Reach R20 大武-壽卡-旭海-恆春，未完成的東部單車路線

這一趟單車旅行的目的很簡單，就是想繼續完成東部的單車路線
去年度 Reach R20 從花蓮 193 縣道騎到了台東關山，想要繼續完成接下來東部南下的路線
不過在規劃路線上讓我傷透腦筋，因為火車從台南到關山有點麻煩
而且抵達的時間又已經接近中午，兩天要抵達墾丁對我來說實在太拚了
所以行程只好一直修正，最後連台東都跳過了，直接從大武開始往南騎
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跳過的第一個原因是那段路就是瘋狂飆車而已，車速也很快，開車都會覺得累
第二個原因就是希望早點開始騎車，火車過南迴第一站就是停大武，可以讓我馬上出發
在評估過後大武到恆春大概 80 公里，中午開始騎應該有機會騎完吧？！
單車上火車實在有點麻煩，因為大多車都沒有地方放單車，就只好卡在走道
10 個人走過去有 9 個都會撞到，這也只是沒有辦法的事情
後來打掃阿姨經過，才要我放在廁所外面的區域，空間比較大，不會擋到路
不過實在是太晚遇到打掃阿姨了，因為我已經抵達了！
台南其實還有許多路線，為什麼要選擇台東？因為就是景色好啊
光是剛下火車的景色我就很愛，當然有藍天更美麗
若是缺少藍天的話，可能就無聊了吧！很幸運還有藍天作伴
那麼好的天氣氣溫一定很高吧？其實天氣還是好冷唷！
寒流雖然過去了，不過冷風直吹還是會冷，外套從頭到尾一直穿著
第一次來到大武火車站，整理整理就準備出發上路啦！！！
第一件事情就是先去把攜車袋寄出去，明天騎完車再去領回就好
不然拖著攜車袋還頗麻煩的 ^^
騎到海線往山邊望去，雖然不是一等一的美麗山景，不過視野開闊很舒服啊！
平常電腦看太多，真的需要出門走走啊！
往南走一小段路，就會到大武最有名的彩繪村，其實這個彩繪村算是非常早期的
在台灣到處都是彩繪村之前，大武的彩繪村就已經小有名氣
不過因為大武實在是路途遙遠，大家應該都是路過，不會特別來踩點吧！
往北方看去的天氣真的很不錯，往南看就.....
這趟旅程有一點很特別，就是我捨棄單眼相機了
因為兩天一夜必須帶衣物等等，最後捨棄的是相機
這次一共帶了五支手機出門，各司其職負責不同的拍攝
攜帶的手機有 Mate 9（通訊與拍照），Lumia 1020 與 Lumia 950XL（負責拍照）
ZenFone 3 Deluxe（負責藍牙放音樂），iPhone 7 Plus 負責 360 度相機的小地球圖片
結果這一趟旅程下來，反而是年紀最大的 Lumia 1020 深得我心啊～
南下的前途茫茫，有沒有想要往北騎的衝動呢？
若攜車袋沒有寄出去的話，還真的有可能往北騎，天氣比較好咩
不過冬天吹東北季風，還是順風繼續南下好了
這是出征的戰車依然是 Reach R20，已經陪我征戰一年的小輪徑跑車
其實我當初有規劃要改車、換輪組等等的，不過好像一直都沒有動作
騎了一年傷痕累累，年後就要送進廠重新烤漆了
一望無際的海景，視野已經開闊到了極限
在東北季風的祝福之下，騎車南下的速度實在是很順很快
呼嘯而過的汽車時速大概都上百公里，所以我也騎到很邊邊，安全第一啊！
施工的塵土飛揚，怎麼手機拍出來如此夢幻，前方是仙境嗎？
因為要拍攝單車加上海景，只好到對向來拍照，在這裡穿越馬路得特別小心
車流量雖然很小，但是速度都飛快
繼續看海～風浪大的時候海浪應該會打上來吧！
隨身雖然少帶了相機，但是蛋蛋包依然不輕，要減重還真是難
好像很少沒帶蛋蛋包出門，好想讓 Reach R20 完全釋放
然後有一天可以換上碳纖的板輪～幻想啊
美好的天氣和景色，好氣色也自拍一張，這時候還笑得出來
從大武到南迴山路大概 10 公里路程，歡樂的時光總是過得特別快
入南迴的 7-11 請務必補給！就算和我一樣肚子沒有很餓也要進去補給
因為若你也是往恆春方向的話，接下來便利商店都看不到
我就是騎了 50 公里看到雜貨店快要落淚了～
爬南迴大家的目標就是壽卡，到的時候都會很開心拍照
我如今終於能理解為什麼了，因為山路很硬啊！
若是幾年前騎車的我，這樣的山路應該還足以應付
如今我的已經發胖，加上最近沒有持續飛輪的訓練
一上坡對我來說就是地獄的開始，才爬一下下心跳就爆了
再騎一小段大腿外側就開始抽筋，已經可以預感會有多不順
默默地也是越爬越高，欣賞景色可以讓我心裡好一點
南迴是在蓋高速公路嗎？好像有這麼一回事，不過搜尋結果似乎都說遙遙無期
但是看起來好像還是有繼續再施工
因為我踩不動的關係，沿途不知道停下來幾次 XD
而且心裡的目標很墮落，一公里停一次，休息十次總是會到的
我發現標準盤爬山對我來說還是太吃力，以後若有登山路線，可能考慮換 CT 盤
再來個登山車飛輪如何？記得以前很難爬山的時候，也是靠迴轉速的
現在標準盤爬山，迴轉速是什麼都快不知道了！真是對不起我的 Reach R20 啊！主人缺乏訓練
南迴山路段大概 30 公里，從東部進來約 10 公里可以抵達最高點壽卡
從西部進來要爬坡 20 公里，前段坡度比較緩，到後段坡度比較陡
從東部進來沒有什麼坡度好分析，就是一路陡上去 XD
以前巴拉卡都能不落地直上了，壽卡難度應該還是比巴拉卡簡單
爬著爬著在某些路段已經可以看到海囉！以前開車怎麼都沒有注意到^^
可能南迴都是一直彎一直彎，哪有機會看風景啊！看別人車屁股機會比較多
山景 + 海景的路線並不多，這樣騎車應該是種享受吧！
費盡九牛二虎之力，終於抵達了壽卡鐵馬驛站，坦白說真的有種如釋重負的感覺
因為今日最難的坡已經完成了，接下來有連續 20 公里的下坡，應該會很輕鬆吧？？
這段上坡耗費我太多太多時間，導致後來真的都是在趕時間，根本沒時間休息
從壽卡鐵馬驛站離開南迴，往 199 縣道開始下坡，幾乎都是小條的單線道
所以下坡也別衝太快，若是對向有來車的話，很有可能撞在一起
雖然下坡是爽快的，但是小條的路線還是得慢慢來
下坡真的很輕鬆嗎？理論上應該是很輕鬆的，但是這次我還頗痛苦的
因為前段壽卡上坡時已經讓我的大腿到達極限，然後沒有時間休息又得繼續上路
所以下坡時只要遇到小小的上坡，我的腿用力一踩又抽筋了......好幾次真的是跪在路旁
美麗的景色算是這趟最大的收穫吧！雖然山路有點力不從心，至少我還是努力爬完了！
只能警惕自己未來要規劃山路之前，事前一定要好好持續訓練
壽卡到旭海這一段都以下坡為主，還是有些小小的起伏
到東源森林遊樂區時有雜貨店可以補給，若感到疲憊的話務必停車休息
因為若不休息的話，接下來將近 18 公里沒得補給，我就是這樣....
等於說我從出大武火車站開始，騎了 50 公里才補給，讓我實在受不了！
過東源森林遊樂區之後轉到 199 甲線道，接下來就是往旭海的方向
這段下坡更是快，只是我連下坡大腿都會抽筋 =.=，好想哭唷 T_T
終於抵達旭海了～不過我也跳過旭海大草原了！第一是因為根本沒有時間
離開山路又回到海邊時已經超過三點半了，規劃路線到恆春 80 公里才騎了一半
再加上我的大腿已經緊繃了，速度真的拉不上來
不過還好沒有去旭海大草原，那段路是會需要牽車的超級陡坡
當初在路線規劃時，想說旭海好歹是個景點，多少沿路會有些補給
我會這樣想真是大錯特錯，當我發現這裡什麼都沒有的時候
我身上的水也快沒了、然後中餐也沒有吃，真的是剩下意志力在騎車
沿途的海景都在雲層下，所以這段路拍照也不多，然後我還要與亂吹的海風相抗衡
真的騎不動了，平路騎車大腿用力都在抽筋，屁股也耐不住
這時候心裡想放棄也沒辦法，因為這裡根本很少車子在經過
每次都只能停下來短暫的休息一下，抽筋舒緩後就繼續上路
好像苦行啊～明明是愉快的單車之旅啊！
在這裡若是能遇到藍天的話，景色應該會超美的吧！！！
看不到終點的海岸線，我真的不知道還要騎多久才能休息
因為這裡手機網路訊號很差，手機地圖打開什麼都看不到
一個彎又過了一個彎，到中山漁港看到海岸巡防署的時候，真是想落淚啊！！！
不過也只是停下來上個廁所而已，然後問他們還有多久可以吃到東西
他們回答我騎腳踏車大概五分鐘就有雜貨店了！這真是值得開心的事情
抵達雜貨店時真是開心極了！就算只是一碗泡麵我也要吃，終於可以稍微休息一下
花了四個半小時騎 50 公里，到壽卡 20 公里大概花兩個半，下坡路段也花了兩個小時
此時我也開始擔心接下來的路程，時間下午四點，我還有 30 公里要騎
若不休息均速能有 15 公里的話，兩個小時到恆春應該還沒天黑，這是理想狀態
不過我一離開雜貨店到第一坡我就又抽筋了，而且是兩腿一起大抽筋....
我只好慢慢地開始牽車，牽一段路之後招到了一台車子可以載我，遇到好人了啊！！！
上車之後深深覺得我終於平安了，而且他們也剛好要往恆春去，完全在我的路徑上
大哥們很好心的陪我聊天，路途上還頗愉快的，雖然我的單車行以搭車做結尾
不過能遇到有緣人還真是不錯，他們是做鋁門窗的工人，聊聊不同的生活情況
他們也說還好是遇到他們，不然大家也不一定會停車，停車了也不一定能載我的車
反正就是心存感激地一起到了恆春，結果開車到恆春也大概五點半了！！！
若我自己慢慢騎慢慢牽車的話，可能要八點才能到恆春～
大哥們還好心的請我吃當地知名美食鄉村冬粉鴨，還堅持要請客ㄟ！人真的很好！
他們說他們做工的賺錢就是吃飯，所以吃飯錢都沒有在省的，小菜也豐盛一大盤
吃飽飯後他們繼續開車離開恆春往北，再次道謝後說掰掰囉！我真的很感激他們啊～
當天恆春的晚上也頗冷的，再加上我一身的疲勞，屁股根本無法黏在座墊上
在飯店休息了許久才出來走走，我把第一天的終點設定在恆春，就是想說能在恆春多繞繞
不然每次去墾丁都只是過境恆春，好像很少真的在恆春好好走一回
夜晚的恆春我也不到該去哪裡，那就南門拍個夜景當代表囉！！！哈哈哈！回飯店休息比較實在^^
路線圖：http://run.goyourlife.com/activity/view/832671
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