【恆春】穩好行古早味早餐，手工漢堡肉就是要來吃吃看

在恆春要吃捨麼早餐呢？我當然也是透過搜尋來尋找恆春推薦早餐
結果大多都是推薦「穩好行」古早味早餐，到底是怎樣的古早味呢？當然要取品嘗一下
一到門口果然很復古的感覺，煎蛋是古早的圓形平底盤，真的很久沒見了！
然後所有蛋煎的相當有特色！和講求美觀的現代早餐實在是大大不同
看到價格被貼過幾次，應該這幾年也是有持續漲價吧！
很多人推薦的就是這裡手工的豬肉，應該也可以說是漢堡肉吧！
美觀程度是不怎麼樣，不過似乎真的比一般早餐店有味道
在外頭點完早餐之後，再去和裡面的老阿伯點飲料與付錢
這位老阿伯真的有點年紀了，駝著背還在那邊努力工作，腳還有受傷
突然覺得這真的是努力賺一份辛苦錢，突然覺得心裡酸酸地
簡單點了一份土司夾肉蛋與冰紅茶
把土司肉蛋攤開來看看，其實並不美觀，漢堡肉也沒特別大塊
不過整體口味上是不錯啦！似乎真的有種古早味的感覺，還真是不錯吃
難怪推薦的人還真是不少，就是衝著古早味來的啊！
若有經過恆春的朋友們，也別忘記這裡有間穩好行古早味早餐，來品嘗一下吧！
【穩好行古早味早餐】
地址：屏東縣恆春鎮恆南路26號
電話：08-8892234
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恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！