華碩 ZenBeam E1 掌上式行動電源 LED 投影機，行動投影的時代來臨

自從用過 ASUS S1 迷你攜帶型 LED 投影機之後，就愛上了迷你投影機，覺得實在是很方便，我之前在家裡飛輪運動就是配上投影來打電動，投放百吋的大螢幕！而 S1 後繼版本 ZenBeam E1 終於推出了，具備有 150 流明的亮度，並且具備有梯形校正的功能，投放時間可以長達五個小時，更是一顆 6000 mAh 的行動電源，建議售價 8990 元，我想會是行動商務人士最佳的簡報好夥伴！
重點特色：
- 150 流明輸出結合可自動採用 FullHD 1080p 訊號源的 WVGA (854x480) 解析度
- 投射影像範圍高達 120 吋
- 內建 6,000mAh 電池，投影時間長達 5 小時，也可用來當作行動電源為行動裝置充電。
- 透過 HDMI/MHL 投影行動裝置、媒體串流器及遊戲主機的內容
- 配備迅速開／關機能力、自動梯形修正功能和 ASUS SonicMaster 喇叭，以利快速架設
官方資訊：https://www.asus.com/tw/Projectors/ASUS-ZenBeam-E1/
ASUS 華碩今日宣布推出全新 ASUS ZenBeam E1 掌上型投影機！ ZenBeam E1 採用1.37：1短焦鏡頭，使用者在極近距離下亦可投射出15吋至120吋的影像，同時配備 HDMI / MHL 連接埠，可相容各種裝置，包括：ASUS Chromebit / VivoStick電腦棒、個人電腦、筆電、行動裝置、遊戲主機及媒體串流器等。 另外，風格獨具的 ASUS Z...
官方資訊：https://www.asus.com/tw/Projectors/ASUS-ZenBeam-E1/
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