【限時免費】IObit Smart Defrag 5 PRO 磁碟重組自動化，有效優化硬碟讀取性能

2017-01-11 09:55:30 哇哇

IObit Smart Defrag PRO 序號 License

電腦要如何跑起來才會順？硬碟絕對是關鍵之一，若你使用的是傳統硬碟而非 SSD 硬碟的話，一定需要偶爾進行磁碟重組，當你重組過就可以感受到系統會順暢許多，IObit Smart Defrag 本來就是一套不錯的免費磁碟重組工具，專業版本可以讓性能提升近 200%、使用上更簡易和智能、開機時深入重組檔案系統與自動升級的功能，常駐系統能讓系統更加穩定，專業版正在限時免費中，收藏就趁現在！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-iobit-smart-defrag-5-pro-100-discount

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△ 在活動頁面點選 DOWNLOAD IOBIT SMART DEFRAG 5 PRO NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就能取得軟體下載連結與活動序號，也可以直接到文末下載免安裝版。

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△ 開啟軟體後點選右下角的輸入序號。

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△ 在下方輸入剛剛所取得的序號，並點選立即啟用。

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△ 看到以上訊息代表已經啟動成功囉！

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△ 這時就可以看到軟體版本已經變成為 PRO 專業版，點選下方 Trim 就可以開始進行磁碟重組與優化，SSD 硬碟也會又符合的應用。

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△ 我兩顆硬碟都是 SSD 硬碟，所以速度還頗快的，可以看到重組畫面，重組後可以檢視報告。

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△ 若是一般硬碟也建議進行開機重組，也會加速開機速度唷！

http://www.iobit.com/en/iobitsmartdefrag.php

免安裝版：
IObit Smart Defrag PRO 5.4.0.7z（MediaFire下載）
IObit Smart Defrag PRO 5.4.0.7z（ZippyShare下載）
IObit Smart Defrag PRO 5.4.0.7z（本站下載）
檔案大小：10.31 MB

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軟體資訊 軟體名稱：Smart Defrag 軟體性質：免費 軟體大小：3.1 M 作業系統：Windows 官方網站：http://www.iobit.com/iobitsmartdefrag.html 檔案下載：官方下載鏈結 | 繁中免安裝下載鏈結 初次使用 第一次啟動程式為英文界面。