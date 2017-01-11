華碩 ZenBeam E1 掌上式行動電源 LED 投影機，行動投影的時代來臨

2017-01-11 23:31:30 ContentParty

華碩ZenBeam E1掌上式行動電源LED投影機,150流明,內置6000mAh電池,長達5小時投影,自動梯形校正,HDMI / MHL連接埠

自從用過 ASUS S1 迷你攜帶型 LED 投影機之後，就愛上了迷你投影機，覺得實在是很方便，我之前在家裡飛輪運動就是配上投影來打電動，投放百吋的大螢幕！而 S1 後繼版本 ZenBeam E1 終於推出了，具備有 150 流明的亮度，並且具備有梯形校正的功能，投放時間可以長達五個小時，更是一顆 6000 mAh 的行動電源，建議售價 8990 元，我想會是行動商務人士最佳的簡報好夥伴！

重點特色：
  • 150 流明輸出結合可自動採用 FullHD 1080p 訊號源的 WVGA (854x480) 解析度
  • 投射影像範圍高達 120 吋
  • 內建 6,000mAh 電池，投影時間長達 5 小時，也可用來當作行動電源為行動裝置充電。
  • 透過 HDMI/MHL 投影行動裝置、媒體串流器及遊戲主機的內容
  • 配備迅速開／關機能力、自動梯形修正功能和 ASUS SonicMaster 喇叭，以利快速架設

官方資訊：https://www.asus.com/tw/Projectors/ASUS-ZenBeam-E1/

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官方資訊：https://www.asus.com/tw/Projectors/ASUS-ZenBeam-E1/

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參考資料
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S1 | 投影機 | ASUS 台灣 #ASUS 投影機
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