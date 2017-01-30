【虎尾】隱藏版巷仔內烏骨雞，還有胡椒蝦可以吃！滿足的巷仔內美食

前一次到虎尾去風華渡假飯店 Villa Motel 的時候，晚上出來用餐好像什麼都沒有
最後只有吃了臭臭鍋飽餐一頓，心裡似乎有點不是太滿足
這次在從台南區車出發之前，想說天氣也冷冷的，就搜尋一下「虎尾 雞湯」
沒想到就被我找到了「隱藏版巷仔內烏骨雞」，大家照片都拍得不怎樣，但是評價都不錯
總之，晚餐就決定就是這一間啦！！！
用導航軟體去定位比較快，只是我定位了位置還是不對，提早了一個路口
建議大家可以定位在中華路與東興路口，應該就可以很順利地看到招牌了
晚上會更好找一點，因為巷子內的招牌有亮燈大概就這一個
店內的餐點有鳳梨苦瓜雞、枸尾雞（全隻 780、半隻 430）
燒酒雞、麻油雞（全隻 850、半隻 450）、三杯雞（全隻 650、半隻 350）
泰國蝦（一斤 550、半斤 280）、麵線（50）與高麗菜（80）
有湯可以喝的話，麵線當然不能少，兩個大人吃的話份量還頗大的
麵線本身味道偏淡，我喜歡配著湯頭吃，老婆覺得有點太軟，大家喜愛口感不同
我們選擇了鳳梨苦瓜雞來吃，因為感覺是這裡的招牌咩～
像是麻油雞、燒酒雞我也都好想吃吃看，未來有機會再來吧！！！
三杯雞是忍不住點來吃的，因為感覺只有鳳梨苦瓜雞太過單調，所以又點了三杯
我覺得三杯雞味道收的還不夠，不然就是烏骨雞的肉比較不好入味
然後烏骨雞的肉都比較瘦瘦乾乾的，搭配上三杯似乎缺少了些感覺
胡椒蝦也是忍不住點的，因為太久太久沒吃胡椒蝦了，剛好可以來吃吃看
半斤 280 元只有 6 隻蝦，胡椒蝦真的是高消費啊！！！
重點是家裡小朋友還真是挑嘴，鳳梨苦瓜雞不吃、麵線不吃、三杯雞也不吃
都只有吃胡椒蝦！！！六隻裡面有四隻是小朋友一個人吃掉的
要不是我和老婆趕快自己吃一隻的話，可能一隻都吃不到！！！
以上是 Samsung Galaxy A7 所拍攝，以下單眼拍攝繼續補食記內容
麵線多人來吃應該很快就沒有了，現場沒有白飯唷！
三杯雞送上桌時，連九層塔都好像剛放上去的，應該要再收久一點
店內的豆瓣醬當然是要搭配的，配上烏骨雞來有些調味，吃起來也更順口
最近吃了這次胡椒些之後，和老婆又好想去西海岸活蝦之家好好吃一頓蝦子大餐
肥美的泰國蝦，其實我們是在是享受外層的胡椒味
剝殼後給小朋友吃，裡面就是滿滿的蝦肉！胡椒味反而就還好
冷冷的天氣配上熱熱的鳳梨苦瓜湯，我和老婆都還滿意的！！！
真的很想在這裡慢慢的把湯喝完，多吃一點苦瓜之類的，但是小朋友已經吃飽吵著要離開了
而且餐廳內越來越多人直接在座位上抽菸，實在是很無奈～室內不是禁菸嗎？
總之，隱藏版巷仔內烏骨雞餐點上算是滿意囉！！！
推薦給大家囉～只要不要遇到有人在座位上直接抽菸，那應該都美好吧！
【虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞】
地址：雲林縣虎尾鎮中華路92號
（中華路與東興路口）
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