雲林虎尾一日遊景點：合同廳舍、布袋戲館、虎尾鐵橋，還有好吃的嘰嘰喳喳脆皮雞蛋糕

雲林虎尾有哪些好玩的點呢？坦白就連當地人都說沒啥好玩的，可能感到膩了吧！
就像朋友問我說台南有啥好玩的，我也說沒啥好玩的，就去吃吃東西就好
不過雲林虎尾其實有幾個點其實還不錯，總得來過才算是來過虎尾啊！
來到市區之前，我先去了貓咪彩繪村/屋頂上的貓/貓咪小學堂，也頗有意思的
如今是結合誠品與星巴克的特色建築，至少在市區內是比較有特色的
尤其當你調從虎尾開始驅車返家，買杯星巴克是必要的，就可以來這裡走走
不過合同廳舍一旁超級難停車的，之前我也來過一次，就是找不到車位而捨棄星巴克
這次也是沒有找到，只好把老婆和小孩亮在車上閃黃燈，哈哈哈哈！
若是到雲林虎尾旅遊，記得到這裡拍張照片，裡面要不要走進去看大家囉
我這次是沒有走的太徹底，因為有個小朋友硬要跟我下車，於是....
在過馬路的時候，小朋友就跟我說好香唷～鼻子還挺靈的咩！
雞蛋糕就在合同廳舍隔條小馬路，雖然說小朋友還看不懂中文字，不過貪吃卻是無法隱藏的本性
原本剛經過時人很多的嘰嘰喳喳脆皮雞蛋糕，去一趟合同廳舍轉頭回來就沒人了
當然馬上過去點了兩份來品嘗一下，因為老爸也好想吃啊！
這老闆頗不錯的，因為沒想到吃雞蛋糕還可以拿貼紙，完全抓到小朋友的心！
然後我也隨口問問這裡還有哪裡好玩，就是老闆跟我說虎尾沒什麼好玩的！哈哈！
他們家的雞蛋糕的味道還頗不賴的，外皮脆脆的，內餡 QQ 的口感不錯，香氣也不錯
推薦大家經過也可以買份來解解嘴饞
我規劃的景點還有雲林布袋戲館，沒想到就在合同廳舍對面！！！我之前怎麼都沒發現
於是快步地往前去看看，布袋戲館不用門票自由參觀
坦白說我個人與布袋戲很不熟，應該說超級不熟的，我只知道史艷文三個字而已
這裡就賞賞圖吧！這次只帶著 Samsung Galaxy A7 來拍照，相機都沒帶啊！
布袋戲的造型都很精緻
深深覺得設計布袋戲造型的人也超強的，還要去自己縫紉那些服裝
比較古早味感覺的布袋戲偶，也別有一番不同的喜感
有沒有一種如花的感覺啊？
這個滿臉鬍子的大叔也挺逗趣的，超像布袋戲在 cosplay 一樣
這個應該是在玩生存遊戲的，感覺來把狙擊槍更加適合
（我真的不懂布袋戲，得罪請勿責怪我，第一時間想法而已）
布袋戲大師黃海岱，個人深深覺得這個剪影很好看
還有一個地方一定要來的就是虎尾鐵橋，也是算是這裡的名產之一吧！
許久之前電視劇「哇！陳怡君」之中，虎尾鐵橋就是一個佔有重要份量的場景
我去年度也有來這裡騎單車：REACH R20 單車遊虎尾鐵橋、埤子彩繪村、新港奉天宮、北港朝天宮、苦苓綠色隧道
那時候橋頭還沒有這輛火車，現在放在這裡也頗好看的
這樣的鐵橋在台灣的確不多見，這是以前糖廠小火車的專用鐵橋，至今也將近百年歷史
最早期的用途就是來運輸蔗糖，早期居民也是在橋上通行，不過會發生墜溪的意外
不然就是在鐵橋上被火車追趕，所以後來才在一旁建立人行的木板橋，解決了兩岸居民的交通問題
近期這裡觀光發展的也很不錯，絕對是不能錯過的觀光景點
其實橋的長度也不短，大家可以走去對面拍拍照，景色會很不一樣，也會拍到更多藍天
更多美麗的照片，可以參考之前騎單車的文章唷！
REACH R20 單車遊虎尾鐵橋、埤子彩繪村、新港奉天宮、北港朝天宮、苦苓綠色隧道
離開了虎尾鐵橋之後，也別忘記到附近的虎尾糖廠吃個冰，這個我就沒寫啦！
為什麼不寫呢？因為小朋友還不給吃冰，去的話一定會討著要，乾脆不要去啊～
其實我也超想吃冰的啦！！！一日遊景點提供給大家參考囉～
也別忘記還有貓咪彩繪村/屋頂上的貓/貓咪小學堂，愛貓的朋友要來這裡旅遊啦！
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恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！