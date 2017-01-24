【雲林虎尾】貓咪彩繪村/屋頂上的貓/貓咪小學堂，愛貓的朋友要來這裡旅遊啦！

2017-01-24 11:05:50 哇哇

雲林虎尾貓咪彩繪村 Samsung Galaxy A7

雲林旅遊該去哪裡呢？這一趟旅遊帶了小朋友風華渡假飯店游泳，當然也要在附近走走
上一次來這裡時間有點趕，這次其實也是有點趕，不過還是跑了一些景點
第一站就是到雲林虎尾貓咪彩繪村走走，現在真的是全台各地都有彩繪村了吧！

雲林虎尾貓咪彩繪村 Samsung Galaxy A7
這裡的位子算是在巷弄之間，透過 Google 地圖來導航比較快速
來到這裡時就會發現這裡到了，因為有一整排的彩繪牆面
大概就是這個位置，直接開 Google 地圖 > https://goo.gl/maps/DsTzNQMTMJ52

雲林虎尾貓咪彩繪村 Samsung Galaxy A7

貓咪彩繪村在頂溪社區，不是新北永和那個頂溪捷運站唷^^
看到頂溪還頗熟悉的，因為我家就是在頂溪啊

雲林虎尾貓咪彩繪村 Samsung Galaxy A7

我想作者應該是為愛貓咪的人吧！因為就是愛貓咪才會畫貓咪吧！

雲林虎尾貓咪彩繪村 Samsung Galaxy A7

紅磚牆畫的還頗逼真的！貓咪的樣子也很認真～哈哈

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貓咪的品種也很多元，黑貓、朝毛貓、虎斑貓都有ㄟ！而且把貓咪的習性也融入在其中

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除了畫貓咪之外，也有山水畫的風格，後方還有城堡，挺夢幻的

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走在巷子裡的貓，這個巷弄的感覺還真是像在歐洲
頗像我之前去的布拉格舊城區，不過世界各地很多這種場景吧！

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另外一面牆上也有風景畫，應該也是去那裡旅遊之後照片吧！有異國風情

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除了牆壁上的貓咪彩繪之外，這裡也有立體的貓咪，雖然沒有說非常像，但是意思有到！

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貓咪少了鬍子似乎就怪怪的，不過鬍子製作上應該比較麻煩，也很容易壞掉吧！

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這隻在盪鞦韆的貓咪造型很特別，是哪個卡通嗎？

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細看身上還有貓毛的紋路

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這隻貓咪就感覺不太像，鼻子好像太凸了！有點像是小狗的感覺

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CAT ON THE ROOF 屋頂上的貓，這裡有好幾個貓咪景點的名稱
還有貓咪彩繪村、貓咪小學堂，似乎都是在同一區，也分不清楚界線的感覺

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這隻賓士貓感覺比較搞笑，不～是～我～
到底做了什麼事情要急著否認呢？亂尿尿嗎？

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接水龍頭水的貓咪，其實這是接上屋頂的排水，下雨天真的會喝水嗎？
看來只有下雨天來才會知道囉！

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工作室裡面還有一隻超大超大的貓咪，還是這是燈籠呢？

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在牆壁上還有拍照互動區，可以跟貓咪一起來喝杯咖啡
貓咪坐起來的感覺還真是奇怪^^

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慵懶的大肥貓，這是牆壁繪畫結合雕像的組合，手腳是在牆壁之外的唷！
全台很多彩繪村，這個立體結合的的確頗酷的

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這隻貓咪車長還頗俏皮的！

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窗中的山水畫

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貓咪剪影的造型板子，我覺得這個簡單又好看

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守護社區的貓咪！

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我覺得這面黑夜彩繪牆最能表現屋頂上的貓，因為有夜貓子在活動的感覺
就像我老是在半夜工作一樣^^

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這姿勢還真的很像貓咪，探頭探腦的在觀察，不過脖子似乎是長了一點^^

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我現在家裡只剩下一隻貓咪了，真是懷念兩三隻貓咪一起看風景的畫面

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這隻是轉進彩繪村就會看到的大貓咪，有種歡迎光臨的感覺

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貓咪自己釣魚來吃，這種生活感覺真是愜意

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這裡還有交通指示的路牌，上面也繪有貓咪的圖案，感覺是不同風格的貓咪，頗可愛的

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躲貓貓的貓咪，貨真價實的躲貓貓

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貓咪的日常，就是不停地舔手加上洗臉^^

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路旁的工作室的透明玻璃，也有貼出一些素描作品，讓這裡更加有藝術氣息

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素描功夫真是不錯，感覺可以透過眼神來交流

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假日時這裡超子可能會比較多，慈惠堂右邊的巷子進去，再右轉就會有停車場
再走回來大概三分鐘而已，為了避免大塞車，或是不好拍照，停車就到停車場吧！

【雲林虎尾貓咪彩繪村/屋頂上的貓/貓咪小學堂】
可以定位雲林虎尾中心國民小學的正門，面對門口左邊的第一條巷子進去
路口會有指標到屋頂上的貓，還是直接透過 Google 地圖 > https://goo.gl/maps/DsTzNQMTMJ52

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