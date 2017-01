【限時免費】Nero MediaHome 2017 專業多媒體中心，照片音樂影片整合管理

大家上一次用 Nero 軟體是什麼時候呢?或是對 Nero 軟體最後的印象是什麼呢?該不會和我一樣停留在 Nero 燒錄軟體吧?其實 Nero 軟體越來越豐富,不過大多都是付費軟體,所以我可能也比較沒有在關注,這次限時免費的是價值千元的 Nero MediaHome 2017 專業多媒體中心,盡力在於幫你「整理旅遊」樣的麻煩事情,可以幫你整理照片、歌曲、影片,也可以播放音樂 CD 以及 DVD,除了在電腦上幫你做分類與管理,Nero MediaHome 也延伸到手機上,成為真正的多媒體總管。

儲存,無需搜尋 馬上找到 手機也好、平板也好,容量總是捉襟見肘,也因如此,你該幫它們找一個地方好存放拍下來的照片。電腦的容量大、速度快,正是絕佳的歸檔場所。提供無線傳輸 app,可以把手機的照片、影片傳到電腦裡,支援 iOS 以及 Android 手機。過去珍藏的音樂CD,現在也可以全部匯入電腦做個總整理,因為有了 Gracenote® 的加持,讓你可以翻閱專輯的封面來找歌,在整理的時候帶來更多的便利。照片的管理總是讓人頭疼Nero MediaHome,不但可以依照時間排列照片,更可依照人臉辨識、手機拍攝時的地點來做分類,關鍵字功能讓你分類及搜尋更方便。支援各種不同來源的播放清單,包括 Windows Media® Player 以及 iTunes® 。

製作,更上層樓 好不容易把所有的照片收集到一起,現在 Nero MediaHome 要讓你體驗前所未有的快速創作與成就感,Nero MediaHome 提供全自動的編修工具、各式各樣的特效、歌曲可以加上特效以及編修、照片與影片。支援一個步驟自動產生影音相片的功能,影音相片的製作有不同的過場與範本可供挑選,讓最後的成品更加優秀。分享給朋友的時候,你需要的是 DVD 跟藍光光碟™的燒錄,當然也可以直接傳檔給他們。在歌曲的製作方面,Nero MediaHome 除了能夠燒出音樂 CD 之外,也支援歌曲播放清單的製作,或用內建的 Gracenote® 技術把 MP3 加上專輯封面。

串流功能,體驗無線傳輸的魅力 不侷限於電腦上播放,透過串流的功能,Nero 可以讓你家中在不同的地方,都能有相同的享受。免費的手機 app 應用程式 Nero Streaming Player,就像是遙控器一般,可以遙控你整理好的 Nero 資料庫,在家中的電視、Xbox®、PlayStation®,或是其他電視盒、網路多媒體播放器上播放。最重要的是,可以隨時隨地把整理好的照片找出來,與你親愛的家人一起分享。

播放,隨時隨地 享受其中 Nero MediaHome 不僅支援各種檔案的播放,像是相片、音樂、影片、影音相片及DVD,現在更支援影片字幕外掛,還能透過手機 app:Nero MediaHome WiFi Sync,快速同步行動裝置 - 支援 iOS、Android手機或是平板!此外,因為有了 Gracenote® 的加持,讓你可以翻閱專輯的封面來找歌,在整理的時候帶來更多的便利。這表示 Nero MediaHome 可以讓你隨時隨地找到想要的檔案,並且隨時播放。

△ 在活動頁面點選 DOWNLOAD NERO MEDIAHOME 2017 NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成,點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就能取得軟體下載連結與活動序號,也可以直接到文末下載安裝版。△ 正常的安裝程序,請繼續執行就可以。△ 安裝過程會自動帶出這次的活動序號,若沒有的自行輸入即可,接著下一步繼續即可。△ 開啟 Nero 工具之後像是一個 Nero 工具的大面板,點選 Nero MediaHome 開啟即可。安裝版下載:檔案大小:236 MB