【限時免費】VSDC Video Editor PRO 影片剪輯軟體，就交給專業的來吧！

2017-01-27 00:03:32 哇哇

VSDC Video Editor PRO 序號 License code 影片剪輯

影片剪輯的市場越來越大，因為現在已經邁向影片的時代，Facebook 的曝光都以影片優先，那麼該來學學影片剪輯了吧！VSDC Video Editor 是套免費的影片剪輯工具，不過專業版本功能更強大，功能上也有許多的差異，價值 19.99 元美金，比較可惜的是現在介面是全英文的，若是想要快速上手得花一些些時間，不過剪輯軟體的概念基本上都差不多，只要練熟了就搞定囉！

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△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD VSDC VIDEO EDITOR PRO NOW。

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△ 將改填寫的資訊填寫完成，GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就會取得活動序號及軟體下載連結，可以直接到文末下載安裝版。

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△ 安裝軟體後開啟軟體，找到 Activation 的地方，點選 Activate 來輸入序號。

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△ 輸入剛剛所取得的序號後，再點選 Activate 來啟動。

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△ 若是啟動成功，就會看到以上訊息。

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△ 將軟體關閉後，再次開啟軟體，就可以看到 Pro Edition。

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△ 免費版本與專業版本的差異，基本上該有的編輯功能並有縮減，差異在於設定內容、硬體加速、聲音的波型等等等。其實可以先用免費版看看，若功能感覺到不足，再升級到專業版，不過現在專業版限時免費，那就直上吧！

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