: 13:00 - 21:00 週五- 週六: 13:00 - 22:00 週日.
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