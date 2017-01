【限時免費】IObit Smart Defrag 5 PRO 磁碟重組自動化，有效優化硬碟讀取性能

電腦要如何跑起來才會順?硬碟絕對是關鍵之一,若你使用的是傳統硬碟而非 SSD 硬碟的話,一定需要偶爾進行磁碟重組,當你重組過就可以感受到系統會順暢許多, IObit Smart Defrag 本來就是一套不錯的免費磁碟重組工具,專業版本可以讓性能提升近 200%、使用上更簡易和智能、開機時深入重組檔案系統與自動升級的功能,常駐系統能讓系統更加穩定,專業版正在限時免費中,收藏就趁現在!

△ 在活動頁面點選 DOWNLOAD IOBIT SMART DEFRAG 5 PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成,點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就能取得軟體下載連結與活動序號,也可以直接到文末下載免安裝版。△ 開啟軟體後點選右下角的輸入序號。△ 在下方輸入剛剛所取得的序號,並點選立即啟用。△ 看到以上訊息代表已經啟動成功囉!△ 這時就可以看到軟體版本已經變成為 PRO 專業版,點選下方 Trim 就可以開始進行磁碟重組與優化,SSD 硬碟也會又符合的應用。△ 我兩顆硬碟都是 SSD 硬碟,所以速度還頗快的,可以看到重組畫面,重組後可以檢視報告。△ 若是一般硬碟也建議進行開機重組,也會加速開機速度唷!免安裝版:檔案大小:10.31 MB