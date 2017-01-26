Reach R20 大武-壽卡-旭海-恆春，未完成的東部單車路線

2017-01-26 09:14:02 哇哇

單車 REACH R20 台東到恆春

這一趟單車旅行的目的很簡單，就是想繼續完成東部的單車路線
去年度 Reach R20 從花蓮 193 縣道騎到了台東關山，想要繼續完成接下來東部南下的路線
不過在規劃路線上讓我傷透腦筋，因為火車從台南到關山有點麻煩
而且抵達的時間又已經接近中午，兩天要抵達墾丁對我來說實在太拚了
所以行程只好一直修正，最後連台東都跳過了，直接從大武開始往南騎

1單車 REACH R20 台東到恆春
路線規劃跳過了關山到大武這一段，其實是非常長一段，只好有機會再補課了！
跳過的第一個原因是那段路就是瘋狂飆車而已，車速也很快，開車都會覺得累
第二個原因就是希望早點開始騎車，火車過南迴第一站就是停大武，可以讓我馬上出發
在評估過後大武到恆春大概 80 公里，中午開始騎應該有機會騎完吧？！

單車 REACH R20 台東到恆春

單車上火車實在有點麻煩，因為大多車都沒有地方放單車，就只好卡在走道
10 個人走過去有 9 個都會撞到，這也只是沒有辦法的事情
後來打掃阿姨經過，才要我放在廁所外面的區域，空間比較大，不會擋到路
不過實在是太晚遇到打掃阿姨了，因為我已經抵達了！

單車 REACH R20 台東到恆春

台南其實還有許多路線，為什麼要選擇台東？因為就是景色好啊
光是剛下火車的景色我就很愛，當然有藍天更美麗
若是缺少藍天的話，可能就無聊了吧！很幸運還有藍天作伴

單車 REACH R20 台東到恆春

那麼好的天氣氣溫一定很高吧？其實天氣還是好冷唷！
寒流雖然過去了，不過冷風直吹還是會冷，外套從頭到尾一直穿著

單車 REACH R20 台東到恆春

第一次來到大武火車站，整理整理就準備出發上路啦！！！
第一件事情就是先去把攜車袋寄出去，明天騎完車再去領回就好
不然拖著攜車袋還頗麻煩的 ^^

單車 REACH R20 台東到恆春

騎到海線往山邊望去，雖然不是一等一的美麗山景，不過視野開闊很舒服啊！
平常電腦看太多，真的需要出門走走啊！

單車 REACH R20 台東到恆春

往南走一小段路，就會到大武最有名的彩繪村，其實這個彩繪村算是非常早期的
在台灣到處都是彩繪村之前，大武的彩繪村就已經小有名氣
不過因為大武實在是路途遙遠，大家應該都是路過，不會特別來踩點吧！

單車 REACH R20 台東到恆春

往北方看去的天氣真的很不錯，往南看就.....
這趟旅程有一點很特別，就是我捨棄單眼相機了
因為兩天一夜必須帶衣物等等，最後捨棄的是相機
這次一共帶了五支手機出門，各司其職負責不同的拍攝

單車 REACH R20 台東到恆春

攜帶的手機有 Mate 9（通訊與拍照），Lumia 1020Lumia 950XL（負責拍照）
ZenFone 3 Deluxe（負責藍牙放音樂），iPhone 7 Plus 負責 360 度相機的小地球圖片
結果這一趟旅程下來，反而是年紀最大的 Lumia 1020 深得我心啊～

單車 REACH R20 台東到恆春

南下的前途茫茫，有沒有想要往北騎的衝動呢？
若攜車袋沒有寄出去的話，還真的有可能往北騎，天氣比較好咩
不過冬天吹東北季風，還是順風繼續南下好了

單車 REACH R20 台東到恆春

這是出征的戰車依然是 Reach R20，已經陪我征戰一年的小輪徑跑車
其實我當初有規劃要改車、換輪組等等的，不過好像一直都沒有動作
騎了一年傷痕累累，年後就要送進廠重新烤漆了

單車 REACH R20 台東到恆春

一望無際的海景，視野已經開闊到了極限

單車 REACH R20 台東到恆春

在東北季風的祝福之下，騎車南下的速度實在是很順很快
呼嘯而過的汽車時速大概都上百公里，所以我也騎到很邊邊，安全第一啊！

單車 REACH R20 台東到恆春

施工的塵土飛揚，怎麼手機拍出來如此夢幻，前方是仙境嗎？

單車 REACH R20 台東到恆春

因為要拍攝單車加上海景，只好到對向來拍照，在這裡穿越馬路得特別小心
車流量雖然很小，但是速度都飛快

單車 REACH R20 台東到恆春

繼續看海～風浪大的時候海浪應該會打上來吧！

單車 REACH R20 台東到恆春

隨身雖然少帶了相機，但是蛋蛋包依然不輕，要減重還真是難
好像很少沒帶蛋蛋包出門，好想讓 Reach R20 完全釋放
然後有一天可以換上碳纖的板輪～幻想啊

單車 REACH R20 台東到恆春

美好的天氣和景色，好氣色也自拍一張，這時候還笑得出來

單車 REACH R20 台東到恆春

從大武到南迴山路大概 10 公里路程，歡樂的時光總是過得特別快
入南迴的 7-11 請務必補給！就算和我一樣肚子沒有很餓也要進去補給
因為若你也是往恆春方向的話，接下來便利商店都看不到
我就是騎了 50 公里看到雜貨店快要落淚了～

單車 REACH R20 台東到恆春

爬南迴大家的目標就是壽卡，到的時候都會很開心拍照
我如今終於能理解為什麼了，因為山路很硬啊！

單車 REACH R20 台東到恆春

若是幾年前騎車的我，這樣的山路應該還足以應付
如今我的已經發胖，加上最近沒有持續飛輪的訓練
一上坡對我來說就是地獄的開始，才爬一下下心跳就爆了
再騎一小段大腿外側就開始抽筋，已經可以預感會有多不順

單車 REACH R20 台東到恆春

默默地也是越爬越高，欣賞景色可以讓我心裡好一點
南迴是在蓋高速公路嗎？好像有這麼一回事，不過搜尋結果似乎都說遙遙無期
但是看起來好像還是有繼續再施工

單車 REACH R20 台東到恆春

因為我踩不動的關係，沿途不知道停下來幾次 XD
而且心裡的目標很墮落，一公里停一次，休息十次總是會到的

單車 REACH R20 台東到恆春

我發現標準盤爬山對我來說還是太吃力，以後若有登山路線，可能考慮換 CT 盤
再來個登山車飛輪如何？記得以前很難爬山的時候，也是靠迴轉速的
現在標準盤爬山，迴轉速是什麼都快不知道了！真是對不起我的 Reach R20 啊！主人缺乏訓練

單車 REACH R20 台東到恆春

南迴山路段大概 30 公里，從東部進來約 10 公里可以抵達最高點壽卡
從西部進來要爬坡 20 公里，前段坡度比較緩，到後段坡度比較陡
從東部進來沒有什麼坡度好分析，就是一路陡上去 XD
以前巴拉卡都能不落地直上了，壽卡難度應該還是比巴拉卡簡單

單車 REACH R20 台東到恆春

爬著爬著在某些路段已經可以看到海囉！以前開車怎麼都沒有注意到^^
可能南迴都是一直彎一直彎，哪有機會看風景啊！看別人車屁股機會比較多

單車 REACH R20 台東到恆春

山景 + 海景的路線並不多，這樣騎車應該是種享受吧！

單車 REACH R20 台東到恆春

費盡九牛二虎之力，終於抵達了壽卡鐵馬驛站，坦白說真的有種如釋重負的感覺
因為今日最難的坡已經完成了，接下來有連續 20 公里的下坡，應該會很輕鬆吧？？
這段上坡耗費我太多太多時間，導致後來真的都是在趕時間，根本沒時間休息

單車 REACH R20 台東到恆春

從壽卡鐵馬驛站離開南迴，往 199 縣道開始下坡，幾乎都是小條的單線道
所以下坡也別衝太快，若是對向有來車的話，很有可能撞在一起
雖然下坡是爽快的，但是小條的路線還是得慢慢來

單車 REACH R20 台東到恆春

下坡真的很輕鬆嗎？理論上應該是很輕鬆的，但是這次我還頗痛苦的
因為前段壽卡上坡時已經讓我的大腿到達極限，然後沒有時間休息又得繼續上路
所以下坡時只要遇到小小的上坡，我的腿用力一踩又抽筋了......好幾次真的是跪在路旁

單車 REACH R20 台東到恆春

美麗的景色算是這趟最大的收穫吧！雖然山路有點力不從心，至少我還是努力爬完了！
只能警惕自己未來要規劃山路之前，事前一定要好好持續訓練

單車 REACH R20 台東到恆春

壽卡到旭海這一段都以下坡為主，還是有些小小的起伏
到東源森林遊樂區時有雜貨店可以補給，若感到疲憊的話務必停車休息
因為若不休息的話，接下來將近 18 公里沒得補給，我就是這樣....
等於說我從出大武火車站開始，騎了 50 公里才補給，讓我實在受不了！

單車 REACH R20 台東到恆春

過東源森林遊樂區之後轉到 199 甲線道，接下來就是往旭海的方向
這段下坡更是快，只是我連下坡大腿都會抽筋 =.=，好想哭唷 T_T

單車 REACH R20 台東到恆春

終於抵達旭海了～不過我也跳過旭海大草原了！第一是因為根本沒有時間
離開山路又回到海邊時已經超過三點半了，規劃路線到恆春 80 公里才騎了一半
再加上我的大腿已經緊繃了，速度真的拉不上來
不過還好沒有去旭海大草原，那段路是會需要牽車的超級陡坡

單車 REACH R20 台東到恆春

當初在路線規劃時，想說旭海好歹是個景點，多少沿路會有些補給
我會這樣想真是大錯特錯，當我發現這裡什麼都沒有的時候
我身上的水也快沒了、然後中餐也沒有吃，真的是剩下意志力在騎車

單車 REACH R20 台東到恆春

沿途的海景都在雲層下，所以這段路拍照也不多，然後我還要與亂吹的海風相抗衡

單車 REACH R20 台東到恆春

真的騎不動了，平路騎車大腿用力都在抽筋，屁股也耐不住
這時候心裡想放棄也沒辦法，因為這裡根本很少車子在經過
每次都只能停下來短暫的休息一下，抽筋舒緩後就繼續上路
好像苦行啊～明明是愉快的單車之旅啊！

單車 REACH R20 台東到恆春

在這裡若是能遇到藍天的話，景色應該會超美的吧！！！

單車 REACH R20 台東到恆春

看不到終點的海岸線，我真的不知道還要騎多久才能休息
因為這裡手機網路訊號很差，手機地圖打開什麼都看不到

單車 REACH R20 台東到恆春

一個彎又過了一個彎，到中山漁港看到海岸巡防署的時候，真是想落淚啊！！！
不過也只是停下來上個廁所而已，然後問他們還有多久可以吃到東西
他們回答我騎腳踏車大概五分鐘就有雜貨店了！這真是值得開心的事情

單車 REACH R20 台東到恆春

抵達雜貨店時真是開心極了！就算只是一碗泡麵我也要吃，終於可以稍微休息一下
花了四個半小時騎 50 公里，到壽卡 20 公里大概花兩個半，下坡路段也花了兩個小時

單車 REACH R20 台東到恆春

此時我也開始擔心接下來的路程，時間下午四點，我還有 30 公里要騎
若不休息均速能有 15 公里的話，兩個小時到恆春應該還沒天黑，這是理想狀態
不過我一離開雜貨店到第一坡我就又抽筋了，而且是兩腿一起大抽筋....
我只好慢慢地開始牽車，牽一段路之後招到了一台車子可以載我，遇到好人了啊！！！
上車之後深深覺得我終於平安了，而且他們也剛好要往恆春去，完全在我的路徑上

單車 REACH R20 台東到恆春

大哥們很好心的陪我聊天，路途上還頗愉快的，雖然我的單車行以搭車做結尾
不過能遇到有緣人還真是不錯，他們是做鋁門窗的工人，聊聊不同的生活情況
他們也說還好是遇到他們，不然大家也不一定會停車，停車了也不一定能載我的車
反正就是心存感激地一起到了恆春，結果開車到恆春也大概五點半了！！！
若我自己慢慢騎慢慢牽車的話，可能要八點才能到恆春～

單車 REACH R20 台東到恆春

大哥們還好心的請我吃當地知名美食鄉村冬粉鴨，還堅持要請客ㄟ！人真的很好！
他們說他們做工的賺錢就是吃飯，所以吃飯錢都沒有在省的，小菜也豐盛一大盤
吃飽飯後他們繼續開車離開恆春往北，再次道謝後說掰掰囉！我真的很感激他們啊～

單車 REACH R20 台東到恆春

當天恆春的晚上也頗冷的，再加上我一身的疲勞，屁股根本無法黏在座墊上
在飯店休息了許久才出來走走，我把第一天的終點設定在恆春，就是想說能在恆春多繞繞
不然每次去墾丁都只是過境恆春，好像很少真的在恆春好好走一回

單車 REACH R20 台東到恆春

夜晚的恆春我也不到該去哪裡，那就南門拍個夜景當代表囉！！！哈哈哈！回飯店休息比較實在^^

路線圖：http://run.goyourlife.com/activity/view/832671

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