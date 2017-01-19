【田原】伊良湖ビューホテル，坐擁渥美半島日出日落兩大美景的住宿推薦

這次一趟去渥美半島參訪了幾間飯店，伊良湖ビューホテル是視野最好的一間
地理位置極佳，而且又有高度優勢，可以看到渥美半島的日出與日落美景
正對著神山的美麗景色，豪華美麗的白色教堂，來趟海外婚宴也都值得
更多資訊請參考：日本渥美半島觀光旅遊，四天三夜行程大綱
伊良湖ビューホテル位於山頭上，但是坦白說也沒有很高 XD
渥美半島最高的是蔵王山展望台，海拔也才 250 公尺高而已^^
山頂上的視野足以看遍整個渥美半島，有沒有一種視野超級好的感覺啊？
這還是在飯店外的停車場視野而已！
飯店大廳是我個人的最愛，三角屋頂搭配上木條斜紋的交錯，整體的視覺相當美麗
一走到飯店大廳就會有很棒的感覺，這就是飯店的第一印象吧！
大廳旁的大玻璃就直直面對著神島，一個充滿神秘魅力的小島
下方可以看到飯店有泳池，能在這樣的景色下游泳挺棒的！
神島這次也讓我拍了不少照片，陽光剛好灑上面時真的非常有感覺
飯店頂樓的眺望台，這裡絕對是最好的拍照位置，不過風也超級超級大！
在上面真的有種會被吹倒的感覺，走路真的得走穩啊！！！
看看神島那邊的景色
神島另外一邊鳥羽市，也是我還沒有去過的地方，真希望有機會也去走走。
再看看另外一邊的景色，可以看到渥美半島長長的海岸線
這裡的氣候很適合種植水果，因為風實在是太大了，都有溫室保護著
據說夜晚都會亮燈，不過這次實在是都沒有拍到夜景
接下來去看看這裡的房間，地上的毯式有意義的唷！
因為這裡種植非常多的高麗菜，地上這一顆一顆的就是高麗菜
房間高好左右兩邊，一邊是日初房、一邊是日落房
房間的地毯和壁紙都很特別，應該都是有特殊的用意在吧！！！
簡單舒適的房型，在日本算是比較大的房間
房間有大面的玻璃，就算待在房間欣賞美麗景色也超棒的
簡單的茶水等等
另外一邊就是日落房，若是想要能擁有日出、日落的美景，那就只能住兩間囉！
很大的餐廳
美麗的結婚教堂在這裡啦！海外婚禮真的也可以選擇來渥美半島
把大家都揪來旅遊資訊站時還不豐富的田原，其實也很有趣吧！
教堂的方位直直對著神島，感覺超棒的吧！！！
小小的教堂沒有很大家，讓家人與比較親近的朋友一起來也相當足夠
稚嫩的小朋友很開心地在這裡跑來跑去，很自然地就喜歡漂亮的地方
戶外有個敲鐘的點，也剛好對著神島，這一切都設計好的，景色很美啊！
唯一要擔心的就是戶外風太大，新娘的頭髮可能會飛上天唷！
另外一處的宴會廳，地上可是油菜花唷！
自助料理吃到飽，這時候還沒有開放，路過拍拍照^^
可以容納很多人，因為伊良湖ビューホテル算是頗大間的飯店
邊用餐也可以邊欣賞窗外的美景，不覺得用餐心情會很美好嗎？
大浴池沒有機會進去，不過我想應該也是可以看著美麗景色泡湯吧！
泡湯後的簡單休息區
喝點小酒休息一下吧^^，開車不喝酒，喝酒不開車唷！
伊良湖ビューホテル在渥美半島是個景色非常好的飯店，若是有來這裡玩的話
還介紹過的飯店有和味の宿 角上楼、Wind City Hotel、黑潮飯店與夢紡ぎの宿 月の渚
會是非常不錯的住宿推薦唷！！！
〒441-3623 愛知県田原市日出町骨山1460-36
TEL.0531-35-6111 FAX.0531-35-1267
http://www.viewhotels.co.jp/irako/
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