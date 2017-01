【限時免費】Net Monitor Professional 電腦完整監控，無法抗衡老闆與家長的控制力

透過網路監控電腦是很恐怖的事情,尤其是企業都會部屬很多備而不用的系統,其實大家做什麼都會留下紀錄,身為老闆不是要窺視大家電腦隱私,因為公司電腦本來就是公司資產,為了公司的重要資料,有先監控電腦機制是絕對必要的!Net Monitor Professional 是一套可以讓公司老闆、有小朋友的家長輕鬆入手的電腦監控工具,讓你可以很方便的查看電腦畫面、應用程式執行狀態、電腦中的檔案、軟體佈署、開關機、重開機、鎖定 USB、鎖定光碟機、螢幕錄影、上網限制、鍵盤操作紀錄等等,功能上還頗專業的,有需要的人可以來試試看這款工具。

△ 在活動網頁點選 DOWNLOAD NET MONITOR PROFESSIONAL NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成,點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後可以得到 Net Monitor Professional 安裝版的下載連結,文末可以直接下載安裝版。△ 安裝流程當中,會遇到一個選擇題,安裝 Console 是安裝主控端,也就是老闆使用;安裝 Agent 就是安裝再被控端,需要被監視的電腦上面。△ 主控端安裝完成之後,點選 Enter License Key 啟用軟體。△ 輸入剛剛所取得的活動使用者與序號,點選 OK 後即可註冊完成。△ 首次使用必須設定管理者密碼,避免大家都能夠直接開啟軟體。△ 安裝被控端時也需要輸入管理者密碼,避免使用者可以自己很輕易地就關閉監控,不過若是權限夠的話是可以直接關閉被監控的服務。△ 從主控端新增電腦,並且輸入剛剛被控端所設定的密碼,預設的 Port 是 4495。△ 加入被控端電腦後,可以再設定管理者密碼,有管理者密碼就可以有更多權限,不過不輸入也沒有關係。△ 具備有遠端查看、遠端遙控的功能。△ 開機、關機、重開機、休眠、登出、鎖定電腦、螢幕保護程式、鎖定 USB、鎖定光碟機等等功能都可以直接應用。△ 具備工作管理員功能,查看電腦程序只是基本的功能之一。△ 能夠遠端錄製螢幕畫面。△ 可以查看應用程式的紀錄、網頁瀏覽紀錄與鍵盤操作紀錄等等。△ 被控端的檔案看光光也不是問題,還真是方便的監控工具啊!!!安裝版:檔案大小:31.7 MB