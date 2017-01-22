【恆春】穩好行古早味早餐，手工漢堡肉就是要來吃吃看

在恆春要吃捨麼早餐呢？我當然也是透過搜尋來尋找恆春推薦早餐結果大多都是推薦「穩好行」古早味早餐，到底是怎樣的古早味呢？當然要取品嘗一下一到門口果然很復古的感覺，煎蛋是古早的圓形平底盤，真的很久沒見了！然後所有蛋煎的相當有特色！和講求美觀的現代早餐實在是大大不同早餐選擇不多，基本上就是漢堡肉、火腿、蛋、吐司、漢堡的排列組合看到價格被貼過幾次，應該這幾年也是有持續漲價吧！很多人推薦的就是這裡手工的豬肉，應該也可以說是漢堡肉吧！美觀程度是不怎麼樣，不過似乎真的比一般早餐店有味道在外頭點完早餐之後，再去和裡面的老阿伯點飲料與付錢這位老阿伯真的有點年紀了，駝著背還在那邊努力工作，腳還有受傷突然覺得這真的是努力賺一份辛苦錢，突然覺得心裡酸酸地簡單點了一份土司夾肉蛋與冰紅茶把土司肉蛋攤開來看看，其實並不美觀，漢堡肉也沒特別大塊不過整體口味上是不錯啦！似乎真的有種古早味的感覺，還真是不錯吃難怪推薦的人還真是不少，就是衝著古早味來的啊！若有經過恆春的朋友們，也別忘記這裡有間穩好行古早味早餐，來品嘗一下吧！【穩好行古早味早餐】地址：屏東縣恆春鎮恆南路26號電話：08-8892234