【美圖秀秀】手繪自拍跨次元相機，本日最夯拍照 APP 美到發光發熱

2017-01-13 23:23:11 哇哇

美圖秀秀 手繪自拍 跨次元相機

今天看到大家的 Facebook 都在大變身，都快變到我認不出來誰是誰了，這麼神奇的自拍 APP 真是又可怕又厲害，就是美圖秀秀啦！相信大多人對此 APP 並不陌生，新推出的「跨次元相機」讓大家的照片都能擁有手繪風，而且一共有六種不同的風格可以套用，可怕的地方在於詐照片集團又方便的工具，厲害在於可以讓大家真的很不一樣，不過這款 APP 針對女性為主，如果男性想要更威猛更帥的話，那就請男性多多自拍，看位會不會有男性自拍 APP 的市場啦！

美圖秀秀 iOS 下載：https://itunes.apple.com/hk/app/mei-tu-xiu-xiu/id416048305?l=zh
美圖秀秀 Android 下載：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mt.mtxx.mtxx&hl=zh_TW
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△ 開啟 APP 後找到跨次元相機，理論上打開 APP 就可以看到了，因為這是目前主打啊！馬上進入可以立刻拍張照片，或是選取手機內原本的圖片。

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△ 風格有天使之戀、古典美人、童話萌主、櫻之少女、人魚眼淚與暗夜女爵六款，點選就可以馬上套用，喜歡的話立刻 SAVE 就可以存檔囉！！！

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△ 接著來看看 DEMO 吧！用在小嬰兒臉上也太像娃娃了！

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△ 瞇瞇眼也可以，小眼睛的人也有市場啦！

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△ 好像言情小說的封面，想要這種風格的圖片不再是難事，透過手機 APP 就可以搞定了！

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△ 眼睛也太大太真實了吧！

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△ 連吃個麵都可以有誇張的風格，臉是可以轉向的！不一定要是正面。

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△ 連睡覺的臉都可以，以後睡覺就可以睡得很美麗了！

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△ 男性勿用......請大家跳過

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△ 這是誰？之前小胖老師離婚後的誹聞女主角陳葳

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△ 沒想到還真適合這款 APP，我覺得可以讓美麗的女性更美。

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△ 果然很暗黑啊！！！

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△ 原圖其實沒有什麼表情，也是可以搭上水汪汪的眼淚。

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△ 這個大家認識吧！大圖打包走這裡 > 周子瑜 Pholar 超人氣美圖打包下載，忍不住就是要收藏啊！

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△ 萌主風格真的很萌！

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△ 櫻之少女有夠粉嫩！

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△ 古典風格，頭髮也繪製的得太飄逸了！這風格的很棒！

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△ 側臉低頭的照片都可以套用唷！

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美圖秀秀 Android 下載：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mt.mtxx.mtxx&hl=zh_TW

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