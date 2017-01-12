【開箱】PowerFalcon 隨身快速充電充電器 4 Port USB 25W，趁便宜時買的！

手機就算沒有很多，但是要能隨處充電真的很重要，譬如說書桌要有充電器、房間要有充電器、廁所也要有充電器，避免拿來拿去麻煩事，先前購買了一條 Lightning 的線材，看到 PowerFalcon 的 4 Port USB 快充加購價只要 399 元，毫不猶豫就給他買下去了，因為這價格還真是不錯，佔據一個插座可以用充電四台設備，對我來說頗實用的！簡單快速的來開箱一下。
造型上簡簡單單，大小為 75.5mm x 60mm x 32mm。
插座為隱藏式的摺疊設計，因此收納上頗方便的，它們家還有可以替換多國轉接頭的款式，帶出國似乎也很方便。
沒有特定哪一個 USB 是快充的，總之 BC1.2 快充，自動辦別模式充電，最大輸出 25W。
充電時會有燈號顯示，在夜間也算是有個小小的照明。
實測 ZenFone 3 Deluxe 充電輸出為 2A。
同時充著 ZenFone 3 Deluxe 的時候，iPad mini 充電輸出也是 2A，我是沒有測試到 2.5A 啦！不過這樣的充電速度也夠快了！
心得總結，我覺得 PowerFalcon 的 4 Port 25W 充電器還算是頗方便的，重點是加購價以 399 元就買到還頗划算的，剛剛又去查看了一下，有些搭配的加購價又跳回 745 元了，這樣買起來感覺就沒有那麼划算了，若又有特價的話，再跟大家通知啦！！！
官方網站：http://www.powerfalcon.net/cn/web/index.php?lang=tw
4 Port 25W 這裡買：http://24h.pchome.com.tw/prod/DCAD6E-A9007H68M
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