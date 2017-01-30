【虎尾】隱藏版巷仔內烏骨雞，還有胡椒蝦可以吃！滿足的巷仔內美食

2017-01-30 02:24:01 哇哇

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

前一次到虎尾去風華渡假飯店 Villa Motel 的時候，晚上出來用餐好像什麼都沒有
最後只有吃了臭臭鍋飽餐一頓，心裡似乎有點不是太滿足
這次在從台南區車出發之前，想說天氣也冷冷的，就搜尋一下「虎尾 雞湯」
沒想到就被我找到了「隱藏版巷仔內烏骨雞」，大家照片都拍得不怎樣，但是評價都不錯
總之，晚餐就決定就是這一間啦！！！

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7
這間烏骨雞真的是巷仔內的，一語雙關的真的在巷內，也只有在地人才會知道的吧！
用導航軟體去定位比較快，只是我定位了位置還是不對，提早了一個路口

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

建議大家可以定位在中華路與東興路口，應該就可以很順利地看到招牌了
晚上會更好找一點，因為巷子內的招牌有亮燈大概就這一個

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

店內的餐點有鳳梨苦瓜雞、枸尾雞（全隻 780、半隻 430）
燒酒雞、麻油雞（全隻 850、半隻 450）、三杯雞（全隻 650、半隻 350）
泰國蝦（一斤 550、半斤 280）、麵線（50）與高麗菜（80）

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

有湯可以喝的話，麵線當然不能少，兩個大人吃的話份量還頗大的
麵線本身味道偏淡，我喜歡配著湯頭吃，老婆覺得有點太軟，大家喜愛口感不同

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

我們選擇了鳳梨苦瓜雞來吃，因為感覺是這裡的招牌咩～
像是麻油雞、燒酒雞我也都好想吃吃看，未來有機會再來吧！！！

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

三杯雞是忍不住點來吃的，因為感覺只有鳳梨苦瓜雞太過單調，所以又點了三杯
我覺得三杯雞味道收的還不夠，不然就是烏骨雞的肉比較不好入味
然後烏骨雞的肉都比較瘦瘦乾乾的，搭配上三杯似乎缺少了些感覺

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

胡椒蝦也是忍不住點的，因為太久太久沒吃胡椒蝦了，剛好可以來吃吃看
半斤 280 元只有 6 隻蝦，胡椒蝦真的是高消費啊！！！
重點是家裡小朋友還真是挑嘴，鳳梨苦瓜雞不吃、麵線不吃、三杯雞也不吃
都只有吃胡椒蝦！！！六隻裡面有四隻是小朋友一個人吃掉的
要不是我和老婆趕快自己吃一隻的話，可能一隻都吃不到！！！

以上是 Samsung Galaxy A7 所拍攝，以下單眼拍攝繼續補食記內容

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

麵線多人來吃應該很快就沒有了，現場沒有白飯唷！

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

三杯雞送上桌時，連九層塔都好像剛放上去的，應該要再收久一點

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

店內的豆瓣醬當然是要搭配的，配上烏骨雞來有些調味，吃起來也更順口

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

最近吃了這次胡椒些之後，和老婆又好想去西海岸活蝦之家好好吃一頓蝦子大餐

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

肥美的泰國蝦，其實我們是在是享受外層的胡椒味
剝殼後給小朋友吃，裡面就是滿滿的蝦肉！胡椒味反而就還好

虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞 Samsung Galaxy A7

冷冷的天氣配上熱熱的鳳梨苦瓜湯，我和老婆都還滿意的！！！
真的很想在這裡慢慢的把湯喝完，多吃一點苦瓜之類的，但是小朋友已經吃飽吵著要離開了
而且餐廳內越來越多人直接在座位上抽菸，實在是很無奈～室內不是禁菸嗎？
總之，隱藏版巷仔內烏骨雞餐點上算是滿意囉！！！
推薦給大家囉～只要不要遇到有人在座位上直接抽菸，那應該都美好吧！

【虎尾隱藏版巷仔內烏骨雞】
地址：雲林縣虎尾鎮中華路92號
（中華路與東興路口）

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