亞太 999 元真的吃到飽！網內網外通話講到飽，高資費族群看這裡！

電信業非常競爭，受惠最大的當然就是消費者啦！！！網路吃到飽已經能滿足大部分用戶，但是對通話量大的用戶來說，高資費依然是無可避免的事情，這次要跟大家報的好康是亞太 999 元吃到飽，999 元若只是網路吃到飽那麼不夠吸引人，這次推出的是「三飽」的超優質服務，第一「網路吃到飽」、第二「電話講到飽」、第三「影片看到飽」。很多高通話量的族群，資費都要在 1600-2600 元之間，真的要把握機會轉到亞太 999 元三飽方案，這方案聽說真的很熱門，原本預計只到一月底，現在會延長到二月底，請把握機會！
原方案 1599 元的優惠價還是 1599 元，是否覺得少了些誠意呢？當然不是如此，1599 元也是網內、網外通話每通無限分鐘數（上限 2300 分鐘）、4G 上網吃到飽、Wi-Fi 熱點無限上網、BANDOTT 影視服務、0 元 SHARP 40 吋液晶電視帶回家，更可以選擇半價 14990 元將 SHARP 50 吋電視帶回家（原價 29900 元）、InFocus 60 吋 4K 電視 26990 元（原價 53900 元）或 SHARP 65 吋 4K 電視 59990 元（原價 79990 元），若是剛好家裡想要換電視的話，這樣是個非常吸引人的好機會。或是各大品牌手機也有搭配，如 Xperia XA Ultra（0 元）、ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS570KL（990 元）、ASUS ZenFone 3 Ultra（2990 元）、HTC 10、Samsung S7 edge 與 iPhone 7 系列手機。
那什麼是 BANDOTT 影音吃到飽的服務呢？BANDOTT 影音吃到飽內建愛奇藝、CATCHPLAY、Netflix、myVideo 等四大高畫質影音平台。申辦智慧影視方案可以選擇愛奇藝免費收視 12 個月或是 CATCHPLAY 看 6 個月，都會搭配上 BANDOTT 4K 數位機上盒，具備有 4K 60FPS 高解析輸出、HDCP 2.2、802.11ac 5GHz 網路與藍牙 4.0，機身規格非常優異！
此外，最近有朋友問到 LINE 通話中若遇到來電會斷線，這其實是正常的狀態，因為行動語音優於這些 APP 提供的語音服務唷！所以如果想要輕鬆講電話又不受干擾，亞太電信的 999/1599 全部吃到飽方案讓你輕鬆講到過癮，真的是CP值超級高的首選。
最後，這麼好康的訊息記得多多分享給大家，不管你現在是使用哪一家的門號，只要你的帳單是高於 999 元的話，現在轉來這次優惠的 999 元或是 1599 元方案都超級划算，因為網內網外每通不限時數都免費、4G 上網也免費、Wi-Fi 熱點無限上網。而想要一次擁有手機/電視 + BANDOTT 影視服務，但覺得月租費 1599 太貴的朋友，也可以選擇語音不吃到飽的一般 999 月租方案，這些都有 0 元手機 / SHARP 40 吋電視 0 元的完美搭配！以上活動原本只到 1 月底，現在加碼一個月到 2 月底，請大家把握機會！好康錯過就真的是遺憾了！
官方資訊：http://event.aptg.com.tw/20161202/
（若有任何變動以官方資訊為準）
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！