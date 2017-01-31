【屏東枋山】愛文鄉冰島芒果冰枋山店，就算是冬天也要吃芒果冰啦！

2017-01-31 07:52:26 哇哇

愛文鄉冰島芒果冰枋山店

每次從墾丁的方向北上，沿途會注意到的一定就是愛文鄉冰島芒果冰枋山店
不知不覺總是會吸引目光，因為沿途的冰店真的不多就是了！
冰島的總店在台南玉井，也就是芒果的故鄉，現在也有冰島台南安平店
枋山店的歷史比台南安平店還要久，是在北上這條路上的一個休息點

愛文鄉冰島芒果冰枋山店
全年都有芒果的冰店，大概就是他們家了吧，但是在非芒果產季，他們也只能提供冷凍的芒果
雖然說急速冷凍可以保留住芒果的氣味，不過口感很難退冰到剛剛好的程度

愛文鄉冰島芒果冰枋山店

橘色一片的菜單，因為通通都是芒果啊！主打的就是上面三項冰品
愛文鄉芒果冰是剉冰搭上芒果粒、情人果、芒果冰淇淋、芒果汁與煉乳
芒果冰島是芒果綿綿冰搭上芒果粒、情人果、芒果冰淇淋，是我的最愛
芒果富士山就超級誇張，還有蜜芒果、五球當令冰淇淋

愛文鄉冰島芒果冰枋山店

冰品選項還有超級超級多，完整菜單如上圖提供給大家參考
枋山店還有提供火鍋、飯食、麵食與湯品，來這裡溫飽一頓也是可以的

愛文鄉冰島芒果冰枋山店

除了冰品與麵飯食之外，這裡還有許多芒果製品，都可以很方便的買回家當零嘴

愛文鄉冰島芒果冰枋山店

牆上貼著芒果綿綿冰的製作方式，感覺是真的很專業在做芒果！

愛文鄉冰島芒果冰枋山店

芒果冰棒我也還沒有吃過，應該找機會買一些放在家裡的冰箱的

愛文鄉冰島芒果冰枋山店

芒果冰淇淋、綿綿冰、冰棒與情人果都可以外帶，配上專用的外帶盒可以保凍五個小時
從屏東帶回台北的時間也足夠，若塞車的話就只好沿途一次吃光光囉！

愛文鄉冰島芒果冰枋山店

還有滷味與小菜可以選擇

愛文鄉冰島芒果冰枋山店

我的芒果冰島來囉！！！我感覺枋山店的似乎有比較縮水的感覺ㄟ～
不知道是否因為晚比較小的關係，所以芒果都變成往上疊，比較沒有澎湃的感覺
芒果切塊是解凍的，所以口感上比較偏硬一點點，不過香氣上依然非常芒果

......

而我最愛的依然是他們的芒果綿綿冰，都藏身菜芒果粒底下啦～
綿綿的口感充滿芒果的香氣，我覺得會比剉冰好吃許多，也更加值得
上頭搭的芒果冰淇淋也很有味道，但是搭上的兩片芒果夾心餅感就不怎樣了...哈哈
其實冰島我吃很多次啦！若有路過都可以停下來吃冰囉！

【愛文鄉冰島芒果冰。枋山店】
地址：屏東縣枋山鄉中山路3段50號
電話︰08-8761351

更多資訊請參考：
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！

【屏東枋山】愛文鄉冰島芒果冰枋山店，就算是冬天也要吃芒果冰啦！ 相關文章

訪客留言

參考資料
屏東枋山愛文芒果 - 生活市集 #枋山 芒果冰
屏東枋山愛文芒果 (甜蜜免運) 方案1.2盒$738(平均每盒$369 ) 方案2.4盒$1356 ... 、B1、B2、菸鹼酸等其中礦物質鉀的含量更是豐富，美味又營養而且相當解暑哩!芒果汁、芒果冰沙、芒果優格等一片片黃澄澄果肉芒果，光想就口水直流啊!
枋山愛文芒果(昌) | Facebook #枋山 芒果冰
枋山愛文芒果(昌), Pingtunghsien, Taiwan. 469 likes · 1 talking about this · 430 were here. ... # 旅遊 # 美食 # 甜點 # 飲料 鄭衍基(阿基師) # 芒果 # 冰 沙 # 手工 # 消暑 # 飲品 # 夏天 See More 枋山愛文芒果(昌) · May 5 · 各位朋友~受到極端氣候影響，枋山的愛文 ...
[食記]屏東枋山-愛文鄉冰島芒果冰一年四季都有@ 小米Love World :: 痞 ... #冰島 枋山店
2012年7月24日 - 每次要下墾丁都會經過這家冰島芒果冰這次忍不住跟親密愛人說無論如何我們都一定要來吃這一家是標榜你不論什麼季節來都是可以吃的到芒果冰&nbsp;...
愛文鄉冰島枋山 - 綠色工廠 #愛文鄉冰島 枋山店
愛文鄉冰島枋山,[食記]屏東枋山-愛文鄉冰島芒果冰一年四季都有@ 小米Love ... 恆春美食~*愛文鄉冰島芒果冰*~超讚必吃芒果冰-枋山店@ 閒閒小魚出遊中:: 痞客&nbsp;...
【台南．安平】愛文鄉冰島芒果冰：玉井超人氣冰店，出現在安平林默娘公園旁囉!! 小山一樣的新鮮芒果冰 ... #愛文鄉冰島芒果冰
【台南．安平】愛文鄉冰島芒果冰</b>：玉井超人氣冰店，出現在安平林默娘公園旁囉!! 小山一樣的新鮮芒果冰，好 ...
愛文鄉冰島芒果冰－i屏東愛屏東 #愛文鄉冰島芒果冰 枋山店
夏天造訪盛產芒果的枋山鄉時，怎麼能不一嚐本地美味的新鮮芒果呢？這間芒果專賣店「愛文鄉冰島」，店內自製的芒果產品全都不含人工色素與香料，可以享受到天然&nbsp;...
愛文鄉冰島| Facebook #冰島 枋山店
即日起在[ 愛文鄉冰島－安平店] 點購熱食主餐,輕食沙拉吧就讓你免費吃到飽!!!! (哇~老闆!! ..... 配合政府噴藥＆施工安平店＆枋山店今日店休一天. ⋯⋯. ps..好突然的&nbsp;...
++愛文鄉冰島++ 幸福芒果冰~ #愛文鄉冰島芒果冰
蛋糕/甜點,冰品-++愛文鄉冰島++【芒果冰島 500g】鮮果肉搭配冰淇淋..綿綿冰.情人果..幸福的溶化在您口中~: ...
枋山地區農會 #枋山 芒果冰
枋山愛文芒果乾3 入禮盒 $ 420 元 太陽果禮盒6公斤12粒 $ 2,500 元 已售完,補貨中 太陽果禮盒(6公斤)15粒 $ 2,300 元 已售完,補貨中 太陽果禮盒(6公斤)18粒 $ 2,000 元 已售完,補貨中 ...
【台南。食記】玉井．冰島芒果冰@ 熊熊部語～大隻熊的部落格:: 痞客邦 ... #愛文鄉冰島
2014年6月29日 - 原名跑馬瀨冰城的愛文鄉冰島位在84快速道路路旁招牌顯著並不難找 20080924台南0208.jpg 看一下老闆的要求 20080924台南0214.jpg 天啊光&nbsp;...