姊姊超愛妹妹、睡前必備儀式、阿公睡著了、戒尿布持續中、戴頭巾睡覺、第二胎亂養、妳都隨便說 2Y9M25D&1M8D-2Y9M31D&1M14D

中午媽咪和咪喬去買午餐，在電梯間穿鞋子時，媽咪問咪喬『妳要按電梯嗎？』，咪喬說她要按，然後還很生氣的抱怨把鼻說『每次都是把鼻先按到的！』，哈哈，還不是因為這傢伙老是動作拖拖拉拉，才會被把鼻搶先一步。
可憐的阿仔整個白天都不得安寧，其實把鼻和媽咪也是，因為咪喬實在太吵了，不是衝來衝去，就是鬼吼鬼叫的，尤其是已經累了但又不去休息的時候，無法控制的很容易激動，講話都要用喊的，以至於媽咪和阿仔都沒辦法好好睡覺。
挑逗ㄅ子，聽媽咪的話要輕輕摸ㄅ子就不會逃走
在桌子上大便幹嘛？？？
純測試手機近拍能耐，哈哈！這樣還真是醜！
2Y9M26D & 1M9D，昨晚咪喬太累，喝完奶直接睡著，然後半夜醒來立即大崩潰，因為睡前沒有執行拼圖和看書的儀式…，不管把鼻媽咪怎麼說，就是非常堅持要拼圖和看書，又吼又叫又哭又跳的將近半小時，雖然是很生氣又失控的情緒，但有時候還會說出『把鼻拜託你啦！拜託拜託！』，看了還真的是很不忍心…，不就是要玩拼圖和看一本書再去睡覺，真的是可大可小的事情…。
總之最後就是陪咪喬玩拼圖+看書，但她還是一貫的賴皮，看完一本又要一本…，因為我們已經有讓步了，覺得再讓下去可能會難以收拾，討價還價的結果是再聽著故事cd看一本書，之後的故事cd就是關燈聽到睡著，還好這次總算有說到做到，父母的底線要採多硬，真的是好難拿捏。
不過整個事件中，最厲害的就是阿仔妹妹，因為咪喬在阿仔房間外面歇斯底里，但阿仔竟然都沒醒來哭哭，一路睡到半夜四點才在哭餓，實在不簡單！看來昨天白天應該嚴重睡眠不足。
早上咪喬和把鼻去高鐵接阿公，好久沒看到阿公了，又有人來陪她玩當然非常開心，一直邀阿公和她一起玩玩具，全家都累歪了，只剩咪喬還活力旺，到底哪來這麼多力氣…？
今天兩姊妹都提早在下午洗澡，咪喬洗完澡就說她要吃益生菌喝奶睡覺了，媽咪說可是我們還沒吃晚餐，咪喬看來是累了，就急呼呼地說『可是我吵著要睡覺吃益生菌！』…，哈哈，說自己『吵著』還真可愛！
到了晚餐時間，咪喬坐在餐椅上整個失電…，食不下嚥的，跟她說話也有去無回…，但吃了三顆小蘋果之後，竟然又大復活，在客廳衝過來衝過去，尤其看到媽咪把健力架拿出來要給阿仔用，咪喬馬上又擠過來湊熱鬧。
反正這傢伙就是動作很粗魯，一直在阿仔旁邊蹦跳，阿仔快嚇屎了，最後還被咪喬踩到腳…，真的是本日最悲情人物。
阿仔出乎意料的在健力架下面躺好久，一開始好像有被吊掛的娃娃嚇到，不太爽的感覺，後來大部分時間都沒有哀哀叫，但一臉嚴肅是不可避免的，哈哈哈。
晚上咪喬本來指定阿公陪睡，但阿公不會拒絕咪喬，就一直在拼拼圖…，把鼻只好面打斷，不然阿公可能會拼到凌晨五點吧…，結果最後還是由把鼻陪睡，咪喬一度逃到書房找媽咪說話時，整個人呈現快要昏倒的狀態，但還是嘴硬說不想睡覺…，啊到底是有多不想睡覺啦？
健力架出場了~~~短暫的使用期限！
回到家之後，好像第一次有東西可以玩
硬要擠！硬要擠！
姊妹情深
給你一個白眼！
躺在地上還甘願的，不錯！
2Y9M27D & 1M10D，媽咪生完阿仔妹妹之後，咪喬就沒有機會被帶去遊山玩水，好不容易最近比較密集的有阿公阿嬤婆婆阿祖來陪玩，就會覺得她比較開心一點。
這兩天阿公來台南，咪喬也是非常期待，一直拉阿公陪她玩東玩西玩不停，而且是一早就開工…，原本早上公和咪喬、阿仔在客廳和平相處，把鼻就溜回房間睡覺，也不知道過了多久，咪喬突然眼中帶淚的回房間找把鼻，要把鼻陪她玩，因為阿公和阿仔都睡著了…，感覺實在好可年…。
把鼻媽咪真的有打算要送咪喬去上學了，但是還沒有時間去看幼兒園…，最近兩三期的巧虎都在說幼兒園生活，咪喬似乎超有興趣，每次問她想不想去上學，都會說想去，聽到我們說誰誰誰去上學囉！她也會露出很羨慕的樣子，不知道之後如果真的去上學，會不會有這麼順利！哈哈。
咪喬對阿仔的哭聲容忍力還不錯，今天在車上阿仔又哭哭，咪喬就非常溫柔的說『妹妹安靜啦~！妹妹不哭啦~！』，偶爾還會加一句『咪咪姊姊在，不要擔心』，真的是很SWEET的姊姊。
不過也不是什麼都那麼完美，大概也是太愛阿仔了，咪喬就老是在姿仔旁邊跳來跳去…，昨天踩到腳，今天又踩到不知道哪裡(因為阿仔下半身被棉被蓋住)，媽咪嚇一大跳，但這次阿仔沒哭，所以應該沒有很嚴重吧…，真的要更注意才行！
晚上把鼻說要吃瓦城，媽咪說『可是咪喬說她很累耶！有力氣去吃瓦城嗎？』，咪喬馬上說『我都很有力氣！我有好多力氣去吃瓦城！』，哈哈！也太可愛了吧！
這是第二次讓咪喬出門沒穿尿布，之前雖然在家都不用包了，但偶爾在車上還是會在尿下去之後才跟我們說她尿尿了，所以一直沒有勇氣挑戰，畢竟車子被尿尿很麻煩啊…，這兩天去比較近的地方，時間也比較短，就讓她不包尿布，都有成功。
晚上出門前問媽咪新光三越的廁所會不會很髒、有沒有打清掃…之類的，什麼時候這麼有潔癖了…？在瓦城等餐時就先說她想尿尿，所以就被帶去廁所順利的尿尿，只要知道要提早講，而且還會忍，之後應該就會比較順利戒尿布了，加油！
現在去吃瓦城都還要附帶去湯姆熊坐車、玩電動，玩水槍電動的技術有比較好一點了，但還是死很快，一次就要三枚代幣，真的是花錢如流水啊…，今天對於自己有射到愛心和金幣感到很滿意。
對了～阿公有來！怎麼都沒照片？直到送去高鐵才有合照
明明很酸的葡萄卻說是甜的
這款遊戲很燒錢．．．．
2Y9M28D & 1M11D，中午媽咪帶咪喬去銀行，銀行的阿姨們可說是看著咪喬在媽咪肚子裡到現在，平常雖然都沒特別來聊天，但都有在偷偷注意，哈哈，今天突然好多阿姨來找咪喬講話，而且接二連三送上好幾個餅巧克力，咪喬也很大聲跟阿姨們說謝謝，後來還主動把戰利品都放到媽咪包包，哈哈！好孩子，當然也就別想再拿回去了！
接著又跟媽咪去COSTCO，這次發現多了一些不錯的新書，就買了三本，咪喬還跟媽咪說要拍照喔…！職業病是會遺傳的嗎？哈哈。
下午回家一直喊累，明明在車上就有偷偷睡著很久！但是聽到把鼻把新一期的巧虎DVD轉檔好了，就馬上說她超有力氣超有精神可以看巧虎…，最近老是這樣，遇到喜歡的事就會從軟趴趴變成超有力氣超有精神，好好笑。
阿仔食量有稍微增加一點了，不過一天幾乎都不會突破500C.C.，今天量體重又偷偷增加一些，哈哈，這傢伙的蠻厲害的！而且把鼻媽咪都覺得和她和我們印象中的咪喬小時候相比，好大一隻，奇怪，不是才出生一個半月嗎？怎麼長這麼大了啊…？
最近都要綁頭巾睡覺，不然每晚都在喊頭髮打結
常常哭著沒有人理的小朋友
2Y9M29D & 1M12D，第一胎剛滿月沒多久，我們就急著給她戒夜奶，覺得好辛苦，小孩也好可憐，這一胎就決定緩一緩，給彼此多一點時間，所以半夜採取『哭了才喝奶』的模式，一開始阿仔妹妹確實很能睡，常常都睡很久不起來喝奶，有醒來的話我們也會稍微讓她喝一點就好，反正只要不哭繼續睡即可，哈哈！
但慢慢的阿仔越來越準時了…，每隔3.5或4小時就會自動醒來哭餓，今天半夜很誇張，一點喝完，五點哭，五點喝完，六點哭，六點喝完，八點哭，八點喝完，很快就到了九點正規喝奶時間，繼續喝，哈哈，第二胎根本都在亂養嘛！越來越多的次數，最好是有辦法戒夜奶啦！
昨天媽咪和咪喬在costco買的繪本好像還不錯看，今天咪喬又要求要全部看一次，媽咪就抱著阿仔一起來聽，媽咪講到精彩刺激的地方，咪喬整個人邊哀號邊彈到外太空，阿仔則是安安穩穩的睡在媽咪腿上，哈哈。
午餐後咪喬陪媽咪去逛街買鞋子，難得是逛『女人』的東西，咪喬好像很開心，看到亮晶晶的鞋子一直說好漂亮，還會蹲下來仔仔細細的看，長大應該會是個愛漂亮的女生吧！
對於買鞋子的所有事都感到很新奇，媽咪挑選、店員介紹、拿適合的尺寸來給媽咪試穿…等等，咪喬都覺得很有趣，後來只要看到有椅子，就會叫媽咪坐好，以為這樣店員會自動拿鞋子來給媽咪試穿，好可愛。
到兒童區，咪喬就說要去玩樂高，媽咪說我們家也有樂高啊！咪喬就說但是這裡的比較好玩…，問她原因，就講了一串外星文…，好啦好啦！都馬是外面的比較好玩。
傍晚咪喬又因為太累了在發脾氣，玩具玩不順就對把鼻大吼大叫的，一下子要這樣一下要那樣，不順著她也大吼大叫，我們每次都會跟她說要冷靜下來好好說，雖然她還是常常失控大吼大叫，但媽咪有覺得她有慢慢的努力試著控制和忍耐，每隔一段時間就覺得她有進步一點點點點，很微小的一點點點點，冷靜的速度也有變快一點點點點。
以前很強硬，就是給你吼到底，但現在兇完發現沒用，也會試著用『請求』的方式來表達她想要怎樣，邊哭邊拜託這樣…，雖然很可惡又常常都是不合理的請求，但就會讓人比較容易心軟。
來～妹妹洗澡囉！！！
幫忙挖一下耳朵
酸梅嘴
短手舉有超好笑的
外出樂高時間
活動山洞
學媽咪照顧妹妹的樣子在照顧elmo
自己拿奶瓶！！！
2Y9M30D & 1M13D，由於咪喬之前每次喝完奶直接睡著、半夜醒來就會大吵大鬧要拼拼圖，一定要起來完成睡前儀式才甘心，以前我們很期待她喝完直接睡，這樣我們就可以快快去打電腦工作，但後來實在太害怕她半夜大鬧，因為都要搞很久，所以反而希望她不要直接睡著，喝奶時就會叮嚀她等下還要拼拼圖喔…。
昨天晚上咪喬喝完奶又直接睡著，把鼻就去跟咪喬說『要不要起來拼拼圖？不要的話半夜醒來不可以吵著要拼拼圖喔！』之類的，但咪喬完全沒反應繼續睡。
結果，也不知道是不是有聽進去，半夜醒來完全沒有發出聲音的開門出來找把鼻進去陪睡，都沒有吵鬧！太不可思議了！好像一夜長大的感覺ㄟ！
中午全家和苜苜仔一家吃飯，兩個小孩坐在一起互動不算多但很搞笑，吃飽飯一直甩頭不知道在幹嘛，今天的飯有香香的現磨芝麻可以撒，咪喬很喜歡，一直討芝麻加到飯裡面。
傍晚全家在客廳，咪喬在玩玩具，媽咪陪玩但一度分心，咪喬不知道在講什麼，她說OO不是XX，媽咪根本沒在聽就回答說是，重複兩三次之後，咪喬就說『我說不是，妳說是，妳都隨便說！』…，蛤？什麼時候又學會『隨便』二字了啊！媽咪被罵把鼻笑得很開心。
晚上媽咪簡單煮一些東西來吃，煎了香香的蝦子，咪喬在房間聞到味道，馬上衝到廚房大喊『好香喔！媽咪我要吃飯！』，哈哈！還真捧場耶這孩子！但真的要給她的時候，又一口都不吃了，嚷嚷著她要吃烤雞腿，真的是很欠揍，最後媽咪吃不下了咪喬竟然補一槍說『妳不能還沒吃完就飽！』，可惡ㄟ！
阿仔最近好像很憔悴，哈哈，大概是白天都被咪喬吵來吵去的不得安睡，所以喝奶也喝不順，然後我們也沒專注給她固定白天的作息，整個就是一團亂這樣，每次看到阿仔的照片都有一種悲情的感覺。
一早起床就有一本可怕的書
姊姊來唸書囉！
沒事就是愛躺在一起，坦白說很怕壓到
大隻小隻的差別
和苜苜約吃飯
你們大人吃飯我很無聊，知道嗎？
短暫的相處時間，手牽手逛街去！！！
苜苜很會演ㄟ！！
惜妹妹吵著要回家了～～～短暫牽手相處時光
2Y9M31D & 1M14D，之前因為咪喬都指定要把鼻陪睡，所以阿仔妹妹都是媽咪陪睡，今天凌晨把鼻和媽咪換班，結果阿仔好像睡得很不好，咪喬半夜好幾度醒來都被媽咪摸摸之後又繼續睡，六點起床一副精神很好的樣子…，靠過來給媽咪親一口叫媽咪起床，平常叫把鼻起床都是大吼大叫的，真是差別待遇，哈哈！被親一口了媽咪當然要認命的立刻起床，媽咪說『我去泡ㄋㄟㄋㄟ給妳喝，喝完再睡一下好嗎？現在還很早，媽咪剛擠完奶很累很想休息』，咪喬說好，然後還不忘抱怨把鼻都叫不起床，但喝完精神還是很好，就跑去找把鼻了，哈哈哈。
把鼻弄了一碗麥片給咪喬之後又去睡覺，後來發現咪喬竟然大主大意自作主張把麥片端回房間吃！被抓包後當然又被叫回去廚房坐好吃麥片，結果咪喬突然大哭說『可是我在這裡吃麥片好無聊…！』，什麼跟什麼啊…，吃麥片是要多有聊？每天早上都是這樣吃麥片的啊！真的是越來越多花招了。
咪喬很愛阿仔，但她常常還是會太興奮就爆衝，早上把鼻把阿仔暫放在沙發，咪喬就衝去撲沙發，結果把阿仔的臉弄傷了，把鼻馬上把阿仔沒收抱到媽咪房間，咪喬張張跟進來拜託把鼻把阿仔還給她，把鼻再三訓誡之後又給咪喬一次改過自新的機會，咪喬回房間時就超開心的『耶！耶！耶！太棒了！』…，真的是好浮誇。
中午和乾爹乾媽吃飯，阿仔被抱抱時很安分，咪喬也安分，每次看到乾爹乾媽都乖地像隻貓，但是今天真的太早起，吃飽就趴在把鼻懷裡睡著了，好久都沒有這樣在外面睡著了。
傍晚媽咪擠奶、把鼻要先幫阿仔洗澡，咪喬要求要看巧虎就被答應了，這次把鼻媽咪先跟咪喬說好只能看一集，咪喬說好，結果還真的只看一集就乖乖的離開電視機前面了！以往都會大吵大鬧賴皮要看兩集、三集的耶！天啊！媽咪好感動！果然一直不厭其煩(其實真的超煩)的嘮叼，總有一天還是會有效的…。
前幾天在costco買的繪本咪喬還是很愛，有兩本是講怪物的，媽咪超壞都嚇咪喬，其實她也知道內容是什麼，但都還是會被嚇得大叫逃走不知道為什麼，哈哈哈！然後那個怪物根本也不是怪物，就是蝌蚪而已，看完書之後媽咪問咪喬『小蝌蚪長大會變什麼？』，咪喬竟然說『嗯…，不知道…，大蝌蚪』…，明明很久之前就教過蝌蚪變青蛙的！
晚上外婆、舅媽和小表弟來看阿仔，咪喬這次突然和舅媽很熟的樣子，一直默默靠近人家，還手來腳來的，什麼時候才能對乾爹乾媽展現這種熱情呢？
咪喬晚上看起來又快累壞了，把鼻問說『如果妳等下喝完奶直接睡著，沒拼到拼圖怎麼辦？』，咪喬就然說『就算了啊…』，不得鳥啊不得鳥！什麼時候變這麼豁達了啊？那是誰兩天前的每一次只要喝完奶直接睡著、半夜醒來就會哭到一個驚天動地的要求要拼拼圖啊？是誰？但這回答讓我們覺得咪喬好像又長大了~。
阿仔今天奶喝得很差，很難餵又喝很少，不是一直睡著就是放空，晚上睡覺也搞很久，把鼻一直塞奶嘴都不領情，抱著安撫也是狂哭不已，雖然阿仔已經比咪喬以前好照顧了，但還是希望可以更不讓我們費心費力啊！
沒被吵醒睡得還不錯
無人陪玩動力沙，想想實在是有點可憐
吃飽睡～睡飽吃
被推倒翻身啦！
中午去吃飯累到在身上睡著
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！