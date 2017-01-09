2017.01.09 綠色工廠軟體更新清單

2017.01.09 軟體更新，請大家自行取用囉！
- 4K Slideshow Maker 1.6.0.933 輕鬆製作有移動效果的幻燈片影片
- 4K Stogram 2.2.0.1202 下載備份 Instagram 的好工具，好圖片快速一次收藏
- 4K Video to MP3 2.2.3.830 將影片轉換成 MP3 音樂格式
- AdwCleaner 6.041 解決首頁綁架、莫名工具列、惡意廣告等問題
- All Browsers Memory Zip 1.5.7.3 限制瀏覽器記憶體資源，啟用記憶體壓縮功能
- Any Video Converter 6.0.7 免費的影音轉檔工具，便利的裁切、翻轉與視訊效果
- AOMEI Partition Assistant 6.1 免費的分割、合併、調整磁區大小軟體
- AutoHideMouseCursor 2.26 滑鼠鼠標自動隱藏，想到什麼隱藏的理由嗎？
- Bandizip 5.17 免費的壓縮軟體新選擇，支援新的zipx壓縮格式
- BoxCryptor 2.5.484 雲端檔案加密應用，跨平台多雲端空間支援
- CCleaner 5.25.5902 系統清淨機（附加CCleaner Enhancer增強版）
- ChrisPC Win Experience Index 4.60 讓 Win8、Win10 重現電腦性能跑分
- Chrome Cleanup Tool 15.86.0 軟體移除工具解決 Chrome 異常、惡意程式等等問題
- DesktopOK 4.51 桌面圖示永遠不怕亂
- DisplayFusion 8.1.2 雙螢幕顯示不同桌布，同時擁有工具列
- Dr.Web CureIt! 9 值得信賴的免安裝掃毒工具（20170104）
- DUMo 2.8.2.51 硬體驅動程式更新檢查工具
- ExperienceIndexOK 1.17 傳統系統效能跑分不死，就是愛這一味
- FastStone Image Viewer 6.1 優質的圖片瀏覽及批次轉換工具
- File & Image Uploader 7.5.0 免費空間批次上傳
- Firefox Portable 50.1.0 繁體中文免安裝版
- FreeFileSync 8.7 檔案同步免費軟體
- GetFoldersize 3.1.16 統計資料夾檔案大小，整理空間的好幫手
- Glary Disk Cleaner 5.0.1.111 簡單實用的系統垃圾清理工具
- Glary Tracks Eraser 5.0.1.81 隱私清理專用工具，安全更加有保障
- Glary Utilities 5.67 功能強大的系統管理幫手
- GOM Audio 2.2.5.0 免費、簡單、便捷的音樂播放軟體
- Gom Player 2.3.10.5266 一款值得擁有的影音播放器
- Google Chrome Portable 55.0.2883.87 Google瀏覽器免安裝版
- HDDExpert 1.14.1.28 硬碟健康檢測，請注意資料的安全
- IObit Advanced SystemCare Free 10.1.0 專家級的系統清理與優化軟體
- iTools 3.3.9.5 三代大進擊！免帳號快速安裝 APP、手機搬家、備份還原等新功能
- Junkware Removal Tool 8.1.1 首頁綁架、莫名工具列的解決方法
- KCleaner 3.2.2.85 擁有自動模式的高效率清理軟體
- KiTTY 0.67.4.1 比 PuTTY 更好用的 SSH/Telnet 連線管理工具
- KMPlayer 4.1.5.8 超強的影音播放（+112款面板）
- Macrorit Disk Partition Expert Home 4.0 真的免安裝！實用的磁碟分割調整工具
- Malware Hunter 1.27.0.44 惡意軟體獵人，附加系統優化調整與清理功能
- Mcool 3360 透明、輕巧、極簡音樂播放器（概念版、經典版）
- Notepad++ 7.3 超強文書編輯
- Opera 42.0.2393.94 免費 VPN 無線上網，最新翻牆功能設定，體驗上網的速度感（OperaDev 44.0.2463.0）
- Paint.NET 4.0.13 號稱免費的Photoshop精簡版
- Parkdale 2.97 硬碟測速有三招，檔案與區塊讀取模式
- PeaZip 6.3.0 支援超過150種壓縮格式，像檔案總管般的壓縮軟體
- PicPick 4.2.2 螢幕截圖的好幫手
- PointerStick 2.78 簡報時的得力助手，來一根方便的指揮棒吧！
- PotPlayer 1.6.63891 繁體中文免安裝 - 把KMPlayer幹掉的影音播放器
- Privacy Eraser Free 4.18.4.2188 隱私清理不留痕跡
- Quick Search 5.24.1.77 快速搜尋檔案，更精確的搜尋
- QuickTextPaste 3.35 超方便的貼上工具，結合指令與符號功能
- Redwood 1.05 檢視以及解壓縮執行檔、DLL、OCX 與 CPL 的元件
- Royal 1.58 簡單實在又迷你RSS閱讀器
- Spotify 免費聽音樂！最豐富的線上音樂資料庫（免安裝版 1.0.45.186）
- SRWare Iron 55.0.2900.0 注重保護用戶隱私與安全的 Chromium 瀏覽器
- SSD Fresh 2017 SSD硬碟壽命優化，減少非必要的寫入，延長使用壽命
- SUMo 5.0.12.348 檢查電腦軟體是否有新版本，免安裝的也可以唷！
- SynciOS 6.0.4 iOS同步軟體，免用 iTunes 也能輕鬆同步檔案
- TeamViewer 12.0.72365 突破網管封鎖的遠端桌面遙控
- TeamViewer QuickSupport 12.0.72365 TeamViewer QS被控端連線軟體
- Temple 1.16 查看 USB 裝置資訊的小工具
- Ultradefrag 7.0.2 免費磁碟重組軟體
- uTorrent 3.4.9 build 43085 下載速度很快的BT工具
- W10Privacy 2.1.4.2 系統進階調整實戰工具，Windows 10 完勝修改大全
- WifiHistoryView 1.35 無線網路連線紀錄查詢，學長偷吃都被抓了！
- Windows MPlayer 37905-3
- Windows 微軟免費惡意軟體移除工具 5.43 版（KB890830）
- Winstep Nexus 16.12 專業級 Dock 程式快捷工具列，捨我其誰？
- WinToUSB 3.4 安裝光碟 ISO/WIM/ESD/SWM/VHD 轉 USB 超實用工具
- Wise Auto Shutdown 1.55 排程自動關機、重啟電腦、登出、休眠
- Wise Care 365 4.51 全方面的電腦檢測，天天關心您的電腦！
- Wise Disk Cleaner 9.41 介面友善的系統清理工具，還有系統瘦身功能！
- Wise Duplicate Finder 1.16 你知道重複檔案也佔據很多空間嗎？
- Wise Memory Optimizer 3.49 記憶體優化工具，清除閒置的使用資源
- Wise Registry Cleaner 9.35 電腦登錄檔清潔工
- Yandex Browser 16.11.1.673 安全隱私兼顧的瀏覽器，動態桌布與無邊框的美好體驗！
- 百度音樂 BaiduMusic 10.1.8 超優質音樂播放器（千千靜聽 TTPlayer）
- 驅動人生6 DriveTheLife 6.6.47.148 驅動程式褓母級專家
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！