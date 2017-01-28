Reach R20 墾丁沿岸單車路線殘念，恆春單車北上到枋寮

兩天一夜的單車之旅，第一天的行程是大武-壽卡-旭海-恆春
第二天的規劃是恆春往東到佳樂水，然後沿著海線抵達鵝鑾鼻
因為我之前西部最遠也是台南到墾丁鵝鑾鼻，想說就可以分段環島接在一起
不過第一天已經明白自己最近的狀態不好，就把墾丁沿岸的路線捨棄了 ><
只好改天再補課了......不然怎辦呢？
少了南台灣墾丁那一段，等於少了 40 公里路程，會捨棄還是有所考量
第一除了評估自己的體力，第二是怕海風亂亂吹，第三是因為東北季風
總之，還是恆春直接北上就好，這樣一來就比較不趕時間
除了在飯店用早餐之外，第一站就是恆春知名的穩好行古早味早餐
因為沒有規劃太多恆春美食，至少早餐要吃到，就可以心滿意足出發了
恆春有什麼景點？我想就是海角七號的景點吧！不過那個也不夯了^^
只是城門也算是個必來的景點，拍拍照是少不了的，沒拍到照片就像沒來過恆春一樣
這樣古老的城門不多了，雖然全台灣很多縣市都有東西南北門，但是感覺都不相同
北門不向南門那樣是一座而已，被保留還頗長一段的，就像個城牆一樣
城牆由不同石頭種類所組成，有咾咕石、閩南磚和花崗岩
東西南北城門至今有超過百年的歷史，也成為恆春很重要的觀光特色
一早天氣其實沒有很好，還好後來有慢慢的放晴，才有美麗的山景加上藍天
牽著單車爬上城牆，剛好有遇到小朋友在戶外教學，後來的拍照的點也有遇到
好想就跟著他們走，這樣就有導遊了！哈哈哈哈～不過應該不給跟吧！跟過去也害羞啦！
房屋都不高的恆春，大家的透天兩三層樓就夠了！
恆春現在還有一個建築很特別，就是這個恆春搶孤，之前來怎麼都沒有印象？
還是太久太久沒有來了？？恆春其實也很遙遠的，有機會高鐵到屏東嗎？
藍天景色搭在一起還真是美！出門騎車遇到藍天是件幸福的事情，因為就是要有好看的照片
自屏東設縣以前就有搶孤的活動在進行，直到日治時代末期，因為第二次世界戰爭的緣故，禁止舉辦大型活動而暫時消失
直到1951年左右，再以舉辦三年、停三年方式重新將此項傳統恢復舉行，恢復期間亦曾間斷舉行，民國70年又再恢復。
過去每三年一次於農曆七月十五日中元節舉辦的搶孤活動，於恆春古城的東門旁舉辦
競賽參加者須每八人為一組，以疊羅漢的方式互助合作，運用繩索攀爬上十二公尺高塗滿滑膩牛油的大型柱體
爬到頂端時須以倒掛金鉤的方式翻上孤棚，取下順風旗，便完成搶孤的勝利。
現今孤棚結構也與早年的不同。早期作法是：豎四根長度三丈六的原木代表恆春城內四座古城
原木上塗滿易滑的牛油，下舖防護網、地板鋪細沙，防止意外
原木上再搭建孤棚，孤棚頂端插放一面錦旗，率先搶得錦旗者即為優勝
如今將四根原木柱改為卅六柱，參賽隊伍數相對就能擴增
鎮公所廣發英雄帖開放給恆春以外各地好手共襄盛舉，也已經有外藉隊伍越洋來較勁。現在每年一次
來源 wiki
恆春小小繞一下之後，就準備出發囉！！！
大約 60 公里的路線，以我慢慢龜的方式前進，大概也要四五個小時
而且北上是逆風，逆風和爬坡感覺差不多，但是逆風比較不會爆大腿
記得以前從台南往墾丁騎車時候，都很想靠在山的那一側，因為看山景很美
如今會規畫這一段路線，也是想要換個方向騎騎看，看看是否真的那麼美好^^
北上遇到東北季風，坦白說真的騎不是很快
甚至出發很久之後，看看碼表才前進 10 公里而已@@
記得以前這種平路都不放在眼裡，好像要騎個 60 公里才剛熱身完畢
一個人的單車旅程真的比較累，還是需要有個伴互相擋風一下
旁邊望去的山沒有很高，但是有藍天就是棒！不過要有這樣的藍天，南臺灣出現機會比較高
在逆風的狀況下，就是騎不快，坦白說也好辛苦，不是山路也是龜速前進
重點是前一天操壞的屁股今天根本坐不住，或許我身上多了十公斤的肉，屁股也抗議了吧！
一路往北到車城時，還頗欣賞他們的路燈，這就是在地特色啊！
沿途還有很多的洋蔥，三色洋蔥都有，我和老婆都超愛吃洋蔥的
不過我總不能拿著一大串洋蔥騎車，下次再找機會開車南下，把洋蔥買回來
車城途中會經過 199 縣道可以往牡丹，40 多公里的緩坡可以爬回壽卡
爬坡 40 公里ㄟ！現在好難想像唷！只是這是我以前曾經規劃過的路線之一
不過自從台北搬到台南後，我都一個人騎車居多，太困難的路線都先跳過^^
騎著騎著就看到海了！其實最外面還有一條濱海的道路可以騎，之前瘋南墾騎過一小段
那次瘋南墾我還騎了 173 公里，現在對這種數字感到非常非常的遙遠
要我早上四點五點出門騎車更不可能，這就是邁入家庭生活的改變
繼續 GO GO GO！話說這趟旅程 360 度相機雖然帶著，但是拿出來的時候不多
因為屁股好痛覺得好累，笑不出來啦！哈哈
一路往北的路線有高有低，不過都不是太難的爬坡
以坡度來看的話，我覺得南下好像比較累，就以前的經驗來看
北上的坡都比較短，有些下坡可以滑很久
我現在下坡也都超級懶惰的，就是能滑我就不踩
因為 Reach R20 的原廠輪組算是很順暢，下坡順順的滑有一定的速度
若這時候想加碼多踩幾下來加速的話，通常速度都只會慢下來
腿力介入之後反而變慢，屢試不爽，所以下坡能滑多遠就滑多遠
好長一段都是緊臨著海邊的路線，不過道路中間都有分隔島
要過去實在是有難度，所以第二天行程的海景照片就不多了！
北上到了枋山之後，路邊的景色開始變化，沿途多了很多烤鳥、烤魷魚的小店
應該也算是這裡的名產之一，枋山也有產愛文芒果，所以芒果店家也不少
行車速度還是拉不起來，我開始改變自己的節奏，就是維持迴轉速
維持轉速比較不費力，讓我找回以前騎車的感覺
大盤用力踩下去很有速度感，但是維持轉速才是王道，突然覺得輕鬆許多
我自己在家練飛輪也都是在拉轉速，迴轉速維持在 120 只是基本功，實際上路當然會打折扣
看看沿途的景色，還真的很想沿著溪邊小路鑽到山裡面去玩
這條橋大家應該很熟悉吧！這就是通往南迴的橋，這裡就是南迴的出路口啦！！！
前一天搭火車通過南迴，這就給他繞了一圈回到台灣西半邊啦
後來這段路的山就在你旁邊，海也在你旁邊，這不就是依山傍水的路線嗎？
哈哈哈！聽起來很棒對吧！不過這裡是大馬路，沒有那麼愜意啦～
前一天過旭海的路段，那才是愜意的，可惜那時候我已經無力好好欣賞景色
Reach R20 大武-壽卡-旭海-恆春，未完成的東部單車路線
獅子鄉！這個地標好用心在設計，有很溫馨的感覺，但是大家應該都是匆匆而過
我也是騎過頭之後又返回來拍照，搭配上景色有種幫獅子鄉打廣告的感覺
接下來就抵達了冰島！這是台南一間非常有名的芒果冰店家，總店應該是在玉井那家
安平也有分店，枋山也有分店，這裡就是我的休息站啦！停下來吃碗冰吧！
沿途有恐龍來也！！！之前帶小朋去一趟花蓮玩耍，經過之後沿途都惦記著這隻恐龍
結果我這次拍回家給小朋友看，完全給我整個忘記這是什麼東西....
騎到枋山已經有 34 公里了，我從 10 公里時就覺得前進速度很慢
沒想到默默地還是前進了許多，其實我還想直接騎回台南咧！哈哈
這裡是枋山溪的出海口，看來這裡應該是很久沒有下雨啦！！！
喜歡這個角度拍單車，能看到前方的路，就有一種邁向目標的感覺
接下來好一段都沿著海邊走，深怕繼續往前就會錯過海岸風光，於是直接騎到逆向來了！
穿越這邊的馬路有夠危險，因為車子不少速度又飛快的啦！
這裡再前進一點，沿岸邊就有很多的咖啡廳可以喝咖啡，海景配咖啡真的不錯！
不過因為我不久前才休息吃冰的，所以咖啡就先跳過啦！！！
Reach R20 海岸風情
有沒有發現怎麼沒有藍天了？其實藍天都在北邊啊 XD
往南邊看過去就是一團灰灰的，這時候的天氣還真是奇妙
滄桑的大叔騎單車，希望自己可以再瘦一點
這段路線我很愛的部分，就是在山邊的火車，覺得是個很漂亮的景色
只是這裡的火車是通往南迴的，車次不多，因此拍火車可遇不可求，就剛好給我遇到了
每台列車都花花綠綠的，這應該就是觀光列車吧！
當初建造南迴鐵路的時候，應該也是很大的工程吧！！！
不過當我想要等火車的時候，火車就不來了，這真的是緣分吧！
騎到這裡我的旅程也快到終點啦！！！因為枋寮就在前方～我也只能騎到枋寮
因為我第一天從大武出來時，就去便利商店把攜車袋寄到枋寮
其實我很想騎更遠一點，不過屁股真的好痛，朋友說我騎回台北就會有鐵屁股了！
來到枋寮市區，喜歡看看不同市區的景色，這裡的透天平均高度兩層樓
枋寮有漁港，因此這裡的海產也很多，像是阿達海產店就是當地非常知名的餐廳
多年前我也去過一次，那時候和老婆還帶了一隻貓，結果貓咪在車上差點中暑
點開阿達海產店的文章，我看到海瓜子就流口水了
終點站枋寮車站到囉！！！不過我的攜車袋出包了！！！7-11 沒有代收宅急便
其實 7-11 本來就沒帶宅急便，不過前一天大武的 7-11 有幫我打電話問問看，枋寮的 7-11 說可以幫忙收
不過後來還是沒幫我收 ><，然後大武 7-11 的店員又把我的電話抄錯，總之就是很烏龍
還好後來直接連宅急便司機，被唸了一頓之後，還是很好心的再幫我送過來，感恩啦！
只是買車票時又發生意外了，原本預計好要搭的火車是觀光列車，早就沒有票了！
而且觀光列車不販售站票，要直接搭火車回台南的計畫破滅了
最後不斷交叉的查詢火車班次，最快的方式就是直接搭到新左營，然後轉高鐵回台南
台鐵的新左營站就是高鐵左營站，雖然印象中是如此，還是確認了好多次
其實時間也差不多，最後就完成這趟單車小旅行，Reach R20 陪了我一整年，準備進場烤漆啦！
還在思考有什麼特別的顏色，下次見面可能就是新的樣貌囉！
路線圖：http://run.goyourlife.com/activity/view/838543
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