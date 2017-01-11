超微型投影機是雷嗎？行走天下 TW-358 已經驗證通過的評價！

2017-01-11 15:37:24 哇哇

雷！行走天下 TW-358 超微型大螢幕投影機

現在透過 Facebook 曝光的商品很多，先無論是否是詐騙好了，產品的品質是值得大家仔細想想的，之前注意到了一款微型投影機（連結），看介紹似乎真的有那麼一回事，價格也殺到那麼低，實際上很多賣場更低，我在淘寶買更更低，總之就是想買回來玩玩看，想說哪有那麼厲害的微型投影機！其實收到這款投影機已經多日，今天終於有心來開箱，投影過後確認是個爛貨無誤！沒有看過如此爛的投影機，沒有之一只有唯一，開箱與純心得提供給大家參考，若有人要購買請先三思再三思。

雷！行走天下 TW-358 超微型大螢幕投影機
開箱內容物有微型投影機、電源、遙控器（質感還不差）、AV 線與使用說明書。

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精簡的樣貌的確頗討喜的，商品尺寸為 126.4mm x 85.8mm x 47.7mm，其實沒有想像中那麼「微型」，不過若是要以攜帶便利性來說，那也算是頗方便的。

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側邊有電源輸入、開關、HDMI 輸入、外接 USB 儲存裝置。

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上方有簡單的操作按鈕，從最上開始分別是開關、左、右、OK、輸入源與返回鍵。

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後方為 microSD 讀卡機、microUSB 充電、CVBS 三合一輸入、AV 輸入、耳機輸出。

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鏡頭旁邊有撥扭可以調整焦距，不過畫面無法放大。

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有附贈一條 AV 線，怎麼不送 HDMI 呢？

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底部有個相機螺絲孔，可以搭配腳架來使用，將攝影機固定算是頗方便的設計。

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原本還想說要來與我的 ASUS S1 迷你攜帶型 LED 投影機來比一比，實際上根本沒得比好嗎 XD？說爛貨真的一點都沒有很超過。

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投影距離 190 公分左右為 60 吋大螢幕，但是這大螢幕一點也不舒適啊～

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有沒有感覺糊糊的？有可能昏暗中對不到焦，實際印入眼簾的就是格格格格格格格格，已經太習慣視網膜螢幕的解析度，看到這種格狀如此明顯的投影畫面，有一種想要昏倒的感覺，印象中也從未看過如此差的投影機。

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想說來看看設定是否可以調整解析度等等的，還真的沒得調，仔細看看硬體規格，分辨率 320x240，最高支援 1920x1080，那投影出來的應該就是 320x240 吧！

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聲音設定

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時間設定現在看來一點都沒有意義，因為根本不想看超過五分鐘。

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中英文等 23 國語言........那又怎麼樣 ><

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輸入支援 HDMI、AV、USB 與 SD CARD。我已經完全不想測試 SD 讀卡的能耐了，簡單來說就是傷眼睛。

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實際投影畫面，這就是男人夢寐以求的薄碼嗎？

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所有文字幾乎都是看不清楚的，若以寫網頁的說法來看，應該只有 h1 是可以辨識文字的，其他幾乎看不清楚，就算你貼到牆壁上也看不清楚，完全就是投影出來的解析度問題。

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格格格格格格格格格，真的不是很清楚啊！

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這種字體大概就是繪圖軟體把文字縮小到 6px 然後還開起去除鋸齒邊緣

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嗯嗯嗯～誰知道在寫什麼呢？

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上圖是我的 ASUS S1 的投影，頓時覺得眼睛好舒服好舒服，真的有種從 320x240 到 FullHD 的真實感，ASUS S1 規格為 200 流明，室內開燈我還看的到影像；微型投影機規格為 400-600 流明，開燈什麼都看不到，最規格上應該有天大的誤會，還有什麼 1920x1080 解析度、細膩畫質、不殘影、不慚眼、60 吋 4K 電影等等，要不是我買到假貨的話，那麼行走天下 TW-358 超微型大螢幕投影機就是個超雷的大爛貨無誤，報告完畢！

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