【恆春】穩好行古早味早餐，手工漢堡肉就是要來吃吃看

2017-01-22 04:29:03 哇哇

穩好行古早味早餐，恆春早餐推薦

在恆春要吃捨麼早餐呢？我當然也是透過搜尋來尋找恆春推薦早餐
結果大多都是推薦「穩好行」古早味早餐，到底是怎樣的古早味呢？當然要取品嘗一下
一到門口果然很復古的感覺，煎蛋是古早的圓形平底盤，真的很久沒見了！
然後所有蛋煎的相當有特色！和講求美觀的現代早餐實在是大大不同

穩好行古早味早餐，恆春早餐推薦
早餐選擇不多，基本上就是漢堡肉、火腿、蛋、吐司、漢堡的排列組合
看到價格被貼過幾次，應該這幾年也是有持續漲價吧！

穩好行古早味早餐，恆春早餐推薦

很多人推薦的就是這裡手工的豬肉，應該也可以說是漢堡肉吧！
美觀程度是不怎麼樣，不過似乎真的比一般早餐店有味道

穩好行古早味早餐，恆春早餐推薦

在外頭點完早餐之後，再去和裡面的老阿伯點飲料與付錢
這位老阿伯真的有點年紀了，駝著背還在那邊努力工作，腳還有受傷
突然覺得這真的是努力賺一份辛苦錢，突然覺得心裡酸酸地

穩好行古早味早餐，恆春早餐推薦

簡單點了一份土司夾肉蛋與冰紅茶

穩好行古早味早餐，恆春早餐推薦

把土司肉蛋攤開來看看，其實並不美觀，漢堡肉也沒特別大塊
不過整體口味上是不錯啦！似乎真的有種古早味的感覺，還真是不錯吃
難怪推薦的人還真是不少，就是衝著古早味來的啊！

穩好行古早味早餐，恆春早餐推薦

若有經過恆春的朋友們，也別忘記這裡有間穩好行古早味早餐，來品嘗一下吧！

【穩好行古早味早餐】
地址：屏東縣恆春鎮恆南路26號
電話：08-8892234

更多資訊請參考：
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！

【恆春】穩好行古早味早餐，手工漢堡肉就是要來吃吃看 相關文章

訪客留言

參考資料
(台灣好好味) 好吃的在這裡啦!!恆春墾丁必吃小吃就在恆春老街上喔 ... #恆春美食
2011年10月13日 - 恆春警察局正對面，郵局旁邊，也是在中山路34號的老街飯包，這可是洪家爺爺跟奶奶都豎起大拇指的庶民美食，來到恆春不用去墾丁大街給攤販&nbsp;...
恆春美食城&gt; 悠遊墾丁Kenting #恆春美食
說到美食處處吃的到，說到家常菜要吃到它也不難，但家常菜給人的認知就是重口味、油，這樣才有媽媽味嗎?? 這家位於恆春鎮上北門古城前方的城外小館-家常菜&nbsp;...
快樂的過每一天~: 2015 墾丁龍磐公園迎曙光x恆春穩好行古早味早餐 ... #穩好行
2015年1月1日 ... 穩好行古早味早餐店剛好在南門古城前方，位於恆南路路上一家暗暗的..不起眼的 早餐店。看牆上菜單也與一般早餐店無異!!那為什麼稱之為古早味呢 ...
恆春美食地圖 - 悠遊墾丁 Kenting #恆春美食
恆春美食</b>地圖 - 悠遊墾丁 Kenting
恆春南門- Hengchun, T&#39;Ai-Wan, Taiwan - Tour Agency | Facebook #穩好行
恆春鎮南門穩好行古早味早餐店was merged with this page .... 新的一年即將到來， 大家除了歡喜迎接新年以外，也不要忘了平時都要做好防火、防災功課，才能放心、 ...
墾丁玩-不負責食記之&quot;穩好行,小杜&quot; @ 阿雬她阿娘:: 痞客邦PIXNET :: #穩好行
2010年4月28日 ... 這次,在恆春找到一家都是老人老闆的早餐店!只有四個老老闆在做,而且去吃的人 好像都是在地人! &quot;穩好行&quot; google了半天居然只有估到一個???是很 ...
穩好行/ 屏東縣, 恆春鎮, 美食餐飲, 食品, 南北貨| 嚇酷! 美食網在地商家 #穩好行
位於屏東縣恆春鎮南門路26號的穩好行是美食餐飲, 食品, 南北貨商家, 關於穩好行的 相關消費經驗, 請在這裡一起來分享。
**墾丁(旅遊) 恆春美食在地人大堆夥計鴨肉冬粉~冬粉吸飽輕甜的湯頭.必 ... #恆春美食
恆春古城不陌生..因為海角七號!!!((咖搭車也不陌生因為他在屏東自行車賽摔過車來過恆春醫院~哈)) 但海角七號過時了阿...大家在排???而且這排隊人潮從我們進去吃&nbsp;...
[食記] 恆春萬豐豆漿店@ 柔藍食單:: 痞客邦PIXNET :: #恆春早餐
2014年3月29日 - 在墾丁的最後一天早晨，跑來恆春鎮上吃早餐，也是因為鎮上都是傳統早餐店，有我喜歡吃的傳統蛋餅。 第一家來到恆南路上的萬豐豆漿店，是當地的&nbsp;...
【墾丁美食推薦】白羊道柴燒麻糬：恆春老街裡，跑了三次才吃到的古早 ... #恆春美食
a{text-decoration:none} 話說...人有時還真的很犯X耶!! 好像越是得不到就越不甘心= =&quot; 竟然跑了三次墾丁才吃到這家【白羊道柴燒麻糬】，