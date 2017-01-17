很生氣打妹妹、卡仙妹換媽媽洗、苦苦哀求看影片、我有乖嗎、開始尋覓幼兒園、那妳先離開、回來再收、耳朵快要爆炸了 2Y10M1D&1M15D-2Y10M7D&1M21D

媽咪在睡夢中被驚醒，趕快出來接手阿仔，把鼻處理咪喬，後來父女兩人睡到中午，補眠之後咪喬就恢復正常了，看到媽咪時說『媽咪，我剛剛很生氣就打妹妹的臉』，媽咪說『那妳要去跟妹妹說對不起、給她呼呼』，咪喬說好，媽咪又跟咪喬說太早起床累累是自己的事，可以躺著休息一下就好了，不可以對別人生氣，更不可以打人，咪喬應該也知道自己做錯事，畢竟快三歲了，這些基本的社會事都明白，只是一旦神志不清的時候就還是不免會失控…。
感覺上應該是當下有覺得把鼻被阿仔占走了，所以才會直覺反應打了阿仔，但咪喬還是很愛阿仔，塞奶嘴、抱抱、拍拍、親親、還不時聞一下，吃飯時也要關心阿仔在幹嘛，不過也很會把阿仔當玩具，假裝幫阿仔洗澡、或是拿濕紙巾擦(冰)阿仔的腳…之類的，前提是安全的情況下，我們不太阻止她用她的方式和阿仔玩，但也會提醒她，如果阿仔不喜歡、哭哭了，就請她不要繼續用。
今天給咪喬買了新的遊戲書，之前就有答應她要買的，所以咪喬非常開心，都還沒到家就迫不及待要玩，在車上一直吵吵吵要媽咪馬上幫她把筆拿出來，剛好最近新買的繪本有教說要學習等待，媽咪就跟咪喬曉以大義，之前這件事其實很難溝通，用過很多方法但她就是不能理解『等一下，就可以…』的意義，一定要馬上！(例如：妳等把鼻把dvd轉檔好，就可以放到電視上看→她就是要馬上看；妳等把鼻買電池回來，玩具就可以動了→我要玩具馬上可以動)，但今天媽咪講了兩三次之後，咪喬還真的有聽進去，明白『等我們回到家裡，媽咪拿剪刀把塑膠袋剪開，把筆拿出來，咪喬就可以畫遊戲書了』。
回家之後馬上把遊戲書玩得淋漓盡致，但其實她看不懂字、不知道每一頁的規則，只是憑她的感覺在玩在塗鴉，但媽咪覺得這樣也不錯，就讓她自己看圖去想像內容在講什麼，不然把鼻在工作、媽咪在擠奶，真的也沒辦法陪她看得那麼仔細，只能在旁邊一邊忙一邊回答她的問題和她互動一下，即使如此，咪喬還是很開心，一直說她好喜歡這本書。
今天還買了三片100片的小叮噹拼圖，想說80片的已經拼很久了，或許可以挑戰更難的，結果根本是在為難自己，可能小叮噹的圖案咪喬非常不熟，又是新的拼圖，她就有點意興闌珊，只想叫我們拼，她自己在旁邊搗亂這樣，最後還把兩片拼圖全混在一起，害媽咪整個晚上都在拼圖真的是好累。
阿仔回家之後，幾乎都是把鼻洗澡的，但媽咪不時覺得阿仔身上的皺摺處都會卡仙，所以今天就由媽咪洗阿仔，全身搓搓搓搓出好多仙，原本已經哭餓哭到翻臉的阿仔，好像也被搓得很爽快，在水裡好安分好乖，金勾錐。
不過阿仔最近有點可惡，睡前奶很難餵，喝一下就不喝了，不喝就算了，還會一直大哭，抱了、拍了、搖了還是大哭…，都要處理很久才會平靜下來，隨便喝一喝又睡著，喝完了或不餵了就醒來…，可能想結束和把鼻媽咪的蜜月期了吧。
睡覺我最大
下午姊姊出門，家裡好安靜！！！
出門玩耍
姐姐抱一個啦！
測試吹風機的小女孩
有沒有那麼三八啦？
2Y10M2D & 1M16D，最近咪喬老是吵著要看影片，而且已經從大吼大叫無理取鬧，進階成苦苦哀求只差沒下跪這樣，『把鼻，拜託你，我真的好想看』、『拜託拜託，我看一個就好了』、『我會乖乖的，我真的好想看喔』、『我一定會很乖』…。
下午自己突然想到想看影片，就會蛇來媽咪旁邊說『媽咪~，我有乖嗎？』，聽到這句話，就知道這傢伙有所求！媽咪反問她『我不知道耶，我剛剛在睡覺啊，妳有乖嗎？』，她還會大言不慚的說有乖…，媽咪說『是喔？可是我好像有聽到把鼻說妳不乖ㄟ』，接著就要開始討價還價了，『可是…可是…我好~想看一個影片喔！』，然後屁股就慢慢靠近平常看影片的位置，媽咪說『诶诶诶，妳那顆屁股在幹嘛？』，咪喬說『拜託妳給我看一個影片』，因為咪喬用求的，媽咪實在很難招架，只好推給把鼻『那妳去問把鼻可不可以看』，問完的結果是不行，媽咪就說『把鼻有說可以嗎？』，咪喬竟然說『有啊！』，媽咪說『是嗎？』，咪喬說『有啦！可以啦！我坐好要看了』…，真的是讓人哭笑不得。
今天下午為了看影片，咪喬和我們攻防很久，在拜託把鼻時，一度抓狂起來，但媽咪提醒咪喬要冷靜下來、控制自己的情緒好好拜託把鼻，應該都有聽進去，就算有抓狂，但冷靜的速度確實比以前快很多很多，而且大部分時間都是用拜託的，看來這陣子的洗腦教育慢慢看到成效了。
媽咪還真的是吃軟不吃硬，看到咪喬這麼認真在拜託，就會忍不住心軟，但理智還是告訴自己不能讓咪喬予取予求，就會用折衷的方式來讓彼此都有台階下，父母還是有維持一點威權，小孩也有凹到一點甜頭。
說媽咪吃軟不吃硬也不全然是這樣，主要是覺得咪喬控制情緒是有在進步的，會有點感動這樣，如果在咪喬學習談判協調、你來我往的過程中，不給她一點成效，似乎也說不過去，總之，真的比硬碰硬好多了。
這兩天阿仔清醒的時間還頗長，放在健力架下面也比前幾天更有反應了，會伸手去撥、或是腳踢踢娃娃，放很久都沒有哀哀叫。
後來阿仔突然大哭起來，咪喬就說『媽咪！妹妹在ㄌㄧㄚˇㄍㄨㄥˊ了！』…，哈哈哈！又是什麼時候學到ㄌㄧㄚˇㄍㄨㄥˊ的啦！從小孩嘴裡講出來真的很好笑ㄟ。
阿仔一度被把鼻抱到嬰兒床上，咪喬發現阿仔不見了，就開始到處找，還很浮誇哀怨的說『媽咪…，妹妹在哪裡…？我要我的妹妹…』…，這傢伙真的是越來越會裝模作樣了，但也真的很好笑。
晚上媽咪複習了一下睡眠魔法書，想說好像還是該來調一下阿仔的作息，不然她好像都亂喝亂睡的，尤其晚上喝奶一直睡都不喝，不餵了就醒過來眼睛睜很大…，半夜又一直餓醒哀哀叫，整個就是亂七八糟。
今天晚上喝奶前把她丟上吊床好好睡一下子，果然喝奶時就比較有精神，到很後來才有點杜估，但奶已經喝得差不多了，喝完再塞個奶嘴就直接睡去，讓媽咪覺得比前幾天都輕鬆多了。
愉快的獨處時光
給他爸爸媽媽的磁鐵貼紙，後來全部都不見了．．．．
突然想到要玩蓋印章遊戲，老爸提心吊膽
果然玩一玩就開始用手玩了！！！
偷玩老爸手機～還好只是地圖！
泳裝到齊！！！但是今年夏天還有機會嗎？？
似乎很滿意自己的造型
跳起舞來了！！！
被吵到無法好好睡覺的妹妹
吹頭髮真陶醉啊～
真是個配合的好演員
2Y10M3D & 1M17D，中午全家一起去新開的親子餐廳吃飯，有大沙坑、車車、積木、釣鴨鴨、大球池和溜滑梯，咪喬超級開心的，很乖很認真的把我們給她的第一輪飯吃光，再塞了一口西瓜，就又迫不急待要衝去玩。
今天玩很久的有沙坑、釣鴨鴨和滾筒溜滑梯，後來自己滿場跑，在轉角處為了閃一個小朋友，就直接撞上牆角…，哭得好慘，眼尾也紅腫了真的是好可年，媽咪說我們去找把鼻了好不好，咪喬哭著說還要玩…，玩樂果然是小孩生命中最重要的事啊！
已經在餐廳玩了很久，但在車上精神還是很好的樣子，回家繼續蹦蹦跳跳，好可怕的體力！傍晚在床上和沙發跳來跳去時，整個人彈出去頭撞到玻璃門…，還好沒有撞破玻璃、也沒有撞到門框，但也太悲慘了今天。
晚餐後又開始瘋癲，手舞足蹈的，講話超級大聲，又衝又跳，還無限自轉…，自導自演很多戲碼，最好笑的是突然說自己是小老師，講了好幾次之後，變成『我是小老蘇』，還很大聲...！
晚上奶都還沒喝完就抱著elmo睡著了，希望半夜不要又突然醒來吵著要拼拼圖和看書…。
阿仔好像還是差不多那樣，不是在哭就是在睡覺，再不然就是在喝奶，感覺上有比較會和我們眼神交流了，把鼻媽咪都覺得阿仔的臉很善良，哈哈，因為咪喬從小就是賊賊的精明臉，很難得會出現善良臉，姊妹的個性不知道會不會差很多。
球會通通都被吸上去，之後一次全部掉下來！【台南】童樂島親子餐廳，溜滑梯、球池、釣魚、沙坑、開車、積木與廚房好好玩！
釣鴨鴨
室內沙坑
創意時間
在餐廳沙發無奈等待的小朋友
漢堡神偷
喝到睡著不肯醒來
累到睡著了～
睡覺時間精神奕奕
2Y10M4D & 1M18D，拖拉了好久，今天終於去看咪喬的第一間幼兒園，把鼻媽咪在辦公室聽老師介紹，咪喬被另一個老師邀約去校園走走，沒想到有點害羞但還是沒什麼猶豫的就和老師牽手走了！回來的時候把鼻媽咪問她說好玩嗎？有沒有看到很多小朋友？咪喬沒有特別回答，但好像快要哭出來的感覺走回把鼻媽咪旁邊，老師說要不要帶把鼻媽咪去校園走走，咪喬就突然很有勁的開始說剛剛的事情，然後迫不急待要牽我們進去。
回程在車上媽咪問咪喬好不好玩？咪喬就小小聲地說好玩，問她喜不喜歡幼兒園，也是小小聲地說喜歡，問她老師有沒有跟她說什麼，她說沒有，看來有可能是覺得幼兒園和她想像中的很不一樣吧！哈哈。
咪喬已經好幾天中午沒有喝奶了，但少了喝奶的儀式，她似乎就更無法主動午睡，今天中午覺得她很累，又開始有點瘋癲，如果撐到晚上肯定很恐怖，就讓她喝奶，還真的就睡了，不過到晚餐後竟然也還是一樣瘋瘋癲癲的…，好像跟有沒有午休無關ㄟ，是時間到了就會瘋癲的感覺。
準備吃晚餐時咪喬瘋瘋癲癲的實在好吵好吵，把鼻媽咪好言相勸請咪喬小聲一點，但她就更故意很大聲，然後媽咪就說『妳真的好吵！我受不了了！』，結果這傢伙竟然一派輕鬆的說『那妳先離開！』…，然後媽咪就負氣離開了，真的是好可憐。
過不久咪喬來房間拜託媽咪回去餐廳，因為把鼻不會幫咪喬用魚肉…，媽咪沒回去，又過了很久才回餐廳，咪喬居然主動跟媽咪說對不起！媽咪問她為什麼要說對不起，她說因為她叫媽咪離開。
當然不只是因為這樣，媽咪也跟咪喬說我們都有好好跟她說，但她都不聽，還更故意，搞到最後變成大家不高興就生氣了，希望她以後可以在人家一開始好好講的時候就聽話…，這件事也講過很多次了，到底什麼時候才能真的聽進去呢？
說到主動道歉這件事，今天已經發生兩次了，另一次是媽咪剛擠完奶，咪喬就過來一直要弄瓶子，屢勸不聽還把奶倒來倒去，媽咪生氣講話變兇，咪喬就逃回房間了，過沒多久就自己跟媽咪說對不起，媽咪真的是很驚訝，因為把鼻並沒有跟咪喬多說什麼，所以是她自己覺得做錯事來跟媽咪道歉，嗯，真的是長大了。
除了有點懂事，咪喬也越來越鬼靈精怪，而且是可惡的那種，媽咪說『巧虎最後一本了耶！妳還要訂嗎？』，咪喬說要，媽咪說『那妳有聽巧虎的話嗎？』，咪喬說『我最近今天就會聽了！』…，媽咪說『是喔？那妳有聽我的話嗎？』，咪喬又說了一模一樣的『我最近今天就會聽了！』…，什麼跟什麼啊？
傍晚被把鼻叫去收玩具，結果拿了一本書指著上面的字跟把鼻說『但是這邊寫”回~來~再~收~”』，把鼻說『妳拿去給媽咪看是不是寫回來再收』，然後咪喬就跑來指著一張巧虎的DM一格一格跟媽咪說『媽咪，這邊寫”回~來~再~收~”、
”回~來~再~收~”、
”回~來~再~收~”』…，一開始媽咪還一頭霧水想說這傢伙在講什麼，就隨便回答她是喔是喔，然後她又自己講了一串不知道什麼東西，媽咪就說我真的聽不懂妳在講什麼…，哈哈，結果原來是不想收玩具的新花招…。
阿仔這兩天和我們越來越有互動，會看著我們發出聲音，或是想表達什麼但表達不出來那種感覺，在哭哭的時候如果感覺到有人靠近了，情緒就會很快和緩下來，然後看著我們癟嘴露出很委屈的表情這樣，真的是很勾錐。
雖然覺得阿仔真的有比咪喬好照顧，但有時候睡覺或喝奶也不是很容易應付，常常也是要喝到快一個小時，如果沒睡飽更是難餵，一塞奶瓶就生氣哭哭…，當初在月子中心護理師說阿仔『想睡覺的時候比較兇』這句話又飄過來了。
這就是愛啊！
手上被銬牢了～無法擺脫
超小的拳頭
吹頭髮初體驗！
2Y10M5D & 1M19D，今天全家又去看了第二間幼兒園，感覺還不錯，我們在走廊參觀小朋友的教室和活動情況，媽咪抱著咪喬讓她看看幼兒園的小朋友都在幹嘛，看著看著，咪喬就說她要脫鞋子進去和大家一起，而且一直講！哈哈！有這麼等不及嗎？我們只是來參觀的捏！又還沒有要進去讀。
這家幼兒園的小朋友好熱情，看到我們就衝到窗戶邊一直揮手SAY
HELLO，感覺在這裡上課很開心的樣子，想說就讓咪喬試讀看看，不然一直看下去也不知道適不適合。
想到咪喬下禮拜就要去試讀，還頗期待她會是什麼反應，但也忍不住開始感慨，畢竟這兩年九個月以來咪喬都跟著我們東奔西跑，去哪玩都帶著她，而且我們都是在平日出遊，以後如果真的開始上學人生，就不能和我們四處遊走了，只能特別為了她假日去人擠人，接下來就換阿仔享受和我們到處趴趴走的日子了。
咪喬今天又學媽咪說話了！出門時一上車音樂有點大聲，咪喬就說『太大聲了我的耳朵快要爆炸了！當然妳的耳朵也要爆炸了！』…，什麼東西啊？我的耳朵快要爆炸了這句話不是平常媽咪在抱怨咪喬的話嗎？這傢伙竟然脫口而出耶，很自然的感覺…，言教啊…。
這幾天在車上如果阿仔哭哭，咪喬有比較容易情緒跟著波動，我們就跟她說因為妹妹還小不會說話只能哭哭、妹妹可能是有點不舒服所以哭哭、妹妹不是故意要哭哭的、妳可以拍拍妹妹叫她不要哭哭…之類的，通常咪喬聽我們這樣講，情緒都會稍微緩和一點，但兩個小孩同時在車上抓狂真的是耳朵快要爆炸了…。
雖然把鼻媽咪一天到晚在唸咪喬玩具都不收這件事，但還是很不爭氣的不時買玩具給咪喬，好吧！因為把鼻媽咪本身就很愛買玩具…，自己想玩這樣…，總之今天又買了兩組新玩具，滾球軌道媽咪想買很久了，記得小時候玩這個，會很認真的思考怎麼設計球滾下來的路線，雖然咪喬現在還太小，但之後會玩了應該可以刺激她的小腦袋瓜吧！另一個磁鐵積木是把鼻一直很想買的，大概咪喬兩歲多一點點時在玩具店借過一次，但咪喬好像沒啥興趣，因為這玩具難度真的比較高，現在快三歲了，似乎比較有興趣研究要怎麼玩，自己吸來吸去的玩了好一陣子。
繼晚上把鼻進去陪咪喬睡覺時被咪喬嫌棄說『把鼻你衣服好臭，會把棉被弄臭！』，今晚又發生一次了！哈哈！然後把鼻就被迫去換一件新的，還不是把鼻整天都很辛苦，要陪咪喬玩、要照顧阿仔、又要幫全家跑腿…，要懂得感恩好嗎孩子！
阿仔這兩天晚上都不肯好好喝奶，稍微喝一點就開始大哭，哎呀呀…，晚上最後一頓如果不肯多喝一點，要怎麼戒夜奶啊…可惡！
晚上通常不好睡，早上喝奶時間就很好睡
幼兒園參訪中
好久沒有新玩具！彈珠軌道超好玩！
對於磁鐵終於比較有興趣了！！！
躺在地上哀哀叫
練習趴著～
磁鐵好難收啊～
2Y10M6D & 1M20D，半夜把鼻媽咪在聊把要咪喬送去學校的事，講沒多久就覺得好想哭，很捨不得的感覺，眼淚已經快要掉出來，結果…，今天一早五點半這位小孩就醒來了，瞬間覺得好想馬上把她送去學校....。
太早起床的後果永遠就是不到中午就在瘋癲，吵著要看佩佩豬，一直激動的說自己很乖，把鼻不答應，媽咪說『乖是妳要平常就要乖，不是妳為了要看影片才變乖』，總之最後就是被把鼻抓去睡覺，睡到下午一點，起床吃飯時就正常了…。
這傢伙平常已經夠少吃菜了，但至少對某些菜情有獨鍾，不過最近難得吃菜卻又很奇怪，老是咀嚼成一坨之後就吐出來…，一開始可能是不小心吃太大坨吞不下去，後來變成一片葉子也要這樣搞…，真是可惡。
晚上把鼻在咪喬奶裡面加了愛睏魔法粉，跟她說『愛睏魔法粉會讓妳很好睡喔！起床時會給把鼻親一下，不會生氣，半夜醒來也會自己繼續睡』…之類的，咪喬聽得很仔細，然後就拿著奶瓶衝回房間喝奶，不知道有沒有這麼好騙，哈哈！總之那些每天睡前龜龜毛毛的事情也一樣都要全部龜龜毛毛一次才肯睡…。
阿仔的喝奶量緩慢上升，速度也有變快，但老是喝一喝就昏睡這件事依然沒改變…，所以一頓奶還是要喝很久，是說這兩個小孩還不錯，都很好拍嗝，常常都一抱起來就嗝了，或是隨便拍一拍沒嗝也不太會溢奶，這點實在讓把鼻媽咪難得的很輕鬆。
這幾天阿仔的大便次數大幅下降，常常都換很多次尿布之後才換到一包有屎的，但可能也因為頻率變低，大便都會一次爆發，看阿仔在大便的樣子真的很沒水準，超用力的擠擠擠，誇張的水屁N連發，超怕屎從尿布炸出來的！
今天一早阿仔的鴨鴨奶嘴就失蹤了，媽咪在尋找的時候疑似聽到咪喬說『鴨鴨拿去給ELMO吃了』，但後來還是找不到奶嘴，家裡真的很容易有東西失蹤，如果是咪喬拿走的，她真的都想不起來丟哪去…，唉，晚上咪喬還企圖拿走僅存的另一個奶嘴，還好被媽咪發現趕快拿回來，不然今天晚上大家就不用睡了…！總之今天結束，依然沒找到奶嘴…。
阿仔越來越有反應，尤其是媽咪拿手機拍她的時候，她和媽咪的手機保護殼小叮噹特別有交流，會一直看小叮噹，還對著小叮噹笑了好幾次！連把鼻都沒看過阿仔對他笑呢！哈哈！
亂亂拼也很快樂！新玩具刺激總是比較多
愛喝不喝～～～
2Y10M7D & 1M21D，有個咪喬一早就崩潰了，原因呢就是跟把鼻說她的早安奶要喝很多很多，把鼻說每天都一樣多、都是這麼多，但不知道今天咪喬哪根筋歪掉，就是堅持要很多很多，於是就大崩潰，非常大崩潰的那種大崩潰，很用力的踩地板踩了十幾二十分鐘，怎麼卻說都沒用，還好樓下沒住人，不然就慘了！
媽咪和阿仔在房間睡覺被吵醒，媽咪超想衝出去把小孩折斷，但是！忍！不過阿仔非常厲害，被吵醒卻沒有哭哭，反而精神奕奕神采飛揚的樣子…。
咪喬跟把鼻鬧超久的，還說要把鼻餵…，大概是神志不清的時候就自然流露出退化的行為吧…！把鼻堅持要咪喬自己喝，吵鬧到最後，也沒多喝一點、也是自己喝…，唉，一大早的，把鼻媽咪都快炸掉了。
下午咪喬和媽咪一起去買便當袋，因為明天要去幼兒園試讀了，好緊張，哈哈！這兩天我們比較少跟她提這件事，因為怕提太多會反效果，到晚上才又跟她聊一下，她的反應還算ok，應該還是頗期待的吧！
買便當袋時，咪喬推著車子一直搞失蹤，不顧媽咪一直叮嚀要跟好，媽咪後來故意都不去找咪喬，但她也很厲害，自己推著車子一派輕鬆地逛她的街，可能自己覺得店裡面很安全吧…！媽咪一定不會不見這樣…。
後來媽咪很嚴厲的警告咪喬要跟好，她就有比較乖一點，把車子交給媽咪，但後來人又失蹤了…，所以還是被罵了…。
咪喬最近很愛講兩句話，一句是吃飯時，把鼻媽咪和咪喬分別坐在桌子的三個邊，咪喬就會說『妳/你沒有坐在我旁邊，我感覺很傷心餒』…，另一句是我們叫她自己去玩的時候，她就會說『要有一個大人在旁邊看著我啊』…，都不知道去哪學的…。
這幾天覺得阿仔的睫毛瞬間長好長喔！媽咪有點衝動想來剪一下！哈哈！但眉毛還是一樣稀稀疏疏的。
好像開始有點反應了！！不再呆呆了
假掰照！一定要的啊！
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