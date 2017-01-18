【限時免費】Nero MediaHome 2017 專業多媒體中心，照片音樂影片整合管理

儲存，無需搜尋 馬上找到

手機也好、平板也好，容量總是捉襟見肘，也因如此，你該幫它們找一個地方好存放拍下來的照片。電腦的容量大、速度快，正是絕佳的歸檔場所。提供無線傳輸 app，可以把手機的照片、影片傳到電腦裡，支援 iOS 以及 Android 手機。過去珍藏的音樂CD，現在也可以全部匯入電腦做個總整理，因為有了 Gracenote® 的加持，讓你可以翻閱專輯的封面來找歌，在整理的時候帶來更多的便利。照片的管理總是讓人頭疼Nero MediaHome，不但可以依照時間排列照片，更可依照人臉辨識、手機拍攝時的地點來做分類，關鍵字功能讓你分類及搜尋更方便。支援各種不同來源的播放清單，包括 Windows Media® Player 以及 iTunes® 。