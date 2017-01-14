【開箱】EDIMAX EW-7438RPn Mini N300 無線網路訊號延伸器，全球銷售超過 100 萬台！costco 有賣！

最近似乎許久沒有去 costco 走走，3C 產品區偶爾會出現不錯的東西，但是通常我也沒有買，這次買了 EDIMAX EW-7438RPn Mini N300 算是心血來潮吧！無線網路的訊號延伸對有些人來說或許是必要的，因為居家環境的不同，無線分享器的穿牆能力有限，像我家裡用過 ASUS RT-AC68U、NETGEAR R8000、D-Link DIR-895L 與 Synology RT1900ac，當然都能夠穿牆，不過穿牆後速度表現都不優，無線訊號延伸的產品還是有它的必要之處，costco 賣的這台竟然敢標出全球銷售破 100 萬台，而且價格才 600 多元，那就來看看開箱實測吧！
EDIMAX EW-7438RPn Mini N300 這台大致上可以分為三種用途，第一種就是無線訊號延伸，也是本篇文章主要介紹的應用；第二種有線訊號轉無線，像是出國旅遊到飯店的時候，有時候飯店房間無線網路不好，就可以將網路線接上去，自己轉成穩定的無線網路；第三種就是當成 AP Client Mode 使用，將無線訊號轉成有線網路，可以搭配上沒有無線網路的筆記型電腦或是網路電視盒之類的。
Mini N300 這台最大的問題不是功能面的，而是只有 300 Mbps 的無線訊號能力，目前主流的速度至少都是 802.11ac 速度可以達到 866.7 Mbps，說明白一點 N300 已經是上一個世代的規格了，若對網路訊號與速度比較要求的話，可能就得仔細想一想，不過若是用在上網、玩社群、看影音的話應該還是足夠的。
開箱內容物有 EDIMAX EW-7438RPn Mini N300 主機一台、使用光碟、說明書與網路線一條。
65x42x45mm 機身迷你算是很大的優勢，高度和我的貓咪小阿楞差不多，我自己原本是使用 ASUS RT-AC68U 來當成訊號延伸，不過就是很大一台，而且放在小朋友房間覺得不太恰當，會額外再選擇這台，就是想說我可以放在延伸訊號位置很不錯的廁所，插在插頭上就完成了，也不佔據空間，是真的頗方便的。
機身側邊有網路孔，連上網路線就能將網路轉成無線訊號，或是當成家裡的無線 AP 使用。也具備有 WPS 的無線網路配對功能，配對更加迅速。
安裝完成啦！！！我裝在廁所牆壁的插座上，通電之後可以透過燈號來知道運作狀態，分別是有線網路、WPS、電源、無線網路、訊號強度的燈號，辨識訊號強度還頗方便的，恆亮橘燈是訊號極佳、慢速閃爍為訊號良好、快速閃爍是訊號不良、無亮燈是沒有訊號。（上圖是剛通電，所以沒有插網路線，有線網路才會亮燈）
上圖是要家裡即將被取代的訊號延伸分享器，拿 RT-AC68U 當成無線訊號延伸實在是太浪費了沒有錯！重點是這台目前是放在妹妹睡覺的房間，想說還是少一點無線訊號在裡面，夜間也可以少一些燈號在那邊閃爍，雖然說 RT-AC68U 的訊號是頗不錯的，但是真的是大材小用了一點。
初次設定 EDIMAX EW-7438RPn Mini N300 在通電之後，會有 EdimaxEXT.Steup xx 的無線網路，連上之後就可以開始設定。
△ 當你的裝置或是電腦連上 EdimaxEXT.Steup xx 的無線網路之後，開啟瀏覽器輸入 http://edimaxext.setup 就能進入設定畫面，可以將語系切換成繁體中文，點選藍色的開始按鈕後繼續。
△ 一開始要設定使用的模式，包含有無線網路訊號延伸器、無線網卡/無線網路橋接器、無線 AP 三種模式，我現在要用第一種模式，用來延伸家裡的無線網路訊號。
△ Edimax EW-7438RPn Mini N300 的放置地點要在哪裡？就是「訊號不好的位置」與「原有的無線網路分享器」的中間，以接收的到「原有的無線網路分享器」的訊號為準，訊號強度最好是能介在 60%-100% 的強度之間，這樣機身的訊號強度燈號能夠恆亮橘燈。
△ 接著設定要延伸的無線網路，從列表中選取原有的無線網路。
△ 設定新的無線網路名稱（建議不要與原本的相同，除錯時比較麻煩）與設定無線網路密碼，可以選擇開啟或關閉訪客網路。
△ 之後會先測試連線的狀態，並且告知 Edimax 這台機器的 ip，若連線正常的話，就可以確認後繼續。
△ 確認後會儲存設定，機器會開始重新開機，這時候也稍等一下吧！之後就要連上新的無線網路囉！
△ 設定完成囉！！！
△ 先來說明一下家裡的網路環境，左方兩間房間的網路訊號若是直接連線 Synology RT1900ac 都不是太好，主要是因為有牆面、書櫃、儲藏室的阻隔，訊號真的差不多都被擋光光了，所以我原本是透過 RT-AC68U 來延伸訊號解決訊號問題，基本上沒有什麼大問題，只是那台機器放置在妹妹的房間，是希望網路設備是可以撤出那間房間，最簡單的做法就是移到隔壁的廁所，只是想到要額外壁掛就懶惰，想說 EDIMAX EW-7438RPn Mini N300 插在牆壁插座上就可以搞定，於是才買回來試試看。
△ 環境圖當中有 A、B、C 三個測試點，先在 A 點進行與原本的 RT-AC68U 相比連線速度，RT-AC68U 連線速度有 292 Mbps，Edimax 連線速度只有 65 Mbps，機器等級不同當然也沒什麼好比的 XD，不過以價格上來比大概是 4890 元比上 625 元，若只是當成訊號延伸用途的話，當然是後者比較划算。
△ 測試點 A 的網路速度實測比較，可以感受出來規格上的差異，實在是沒得比！（左圖為 RT-AC68U，右圖為 EDIMAX EW-7438RPn Mini N300）
△ 測試點 Ｂ 的網路速度實測比較，這個點的差異就沒有到很大。（左圖為 RT-AC68U，右圖為 EDIMAX EW-7438RPn Mini N300）
△ 測試點 C 的網路速度實測比較，下載速度雖然跟不上，但是上傳速度有充分發揮。（左圖為 RT-AC68U，右圖為 EDIMAX EW-7438RPn Mini N300）
△ 基本上初次設定完成之後，應該就不用再做什麼設定了，不過專用的 EdiRange app 可以快速得知運作狀態、網路狀態、設定夜間模式與 Wi-Fi 排程設定。（EdiRange iOS 下載、EdiRange Android 下載）
△ 狀態可以查看無線網路名稱、訪客網路與 Wi-Fi 排程，Wi-Fi 分析能查看訊號強度與環境訊號的圖表。
△ 能設定的功能有 Good Night Mode 幾個小時候關閉無線網路、設定 Wi-Fi 開啟的排程、管理者密碼等，其他更進階的網路設定必須透過 Web 管理介面進去修改。不過無論是 EdiRange app 或是 Web 管理介面實在是不好連線，我實際測試只有剛啟動時才能連線，之後想要再去連都連不上，除非就是要重新開機，目前沒有找到其他處理方式，這點是頗不便的，不過坦白說好像也沒有進去管理的必要^^。
心得總結，無線網路的使用越來越普及，不少人也會開始在意無線網路的速度，EDIMAX EW-7438RPn Mini N300 延伸無線網路訊號的設定算是頗方便的，以我的角度來看，若是單純地透過手機上網、Facebook、影片追劇都是足夠的，不過若是電腦連線用來上傳下載、區域網路交換資料的話，那就實在是不夠力，這就是看大家的使用需求，基本上電腦還是有線網路最穩最快啦！以 EDIMAX EW-7438RPn Mini N300 在 costco 好事多 625 元的價格來看，我個人覺得也很划算，在家裡可以無線網路訊號的延伸、無線 AP 的應用，出門在外可以將飯店旅館的有線網路轉無線，體積迷你攜帶方便，有需求的朋友參考看看囉！
線上買：http://24h.pchome.com.tw/prod/DRAF8P-A9005R8CB
（好事多價格為 625 元）
如果可以請直上 AC750，多 300 元算是加值無線網路訊號的規格
https://24h.pchome.com.tw/prod/DRAF9P-A9006S713
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