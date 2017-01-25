對不起你哪位？親戚稱謂計算機，到底誰的誰的誰的誰要怎麼稱呼呢？

2017-01-25 22:26:06 哇哇

三姑六婆稱謂計算機,親戚稱呼計算機

過年快要到了！！！大家最害怕親戚的日子也來了，家裡有了有小朋友之後，親戚的稱謂到底是什麼？坦白說我也傻傻搞不清楚，上一代感覺對這些稱謂都很熟悉，不過到我們這一代好像很多事情不會記在腦子中，因為現在有 APP 可以計算親戚稱呼/稱謂實在太方便了！三姑六婆親戚稱呼計算機大概就是最熱門的一款，過年的時候趕快下載到手機裡面，好好搞清楚你與親戚的關係與稱呼吧！

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△ 開始使用的第一個步驟，就是先表明你是「男生」或是「女生」，因為稱呼會有很大的差別。基本的操作就是像是計算機一樣，誰「的」誰「的」誰「的」誰「的」誰「的」什麼最後「=」，「的」記得要點進去，這樣也合乎我們中文的用法！AC 可以清除全部重來，CE 可以回到上一步，反查詢功能必須付費版本才可以使用，可以反查詢對方應該怎麼稱呼你。

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△ 有些比較疏遠的關係，有可能會有對方「比較年長」或「比較年輕」的情況，計算機也會提示你點選，這點還頗不錯的！

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親戚的稱呼實在是太複雜了，透過計算機真的方便很多，不過查詢出來的稱謂是比較正式親戚關係，實際上大家的稱呼應該都簡單許多吧！！！譬如說遠房的遠房的哥哥就還是哥哥之類的，反正大人要你怎麼叫就怎麼叫吧！


使用上若是還是有障礙，就看看上方官方教學影片吧！

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稱謂表下載：
親戚稱謂表.pdf（MediaFire下載）
親戚稱謂表.pdf（Rapidgator下載）
親戚稱謂表.pdf（ZippyShare下載）
親戚稱謂表.pdf（本站下載）
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