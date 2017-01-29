【開箱】小米 4 Port USB 充電器，我要一次充四台，家用外出超方便

2017-01-29 10:52:41 哇哇

小米 4 Port USB 充電器

不知道大家現在有多少隨身設備是需要充電的呢？本文將與大家開箱小米 4 Port USB 充電器，我想充電需求是一直都有的，像很多人基本就有手機與平板，而我自己的手機更是多，有在用的手機至少就五支，沒有在用的也會偶爾充電一下，單 Port 的充電器不夠我用，市面上其實已經很多多 Port 充電器，像我就曾經開箱過 Anker 與 PowerFalcon 兩款，正在使用的還有 AUKEY 懶得開箱，如今又入手小米的，簡單快速的來與大家開箱囉！
 
小米 4 Port USB 充電器

小米 4 Port USB 充電器比想像中的還要小一個，還沒開箱的時候真的覺得超小一個，真的有 4 Port 嗎？當然是有的啦！
小米 4 Port USB 充電器

開箱內容物也超簡單，有小米 4 Port USB 充電器主角與說明書，沒有任何的線材等等，因為這是結合插座的款式，我覺得這類型的會比 Anker 與 AUKEY 更加討喜。

小米 4 Port USB 充電器

4 Port USB 單口 5V/2.4A 輸出、總功率 35W，同時可以替四台裝置充電，並且支援 2A 快充，體積大小只有 65.4 * 61 * 28.4 mm，在攜帶上頗方便的。剛開箱時接口前方有一張貼紙貼起來，不過撕下來時會殘膠.....這點真是麻煩了，花了些時間才處理掉。

小米 4 Port USB 充電器

內建插頭的相當的方便，採用國際通用 AC100-240V 寬電壓輸入及 50/60 Hz 電壓頻率，這個不管家用或是出國旅遊都相當方便，不過插座樣式不同的話，還是得自備轉接頭啦！

小米 4 Port USB 充電器

與我不久前才開箱的 PowerFalcon 隨身快速充電充電器 4 Port USB 25W 比一比，體積似乎比較迷你一點點點，不過我個人覺得 PowerFalcon 的造型比較好看，而且我是用加購價 395 元買到的，應該還算是划算！兩款都是內建插頭與 4 Port 的款式，不過小米總功率 35W 勝過 PowerFalcon 的 25W。

小米 4 Port USB 充電器

一次給他四個 Port 用到滿，分別是充 iPhone 7 Plus、iPad mini 2、ZenFone 3 DeluxeHUAWEI Mate 9

小米 4 Port USB 充電器

PowerFalcon 的表現還不錯，輸出可以到達 2A，不過.....

小米 4 Port USB 充電器

沒多久之後就跳掉了，然後又會自動復原，然後一下下又跳掉，然後又復原這樣重複著......沒想到全部一起充時會有這種狀態，可能所有設備都能到 2A 吧？！其實我也沒有那麼在意，因為全部一起充的機會沒那麼高。

小米 4 Port USB 充電器

小米 4 Port USB 充電器的表現也不俗，4 Port 充滿的狀態下，5V/2A 的輸出我覺得很足夠了，充電速度也很快。

小米 4 Port USB 充電器

每個 Port 都分別測量一下，提供給大家參考參考囉！！！我自己覺得四台裝置一起充電也還頗快的，家裡的線材也是越買越多XD。

小米 4 Port USB 充電器

開箱之後就躲在角落待命充電囉～比較黯淡無光一點點，PowerFalcon 還有一個燈號在夜間比較容易看到，我自己覺得有燈號的設計會更好一點點，或是說像網路 Switch 可以依照燈號識別 10/100 或是 100/1000 的狀態，應該會更加討喜吧^^。

重點整理：

  • 4 Port USB 接口，2A 快充，省時省心
    單口支援 5V/2.4A 輸出，總功率 35W，可以同時給四部裝置充電。內建 Fairchild（美國快捷）智慧識別晶片，相容市面上主流智慧手機、平板、電腦、相機等支援 USB 供電的數位產品，再多裝置也能輕鬆掌握。同時高速支援 2A 快充，提供如原裝充電器一樣安全的充電功率，不必擔心損傷電池壽命，大大縮短充電時間。
  • 多重保護，加倍安心
    經常擔心當超負荷用電時，會有發生漏電、短路甚至是著火的風險。內建獨立高精度限流 IC，外殼採用高等級 V0 防火材質，750℃ 高溫阻燃，保證每個 USB 接口在安全的電流範圍內工作，有效杜絕過壓、輸入過流、輸出過流、防紋波、短路、過溫、防電磁、防靜電等情況的發生，安全放心使用。
  • AC100-240V，充電無國界
    採用國際通用 AC100-240V 寬電壓輸入及 50/60 Hz 電壓頻率，滿足不同國家及地區的充電要求，再也不怕經常出差旅行，充電需求輕鬆搞定。
  • 小身材，大有可為
    為了最大化的減輕重量，方便隨身攜帶，我們嚴格把控尺寸：65.4 * 61 * 28.4 mm 的小巧體形，比一個手掌還小，不論出差旅行或者出門應酬，不佔用額外空間。同時牆插式的功能設計，方便隨時隨地使用。
  • 簡約設計，簡單使用
    拒絕了生硬的方正外形，光滑圓潤的圓角設計讓一個簡單的 USB 充電器也變的富有靈性，精巧卻不失品質。超聲波外殼組裝，節能環保的同時實現無縫焊接，防潮防水。而旋轉 PIN 設計，也可以讓插頭收放自如，節約空間的同時方便使用。

官方資訊與購買：http://www.mi.com/tw/4portusbcharger/

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