【限時免費】VSDC Video Editor PRO 影片剪輯軟體，就交給專業的來吧！

影片剪輯的市場越來越大,因為現在已經邁向影片的時代,Facebook 的曝光都以影片優先,那麼該來學學影片剪輯了吧!VSDC Video Editor 是套免費的影片剪輯工具,不過專業版本功能更強大,功能上也有許多的差異,價值 19.99 元美金,比較可惜的是現在介面是全英文的,若是想要快速上手得花一些些時間,不過剪輯軟體的概念基本上都差不多,只要練熟了就搞定囉!

△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD VSDC VIDEO EDITOR PRO NOW。△ 將改填寫的資訊填寫完成,GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就會取得活動序號及軟體下載連結,可以直接到文末下載安裝版。△ 安裝軟體後開啟軟體,找到 Activation 的地方,點選 Activate 來輸入序號。△ 輸入剛剛所取得的序號後,再點選 Activate 來啟動。△ 若是啟動成功,就會看到以上訊息。△ 將軟體關閉後,再次開啟軟體,就可以看到 Pro Edition。△ 免費版本與專業版本的差異,基本上該有的編輯功能並有縮減,差異在於設定內容、硬體加速、聲音的波型等等等。其實可以先用免費版看看,若功能感覺到不足,再升級到專業版,不過現在專業版限時免費,那就直上吧!△ 更多使用畫面預覽免費版: http://www.videosoftdev.com/free-video-editor 專業版: http://www.videosoftdev.com/video-editor-pro 安裝版下載:(免費版註冊後變成專業版)檔案大小:35.2 MB