【限時免費】Net Monitor Professional 電腦完整監控，無法抗衡老闆與家長的控制力

透過網路監控電腦是很恐怖的事情，尤其是企業都會部屬很多備而不用的系統，其實大家做什麼都會留下紀錄，身為老闆不是要窺視大家電腦隱私，因為公司電腦本來就是公司資產，為了公司的重要資料，有先監控電腦機制是絕對必要的！Net Monitor Professional 是一套可以讓公司老闆、有小朋友的家長輕鬆入手的電腦監控工具，讓你可以很方便的查看電腦畫面、應用程式執行狀態、電腦中的檔案、軟體佈署、開關機、重開機、鎖定 USB、鎖定光碟機、螢幕錄影、上網限制、鍵盤操作紀錄等等，功能上還頗專業的，有需要的人可以來試試看這款工具。
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△ 將該填寫的資訊填寫完成，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後可以得到 Net Monitor Professional 安裝版的下載連結，文末可以直接下載安裝版。
△ 安裝流程當中，會遇到一個選擇題，安裝 Console 是安裝主控端，也就是老闆使用；安裝 Agent 就是安裝再被控端，需要被監視的電腦上面。
△ 主控端安裝完成之後，點選 Enter License Key 啟用軟體。
△ 輸入剛剛所取得的活動使用者與序號，點選 OK 後即可註冊完成。
△ 首次使用必須設定管理者密碼，避免大家都能夠直接開啟軟體。
△ 安裝被控端時也需要輸入管理者密碼，避免使用者可以自己很輕易地就關閉監控，不過若是權限夠的話是可以直接關閉被監控的服務。
△ 從主控端新增電腦，並且輸入剛剛被控端所設定的密碼，預設的 Port 是 4495。
△ 加入被控端電腦後，可以再設定管理者密碼，有管理者密碼就可以有更多權限，不過不輸入也沒有關係。
△ 具備有遠端查看、遠端遙控的功能。
△ 開機、關機、重開機、休眠、登出、鎖定電腦、螢幕保護程式、鎖定 USB、鎖定光碟機等等功能都可以直接應用。
△ 具備工作管理員功能，查看電腦程序只是基本的功能之一。
△ 能夠遠端錄製螢幕畫面。
△ 可以查看應用程式的紀錄、網頁瀏覽紀錄與鍵盤操作紀錄等等。
△ 被控端的檔案看光光也不是問題，還真是方便的監控工具啊！！！
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安裝版：
Net Monitor Professional.exe（MediaFire下載）
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Net Monitor Professional.exe（ZippyShare下載）
Net Monitor Professional.exe（Hami+下載）
檔案大小：31.7 MB
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