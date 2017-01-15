Opera Neon 追求速度、簡約和安全的網路瀏覽器（1.0.2459.0）

2017-01-15 05:07:51 哇哇

Opera Neon 追求速度、簡約和安全的網絡瀏覽器

Opera 推出新的瀏覽器 Neon，主打的概念是追求速度、簡約和安全的網路瀏覽器，用過之後真的和一般的瀏覽器不太一樣，真的有一種煥然一新的感覺，譬如說分頁視窗集中左側邊、方便的分割視窗功能、自動偵測網頁中的影音資源、浮動視窗播放影音、內建畫面截圖、圖庫功能等等，若你喜歡嘗試不同的瀏覽器，那麼 Opera Neon 值得你來試試看。

Opera Neon 追求速度、簡約和安全的網絡瀏覽器
△ 簡單的操作方式如上圖，分頁都集中在畫面左側，常用的網頁可以拖曳到中間釘選，上方搜尋烈可以輸入搜尋文字或網址，左側邊為主要功能，主要為新增分頁、影片音樂、畫面截圖、圖庫與下載。瀏覽器背景取決於電腦桌面背景。

Opera Neon 追求速度、簡約和安全的網絡瀏覽器

△ 瀏覽網頁總是會遇到一些影音內容，Opera Neon 會幫你記錄下來，可以從側邊的影音功能來喚出清單，可以直接背景播放程音樂，也可以展開成浮動視窗瀏覽。

Opera Neon 追求速度、簡約和安全的網絡瀏覽器

△ 浮動的影音視窗可以自己隨意調整大小，而且不只在瀏覽器上浮動，是在整個電腦桌面上浮動，若是喜歡邊上網邊追劇的話，這是一個實用功能。

Opera Neon 追求速度、簡約和安全的網絡瀏覽器

△ 網頁畫面擷取功能，可以快速記錄自己覺得需要紀錄的內容。

Opera Neon 追求速度、簡約和安全的網絡瀏覽器

△ 截圖過後會存在圖庫當中，每張圖片也會保留當初截圖的來源網址，這功能也很貼心，不怕截圖過後找不到來源。

Opera Neon 追求速度、簡約和安全的網絡瀏覽器

△ 圖庫也支援整張照片拖曳進去儲存，不過圖片到底存在哪裡呢？會存在 C:\Users\使用者名稱\AppData\Local\Opera Software\Opera Neon\User Data\Default\Gallery Storage 裡面，如果可以設定成我的圖片應該更方便。

Opera Neon 追求速度、簡約和安全的網絡瀏覽器

△ 支援畫面分割功能，只要將第二個頁籤用拖曳的方式拉進去瀏覽畫面，就可以分割畫面，自己可以從中間調整大小比例。

Opera Neon 追求速度、簡約和安全的網絡瀏覽器

Opera Neon 使用起來的感覺真的頗新鮮的，不過功能上真的非常的簡潔，譬如說無法加入任何的 addons，這對很多人來說就是很大的障礙，也缺乏滑鼠手勢的應用等等，不過這樣也能確保瀏覽器的簡潔，實在很難取捨啊！

https://www.opera.com/zh-tw/computer/neon

免安裝版：
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檔案大小：98.3 MB

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