華碩 ZenBeam E1 掌上式行動電源 LED 投影機，行動投影的時代來臨

ASUS 華碩今日宣布推出全新 ASUS ZenBeam E1 掌上型投影機！ ZenBeam E1 採用1.37：1短焦鏡頭，使用者在極近距離下亦可投射出15吋至120吋的影像，同時配備 HDMI / MHL 連接埠，可相容各種裝置，包括：ASUS Chromebit / VivoStick電腦棒、個人電腦、筆電、行動裝置、遊戲主機及媒體串流器等。 另外，風格獨具的 ASUS Z...