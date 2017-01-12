【開箱】PowerFalcon 隨身快速充電充電器 4 Port USB 25W，趁便宜時買的！

2017-01-12 10:49:13 哇哇

PowerFalcon 可折疊插頭 4Port USB 快速充電器 25W

手機就算沒有很多，但是要能隨處充電真的很重要，譬如說書桌要有充電器、房間要有充電器、廁所也要有充電器，避免拿來拿去麻煩事，先前購買了一條 Lightning 的線材，看到 PowerFalcon 的 4 Port USB 快充加購價只要 399 元，毫不猶豫就給他買下去了，因為這價格還真是不錯，佔據一個插座可以用充電四台設備，對我來說頗實用的！簡單快速的來開箱一下。

PowerFalcon 可折疊插頭 4Port USB 快速充電器 25W
其實我家裡充電器還不少，光是每支手機都有附上充電器，我又有很多的無線充電板，多 Port 的充電還有 Anker 40W 5 Port（壞得差不多了）與 AUKEY PA-T1 QC2.0，不過前面兩台還多了一條電線，我都將電線藏在書桌溝槽內了，所以攜帶上也不是很方便，反而像是 PowerFalcon 這樣旅充類型的多 Port 充電器比較實在，而且也支援快速充電，更合乎我的攜帶需求。

PowerFalcon 可折疊插頭 4Port USB 快速充電器 25W

造型上簡簡單單，大小為 75.5mm x 60mm x 32mm。

PowerFalcon 可折疊插頭 4Port USB 快速充電器 25W

插座為隱藏式的摺疊設計，因此收納上頗方便的，它們家還有可以替換多國轉接頭的款式，帶出國似乎也很方便。

PowerFalcon 可折疊插頭 4Port USB 快速充電器 25W

沒有特定哪一個 USB 是快充的，總之 BC1.2 快充，自動辦別模式充電，最大輸出 25W。

PowerFalcon 可折疊插頭 4Port USB 快速充電器 25W

充電時會有燈號顯示，在夜間也算是有個小小的照明。

PowerFalcon 可折疊插頭 4Port USB 快速充電器 25W

實測 ZenFone 3 Deluxe 充電輸出為 2A。

PowerFalcon 可折疊插頭 4Port USB 快速充電器 25W

同時充著 ZenFone 3 Deluxe 的時候，iPad mini 充電輸出也是 2A，我是沒有測試到 2.5A 啦！不過這樣的充電速度也夠快了！

PowerFalcon 可折疊插頭 4Port USB 快速充電器 25W

心得總結，我覺得 PowerFalcon 的 4 Port 25W 充電器還算是頗方便的，重點是加購價以 399 元就買到還頗划算的，剛剛又去查看了一下，有些搭配的加購價又跳回 745 元了，這樣買起來感覺就沒有那麼划算了，若又有特價的話，再跟大家通知啦！！！

官方網站：http://www.powerfalcon.net/cn/web/index.php?lang=tw
4 Port 25W 這裡買：http://24h.pchome.com.tw/prod/DCAD6E-A9007H68M


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