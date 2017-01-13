【團購】過年前最後一檔童書團購，買個書好過年！爸媽請進！

過年前趕快來舉辦個團購，雖然說團購不是本站的菜，不過童書對小朋友來說是不能缺少的，對父母說也是一種親子互動娛樂，若一本書、一本貼紙能讓小朋友靜下來半小時，對爸爸媽媽來說或許沒有真的休息到，但是也算是耳根子可以好好休息一下下，至少我家的狀態是如此啦！！！老婆之前一共進了四種不同的書籍，我每一種都很不錯，在這裡推薦給大家，過年很多天，買書回家看就對了！
DIY創意拼插立體場景書
每本書都有五個大跨頁的場景，一翻開看到卡哇伊的圖案就覺得很過癮！不只圖案好看、顏色鮮明，印刷的品質也很好！讓人很想馬上動手翻一翻、找一找哪裡有機關。
最後一頁是DIY創意拼插立體場景，附上場景圖卡，讓爸爸媽媽和小孩可以一起動手完成超厲害的場景圖。
詳細使用心得請參考：https://faye.easylife.tw/1781
專注力貼貼樂
每一本都有自己的主題，大致上會有五到六個圖案。（12 本）
每一本都有附760張一公分的正方形小貼紙。
主要訓練小孩的耐心和專注力，以及手指頭靈巧度喔！（長輩也適用~）
詳細使用心得請參考：https://faye.easylife.tw/1782
魔方組合認知書
一套可以拼成一個正方體的厚頁書。
跳脫一般厚頁書的四個直線邊邊，魔方組合認知書就像一片一片的巧拼那樣，有凹凸的地方可以互相接在一起，然後就變成一個魔方這麼神奇！
這套超耐用的厚頁書內容是基礎認知，從小孩很小就可以看。
再來，背面可以拼成一幅圖，再大一點點就能學習平面的拼圖概念。
最後就是讓小孩嘗試把書組成立體的魔方，三種階段三種玩法，感覺真的很不錯！
詳細使用心得請參考：https://faye.easylife.tw/1780
迷你立體經典童話
一共有四款格林童話，龜兔賽跑、三隻小豬、小紅帽、醜小鴨，哇哇哇！都是經典中的經典啊！（4 本）
特色：經典童話、3D立體、親子互動、品德培養
書的質感很好，書頁的厚度很夠，這樣就比較不用擔心容易折損，而且頁數不太多，所以可以輕輕鬆鬆的講完一個故事！
詳細使用心得請參考：https://faye.easylife.tw/1796
怎麼賣？一共多少錢？談到價格傷感情，書就是薄利多銷，我希望各位所買的不是書，而是貨真價實的內容，以上四套書籍你在市面上可以找到更便宜的價格，但是若沒有人介紹你不會去買，因為你不知道這套書好不好？現在推薦給大家的迷你立體經典童話、魔方組合認知書、專注力貼貼樂與 DIY 創意拼插立體場景書，都是我們自己陪伴過小朋友閱讀的，數量說多也沒有很多，重點是內容真的很不錯！
我也不愛單本單本的賣，組合價就是 2000 元含運費，過年期間大家口袋都會放滿滿，花錢可能也不手軟，不如趁過年前花費一筆教育基金！相比吃一頓豪華大餐、麻將放槍來說，至少這筆費用花得有紀念價值，過年前最後一檔童書團購，買個書好過年！
團購表單請進：https://goo.gl/forms/AqVnW4QbP78yh8Pn1
團購注意事項：
- 開團時間：即日起 - 106 / 01 / 20 (五) 24：00
- 下單：訂購表單中勾選所需商品、填寫基本資訊，按表單最下方的「提交」送出。
- 確認：請記下所訂購商品數額與匯款資訊，最遲請於 106/ / 01 / 23 (一) 中午12：00前完成匯款。逾時未匯款視同放棄。
- 一律採ATM匯款，不提供『戶名』，無法接受請勿跟團！謝謝。
- 預購訂單：產品預計於 106 / 01 / 24 出貨。
- 匯款資訊：第一銀行 007/ 帳號 169-68-009-309
- 匯款截止日：106/ 01 / 23 (一) 中午12 點止
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