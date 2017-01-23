【限時免費】Net Monitor Professional 電腦完整監控，無法抗衡老闆與家長的控制力

2017-01-23 02:45:56 哇哇

......

透過網路監控電腦是很恐怖的事情，尤其是企業都會部屬很多備而不用的系統，其實大家做什麼都會留下紀錄，身為老闆不是要窺視大家電腦隱私，因為公司電腦本來就是公司資產，為了公司的重要資料，有先監控電腦機制是絕對必要的！Net Monitor Professional 是一套可以讓公司老闆、有小朋友的家長輕鬆入手的電腦監控工具，讓你可以很方便的查看電腦畫面、應用程式執行狀態、電腦中的檔案、軟體佈署、開關機、重開機、鎖定 USB、鎖定光碟機、螢幕錄影、上網限制、鍵盤操作紀錄等等，功能上還頗專業的，有需要的人可以來試試看這款工具。

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/net-monitor-professional-giveaway-coupon-sale

......
△ 在活動網頁點選 DOWNLOAD NET MONITOR PROFESSIONAL NOW。

......

△ 將該填寫的資訊填寫完成，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

......

△ 最後可以得到 Net Monitor Professional 安裝版的下載連結，文末可以直接下載安裝版。

......

△ 安裝流程當中，會遇到一個選擇題，安裝 Console 是安裝主控端，也就是老闆使用；安裝 Agent 就是安裝再被控端，需要被監視的電腦上面。

......

△ 主控端安裝完成之後，點選 Enter License Key 啟用軟體。

......

△ 輸入剛剛所取得的活動使用者與序號，點選 OK 後即可註冊完成。

......

△ 首次使用必須設定管理者密碼，避免大家都能夠直接開啟軟體。

......

△ 安裝被控端時也需要輸入管理者密碼，避免使用者可以自己很輕易地就關閉監控，不過若是權限夠的話是可以直接關閉被監控的服務。

......

△ 從主控端新增電腦，並且輸入剛剛被控端所設定的密碼，預設的 Port 是 4495。

......

△ 加入被控端電腦後，可以再設定管理者密碼，有管理者密碼就可以有更多權限，不過不輸入也沒有關係。

......

△ 具備有遠端查看、遠端遙控的功能。

......

△ 開機、關機、重開機、休眠、登出、鎖定電腦、螢幕保護程式、鎖定 USB、鎖定光碟機等等功能都可以直接應用。

......

△ 具備工作管理員功能，查看電腦程序只是基本的功能之一。

......

△ 能夠遠端錄製螢幕畫面。

......

△ 可以查看應用程式的紀錄、網頁瀏覽紀錄與鍵盤操作紀錄等等。

......

△ 被控端的檔案看光光也不是問題，還真是方便的監控工具啊！！！

http://networklookout.com/

安裝版：
Net Monitor Professional.exe（MediaFire下載）
Net Monitor Professional.exe（Rapidgator下載）
Net Monitor Professional.exe（ZippyShare下載）
Net Monitor Professional.exe（Hami+下載）
檔案大小：31.7 MB

更多資訊請參考：
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！

【限時免費】Net Monitor Professional 電腦完整監控，無法抗衡老闆與家長的控制力 相關文章

訪客留言

參考資料
TeamViewer：iPhone遠端遙控桌面，突破防火牆限制，免費實現電腦 ... #遠端電腦監控
今天要跟大家介紹的軟體：TeamViewer，是一個能突破防火牆限制，輕鬆實現遠端桌面監控、遙控的實用工具。 這個軟體可以讓我們實現：在電腦與電腦之間、電腦與&nbsp;...
HWMonitor 中文版- 電腦硬體監控軟體| 中文化天地網 #電腦監控工具
2016年10月25日 - 電腦硬體監控軟體- HWMonitor。HWMonitor 與頗具盛名的CPU-Z 是同一家公司所推出的產品。這是一款監控電腦系統上的電壓、溫度及風扇轉速的&nbsp;...
監控程式電腦神捕-高隱密側錄監看電腦及msn聊天監視交友，監視員工電腦、公司、家庭小孩老公老婆的專業監 ... #電腦監控工具
E化時代企業監控電腦軟體，專業監視系統全時監視電腦側錄使用者MSN聊天紀錄、監控電子郵件的收發、瀏覽網站記錄.....等等。 企業面臨資訊網路安全的威脅日益嚴重, 容易操作上手的監視監控程式使用介面，
Net Monitor for Employees Professional - Download #Net Monitor Pro
Net Monitor for Employees Professional, free download. See their screens and take a control by controlling the mouse and keyboard. 1 screenshot along with a virus/malware test ...
Employee Activity Monitor Professional - Free downloads and reviews - CNET Download.com #Net Monitor Professional
employee activity monitor professional free download - Activity Monitor, Net Monitor for Employees Professional, Net Monitor for Employees Professional, and many more programs ... Activity monitor - a handy assistant for monitoring battery level, disk usa
Directory Monitor v2.10.5.0 資料夾即時監控工具，檔案新增、刪除、修改..自動通知！ _ 重灌狂人 #電腦監控工具
2016/3/30 更新：軟體版本更新至 v2.10.5.0 最新版。 Directory Monitor 是個資料夾即時監控工具，主要功能是幫我們監視指定資料夾中的檔案新增、修改或刪除等變動，在資料夾中的檔案有更動時，自動在桌面右下角跳出通知訊息或發出聲音讓我們知道。
TeamViewer – 遠端支援、遠端存取、線上協同作業與會議 #遠端電腦監控
用於遠端支援、遠端存取、遠端管理、家庭辦公室和線上協同作業與會議的軟體。 ... 立即購買Corporate授權， ...
Net Monitor for Employees Professional - Free download and software ... #Net Monitor Pro
2017年1月3日 - This employee monitoring software lets you see what everyone&#39;s doing - without leaving your desk. Easy Step-by-step Installation takes only 5&nbsp;...
NetSpeedMonitor - Free download #Net Monitor Pro
net speed monitor free fast internet 3g speed software netspeedmonitor net speed monitor windows 7 full version free software bandwidth monitor View all NetSpeedMonitor&#39;s multimedia gallery Laws concerning the use of this software vary from country to
電腦監控程式 - Employee Monitoring Software | Computer Monitoring Software | PC Surveillance | iMonitorSof #電腦監控程式
電腦監控程式</b>，電腦監控軟體可在網頁瀏覽、郵件收發、即時通訊、檔案操作、資料列印、FTP傳輸、資料審計、 ...