亞太 999 元真的吃到飽！網內網外通話講到飽，高資費族群看這裡！

2017-01-20 23:49:10 哇哇

GT智慧生活 亞太 999元吃到飽

電信業非常競爭，受惠最大的當然就是消費者啦！！！網路吃到飽已經能滿足大部分用戶，但是對通話量大的用戶來說，高資費依然是無可避免的事情，這次要跟大家報的好康是亞太 999 元吃到飽，999 元若只是網路吃到飽那麼不夠吸引人，這次推出的是「三飽」的超優質服務，第一「網路吃到飽」、第二「電話講到飽」、第三「影片看到飽」。很多高通話量的族群，資費都要在 1600-2600 元之間，真的要把握機會轉到亞太 999 元三飽方案，這方案聽說真的很熱門，原本預計只到一月底，現在會延長到二月底，請把握機會！

GT智慧生活 亞太 999元吃到飽
我整理了一下目前市面上電信資費，過去亞太電信首創的網內互打免費，現在各家紛紛跟進，但以 999 元的資費來看，除了台灣之星網內無限免費之外，其他的都有所限制；若細看網外的通話分鐘數來看，沒有一家敢打出吃到飽的方案。亞太全國壹大網超級方案推出限時優惠，只要在 2017 年 2 月底之前新申辦、攜碼或是續約，999 元（原 1299 方案）就可以讓你網內、網外、甚至市話也可以講到飽（雖然有上限 1900 分鐘，但那是避免特定人士的商業使用，對業務族群很夠用啊；而且1900分鐘是網外+市話總合的限制，打給亞太朋友愛怎麼打都可以！），而且 4G 上網也吃到飽Wi-Fi 熱點無限上網，能夠搭配 InFocus M680（0 元）、HTC Desire 530（490 元）、Samsung J3（590 元）、iPhone 7 系列手機、ASUS ZenFone 3手機、SHARP M1、Nextbit Robin 或 Samsung J7 Prime 手機申辦。

原方案 1599 元的優惠價還是 1599 元，是否覺得少了些誠意呢？當然不是如此，1599 元也是網內、網外通話每通無限分鐘數（上限 2300 分鐘）、4G 上網吃到飽Wi-Fi 熱點無限上網BANDOTT 影視服務0 元 SHARP 40 吋液晶電視帶回家，更可以選擇半價 14990 元將 SHARP 50 吋電視帶回家（原價 29900 元）、InFocus 60 吋 4K 電視 26990 元（原價 53900 元）或 SHARP 65 吋 4K 電視 59990 元（原價 79990 元），若是剛好家裡想要換電視的話，這樣是個非常吸引人的好機會。或是各大品牌手機也有搭配，如 Xperia XA Ultra（0 元）、ASUS ZenFone 3 Deluxe ZS570KL（990 元）、ASUS ZenFone 3 Ultra（2990 元）、HTC 10、Samsung S7 edge 與 iPhone 7 系列手機。

那什麼是 BANDOTT 影音吃到飽的服務呢？BANDOTT 影音吃到飽內建愛奇藝、CATCHPLAY、Netflix、myVideo 等四大高畫質影音平台。申辦智慧影視方案可以選擇愛奇藝免費收視 12 個月或是 CATCHPLAY 看 6 個月，都會搭配上 BANDOTT 4K 數位機上盒，具備有 4K 60FPS 高解析輸出、HDCP 2.2、802.11ac 5GHz 網路與藍牙 4.0，機身規格非常優異！

此外，最近有朋友問到 LINE 通話中若遇到來電會斷線，這其實是正常的狀態，因為行動語音優於這些 APP 提供的語音服務唷！所以如果想要輕鬆講電話又不受干擾，亞太電信的 999/1599 全部吃到飽方案讓你輕鬆講到過癮，真的是CP值超級高的首選。

最後，這麼好康的訊息記得多多分享給大家，不管你現在是使用哪一家的門號，只要你的帳單是高於 999 元的話，現在轉來這次優惠的 999 元或是 1599 元方案都超級划算，因為網內網外每通不限時數都免費、4G 上網也免費、Wi-Fi 熱點無限上網。而想要一次擁有手機/電視 + BANDOTT 影視服務，但覺得月租費 1599 太貴的朋友，也可以選擇語音不吃到飽的一般 999 月租方案，這些都有 0 元手機 / SHARP 40 吋電視 0 元的完美搭配！以上活動原本只到 1 月底，現在加碼一個月到 2 月底，請大家把握機會！好康錯過就真的是遺憾了！

官方資訊：http://event.aptg.com.tw/20161202/
（若有任何變動以官方資訊為準）


更多資訊請參考：
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！

亞太 999 元真的吃到飽！網內網外通話講到飽，高資費族群看這裡！ 相關文章

訪客留言

參考資料
亞太電信4G戶破160萬 推最低999元吃3飽 | 財經 | 中央社即時新聞 CNA NEWS #亞太999元吃到飽
亞太電信推出新品牌「Gt智慧生活」屆滿2週年，4G用 戶數已突破160萬，亞太電信董事長呂芳銘（左）12日 宣布推出最低月付999元即可語音通話、上網都吃到飽 的資費，期許成為台灣智慧生活的領頭羊。 中央社記者吳家豪攝105年
電話、上網吃到飽 999 元起，亞太推出「三飽」限時優惠 – &lt;&lt;滔新聞&gt;&gt; #亞太1599元吃到飽
電話、上網吃到飽 999 元起，亞太 推出「三飽」限時優惠 作者 跳跳虎 · 十二月 12, 2016 適逢「Gt 智慧生活」2 週年，亞太電信宣佈用戶突破 160 萬，今（12）日再度推出「三飽」，分別為電話講到飽、上網吃到飽、影片看到飽 ...
亞太震撼彈 通話上網吃到飽 | 科技產業 | 產經 | 聯合新聞網 #亞太通話吃到飽
鴻海董事長郭台銘「履約」，旗下亞太電信宣布「全數據平台」服務，每月999元起，網內外與市話的語音通話、4G上網免費「雙飽」，為目前800億元的語音市場投下震撼彈，達成郭台銘進軍電信市場時喊出「語音免費」的約定。
中華電信699 4G吃到飽 超兇折10000 新費率最齊全｜isunfar愛順發3C購物網 #亞太通話吃到飽
中華電信699 4G吃到飽，超兇折10000，只要到順發3C申辦中華699 4G吃到飽搭配IPhone7就現折10000，申辦遠傳698 4G吃到飽搭IPhone7也是折10000，2016最新電信優惠費率 ...
郭董兌現支票 千元有找 打電話上網吃到飽 - Yahoo奇摩新聞 #亞太999元吃到飽
郭董「打電話不用錢」的支票終於兌現！亞太電信昨（12）日端出全新資費，月租費僅999元，打電話＋上網「全部吃到飽」，創下國內電信資費史首例，不只將語音通話從網內推向網外免費，更為4G吃到飽戰局投入震撼彈。 亞太
BANDOTT - 電腦王阿達 #BANDOTT 4K 數位機上盒
2016年12月26日 - Buy BANDOTT 4K機上盒搭門號方案here. ... BANDOTT 4K數位機上盒. Bento Box ，連接全家人的娛樂中心. 商品價$ 4,989. 月付399/ 商品$ 0 起.
亞太電信放大絕電話上網吃到飽- 消費- 自由時報電子報 #亞太1599元吃到飽
2016年12月15日 - 為了衝4G用戶數，亞太電信祭狠招，首推打電話、4G上網全部吃到飽，最低 ... 月付1,599元，Sharp 50吋電視僅要半價；月付999元，Sharp 40吋電視&nbsp;...
富連網推追劇神器BANDOTT(便當) 放送100台4K Sharp電視 - 生活新聞 - PChome 新聞 #BANDOTT 便當盒
過年只能宅在家追劇？還是想要隨時隨地、到哪都可以追劇？富連網股份有限公司，搶在新春前夕正式代理Ubee設計的Android TV機上盒產品，並推出加值整合服務「BANDOTT(便當)」(4K數位機上盒及影視內容服務)…
【贈獎】鴻海豪華「便當」BANDOTT 智慧電視盒！三組送給你- 科技新聞 ... #BANDOTT
4 天前 ... 噹噹噹，郭董什麼都賣，只是沒聽過他霸氣跨足餐飲業？何時賣起便當了？其實這話 對一半，因為這個「便當」BANDOTT 確實很有料、是個豐富大 ...
過年追劇不漏接！鴻海富連網推追劇神器「便當」 | 聯合新聞網 #BANDOTT 便當盒
「BANDOTT便當」源自於台灣的便當生活文化，命名為「BANDOTT」(台語諧音：便當)，這項服務「只賣便當內的飯菜(內容服務)，不賣便當盒(機上盒)」，而且提供消費者&nbsp;...