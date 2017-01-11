【限時免費】IObit Smart Defrag 5 PRO 磁碟重組自動化，有效優化硬碟讀取性能

電腦要如何跑起來才會順？硬碟絕對是關鍵之一，若你使用的是傳統硬碟而非 SSD 硬碟的話，一定需要偶爾進行磁碟重組，當你重組過就可以感受到系統會順暢許多，IObit Smart Defrag 本來就是一套不錯的免費磁碟重組工具，專業版本可以讓性能提升近 200%、使用上更簡易和智能、開機時深入重組檔案系統與自動升級的功能，常駐系統能讓系統更加穩定，專業版正在限時免費中，收藏就趁現在！
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△ 最後就能取得軟體下載連結與活動序號，也可以直接到文末下載免安裝版。
△ 開啟軟體後點選右下角的輸入序號。
△ 在下方輸入剛剛所取得的序號，並點選立即啟用。
△ 看到以上訊息代表已經啟動成功囉！
△ 這時就可以看到軟體版本已經變成為 PRO 專業版，點選下方 Trim 就可以開始進行磁碟重組與優化，SSD 硬碟也會又符合的應用。
△ 我兩顆硬碟都是 SSD 硬碟，所以速度還頗快的，可以看到重組畫面，重組後可以檢視報告。
△ 若是一般硬碟也建議進行開機重組，也會加速開機速度唷！
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