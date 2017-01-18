返校 Detention 國產恐怖遊戲爆紅，重返戒嚴校園時期

圖、文／蘋果仁 最近最紅的遊戲之一，就是這款在PC/Mac上的國產遊戲《返校》；一月中正式上線後，迅速爬上 Steam 台灣區冠軍，遊戲品質之高讓許多實況主、玩家驚艷。 按讚追蹤更多iPhone訊息！ [embedded content] 遊戲的背景為戒嚴時...