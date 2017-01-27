【限時免費】VSDC Video Editor PRO 影片剪輯軟體，就交給專業的來吧！

影片剪輯的市場越來越大，因為現在已經邁向影片的時代，Facebook 的曝光都以影片優先，那麼該來學學影片剪輯了吧！VSDC Video Editor 是套免費的影片剪輯工具，不過專業版本功能更強大，功能上也有許多的差異，價值 19.99 元美金，比較可惜的是現在介面是全英文的，若是想要快速上手得花一些些時間，不過剪輯軟體的概念基本上都差不多，只要練熟了就搞定囉！
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△ 將改填寫的資訊填寫完成，GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就會取得活動序號及軟體下載連結，可以直接到文末下載安裝版。
△ 安裝軟體後開啟軟體，找到 Activation 的地方，點選 Activate 來輸入序號。
△ 輸入剛剛所取得的序號後，再點選 Activate 來啟動。
△ 若是啟動成功，就會看到以上訊息。
△ 將軟體關閉後，再次開啟軟體，就可以看到 Pro Edition。
△ 免費版本與專業版本的差異，基本上該有的編輯功能並有縮減，差異在於設定內容、硬體加速、聲音的波型等等等。其實可以先用免費版看看，若功能感覺到不足，再升級到專業版，不過現在專業版限時免費，那就直上吧！
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專業版：http://www.videosoftdev.com/video-editor-pro
安裝版下載：（免費版註冊後變成專業版）
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