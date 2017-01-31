【屏東枋山】愛文鄉冰島芒果冰枋山店，就算是冬天也要吃芒果冰啦！

每次從墾丁的方向北上，沿途會注意到的一定就是愛文鄉冰島芒果冰枋山店
不知不覺總是會吸引目光，因為沿途的冰店真的不多就是了！
冰島的總店在台南玉井，也就是芒果的故鄉，現在也有冰島台南安平店
枋山店的歷史比台南安平店還要久，是在北上這條路上的一個休息點
雖然說急速冷凍可以保留住芒果的氣味，不過口感很難退冰到剛剛好的程度
橘色一片的菜單，因為通通都是芒果啊！主打的就是上面三項冰品
愛文鄉芒果冰是剉冰搭上芒果粒、情人果、芒果冰淇淋、芒果汁與煉乳
芒果冰島是芒果綿綿冰搭上芒果粒、情人果、芒果冰淇淋，是我的最愛
芒果富士山就超級誇張，還有蜜芒果、五球當令冰淇淋
冰品選項還有超級超級多，完整菜單如上圖提供給大家參考
枋山店還有提供火鍋、飯食、麵食與湯品，來這裡溫飽一頓也是可以的
除了冰品與麵飯食之外，這裡還有許多芒果製品，都可以很方便的買回家當零嘴
牆上貼著芒果綿綿冰的製作方式，感覺是真的很專業在做芒果！
芒果冰棒我也還沒有吃過，應該找機會買一些放在家裡的冰箱的
芒果冰淇淋、綿綿冰、冰棒與情人果都可以外帶，配上專用的外帶盒可以保凍五個小時
從屏東帶回台北的時間也足夠，若塞車的話就只好沿途一次吃光光囉！
還有滷味與小菜可以選擇
我的芒果冰島來囉！！！我感覺枋山店的似乎有比較縮水的感覺ㄟ～
不知道是否因為晚比較小的關係，所以芒果都變成往上疊，比較沒有澎湃的感覺
芒果切塊是解凍的，所以口感上比較偏硬一點點，不過香氣上依然非常芒果
而我最愛的依然是他們的芒果綿綿冰，都藏身菜芒果粒底下啦～
綿綿的口感充滿芒果的香氣，我覺得會比剉冰好吃許多，也更加值得
上頭搭的芒果冰淇淋也很有味道，但是搭上的兩片芒果夾心餅感就不怎樣了...哈哈
其實冰島我吃很多次啦！若有路過都可以停下來吃冰囉！
【愛文鄉冰島芒果冰。枋山店】
地址：屏東縣枋山鄉中山路3段50號
電話︰08-8761351
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