返校 Detention 國產恐怖遊戲爆紅，重返戒嚴校園時期

2017-01-18 23:32:52 ContentParty

「返校」遊戲看起來就恐怖恐怖的，已經有人在玩了嗎？這是最近超級熱門的遊戲，瞬間就爬上 Steam 的台灣區冠軍，不僅遊戲品質好，透過滑鼠就可以簡單操作，進入遊戲後一定會被漂亮的美術風格所吸引，這款遊戲在 PC、Mac 平台都有上架，售價才 269 元台幣，若已經玩膩了手機遊戲，那就來玩點 PC GAME，這款遊戲應該還會熱門一陣子唷！

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《返校》到底在夯什麼？網友大推一定要玩的三大原因！

翠華中學，在這個偏遠山區的高中校園裡，一對偶然相遇的少男少女，在充滿詭譎氣氛的校園內受困後，試著探索、逃脫的過程。他們無法理解，為什麼過去熟悉的教室和走廊會如此讓人恐懼，似乎每個黑暗的角落裡，都隱藏著讓人難以想像的過去與惡意。最後兩人是否能平安離開校園呢？
《返校》背景設定是以民國五零、六零的戒嚴年代作為原型的架空世界，藉由遊戲來呈現台灣特有的文化與情境，使用恐怖遊戲中少有的道教文化，東南亞的神怪傳說，讓玩家體驗到不同於其他恐怖遊戲的特殊風格與元素。

遊戲為2D恐怖冒險解謎遊戲，在氣氛陰森詭異的校園中以2D橫捲的玩法，躲避鬼怪的同時探索校園，挖掘被埋藏的過去、故事中隱含的真相。

* 充滿讓你背脊發涼氣氛的橫捲冒險遊戲。
* 詭異的解謎要素配合恐怖情境，讓你探索時手心冒汗。
* 獨特的台灣文化、東方元素融合，勾起過去的校園恐怖回憶
* 融合電子，Lo-Fi與搖滾的原創音樂，使用亞洲獨特的樂器來交織成恐怖的樂章
* 獨特的老舊照片拼貼風格，強烈的視覺讓你更融入返校的世界。
* 支援多國語言（繁中、簡中、英文、日文）
* 支援Windows、Mac、Linux

首圖

圖、文／蘋果仁 最近最紅的遊戲之一，就是這款在PC/Mac上的國產遊戲《返校》；一月中正式上線後，迅速爬上 Steam 台灣區冠軍，遊戲品質之高讓許多實況主、玩家驚艷。 按讚追蹤更多iPhone訊息！ [embedded content] 遊戲的背景為戒嚴時...


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