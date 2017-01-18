【限時免費】Nero MediaHome 2017 專業多媒體中心，照片音樂影片整合管理

大家上一次用 Nero 軟體是什麼時候呢？或是對 Nero 軟體最後的印象是什麼呢？該不會和我一樣停留在 Nero 燒錄軟體吧？其實 Nero 軟體越來越豐富，不過大多都是付費軟體，所以我可能也比較沒有在關注，這次限時免費的是價值千元的 Nero MediaHome 2017 專業多媒體中心，盡力在於幫你「整理旅遊」樣的麻煩事情，可以幫你整理照片、歌曲、影片，也可以播放音樂 CD 以及 DVD，除了在電腦上幫你做分類與管理，Nero MediaHome 也延伸到手機上，成為真正的多媒體總管。
限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-nero-mediahome-2017-100-discount
△ 將該填寫的資訊填寫完成，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後就能取得軟體下載連結與活動序號，也可以直接到文末下載安裝版。
△ 正常的安裝程序，請繼續執行就可以。
△ 安裝過程會自動帶出這次的活動序號，若沒有的自行輸入即可，接著下一步繼續即可。
△ 開啟 Nero 工具之後像是一個 Nero 工具的大面板，點選 Nero MediaHome 開啟即可。
儲存，無需搜尋 馬上找到
手機也好、平板也好，容量總是捉襟見肘，也因如此，你該幫它們找一個地方好存放拍下來的照片。電腦的容量大、速度快，正是絕佳的歸檔場所。提供無線傳輸 app，可以把手機的照片、影片傳到電腦裡，支援 iOS 以及 Android 手機。過去珍藏的音樂CD，現在也可以全部匯入電腦做個總整理，因為有了 Gracenote® 的加持，讓你可以翻閱專輯的封面來找歌，在整理的時候帶來更多的便利。照片的管理總是讓人頭疼Nero MediaHome，不但可以依照時間排列照片，更可依照人臉辨識、手機拍攝時的地點來做分類，關鍵字功能讓你分類及搜尋更方便。支援各種不同來源的播放清單，包括 Windows Media® Player 以及 iTunes® 。
製作，更上層樓
好不容易把所有的照片收集到一起，現在 Nero MediaHome 要讓你體驗前所未有的快速創作與成就感，Nero MediaHome 提供全自動的編修工具、各式各樣的特效、歌曲可以加上特效以及編修、照片與影片。支援一個步驟自動產生影音相片的功能，影音相片的製作有不同的過場與範本可供挑選，讓最後的成品更加優秀。分享給朋友的時候，你需要的是 DVD 跟藍光光碟™的燒錄，當然也可以直接傳檔給他們。在歌曲的製作方面，Nero MediaHome 除了能夠燒出音樂 CD 之外，也支援歌曲播放清單的製作，或用內建的 Gracenote® 技術把 MP3 加上專輯封面。
串流功能，體驗無線傳輸的魅力
不侷限於電腦上播放，透過串流的功能，Nero 可以讓你家中在不同的地方，都能有相同的享受。免費的手機 app 應用程式 Nero Streaming Player，就像是遙控器一般，可以遙控你整理好的 Nero 資料庫，在家中的電視、Xbox®、PlayStation®，或是其他電視盒、網路多媒體播放器上播放。最重要的是，可以隨時隨地把整理好的照片找出來，與你親愛的家人一起分享。
播放，隨時隨地 享受其中
Nero MediaHome 不僅支援各種檔案的播放，像是相片、音樂、影片、影音相片及DVD，現在更支援影片字幕外掛，還能透過手機 app：Nero MediaHome WiFi Sync，快速同步行動裝置 - 支援 iOS、Android手機或是平板！此外，因為有了 Gracenote® 的加持，讓你可以翻閱專輯的封面來找歌，在整理的時候帶來更多的便利。這表示 Nero MediaHome 可以讓你隨時隨地找到想要的檔案，並且隨時播放。
http://www.nero.com/cht/products/nero-mediahome/?vlang=tw
安裝版下載：
Nero MediaHome 2017.exe（Rapidgator下載）
Nero MediaHome 2017.exe（Hami+下載）
檔案大小：236 MB
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