攪拌棒推薦 Cuisinart 美膳雅調理手持式攪拌棒 CSB-80TW，廚房必備小幫手

攪拌棒這種東西什麼時候需求最大？什麼人會需要買攪拌棒？我覺得媽媽和廚師佔了大部分市場，尤其了小朋友的媽媽，一定會經歷製作副食品的階段，十倍粥、三倍粥、蔬菜泥、水果泥等等等，大多人的先選擇一定是 Cuisinart 攪拌棒，因為我自己也買過一台，這次開箱應該算是攪拌棒升級，也是最完整的組合，能夠打泥、切丁、切片、切絲、攪碎與打蛋，除了製作小朋友副食品的需求之外，在家裡做菜也能夠更加省時省力，如果有快速方便的工具可以使用，何必刀刀都自己下手呢？趕快來看看 Cuisinart 美膳雅調理手持式攪拌棒的開箱吧！
來看看完整的開箱內容物吧！有攪拌棒主體、不鏽鋼刀頭的攪拌配件、打蛋器配件、打碎機配件、切絲切片圓盤、量杯、快速使用指南與使用說明書。
攪拌棒主體是不鏽鋼的，若你只是單一買攪拌棒的話，那麼主體會是塑膠的，不鏽鋼的質感比較好啊！！！不過使用攪拌棒得特別小心，當它安裝上插頭之後，只要按下開關就會以全速 13000 轉開始轉，若有搭配任何配件在上面的話，都可能會是讓你血肉模糊的利器，因此在使用上得特別特別特別的小心，無論要更換配件會是清洗等操作，請務必先將電源移除，確保自己的安全，更不要讓小朋友有機會觸碰到攪拌棒。
看起來很雄壯威武的攪拌棒！因為要什麼都可以打，所以得看起來特別雄壯吧！不過冰塊、果核、骨頭或是其他堅硬的原料請不要打，不然刀片受損了就得重新買個刀頭了！
前面是不鏽鋼抗菌刀頭，想知道 13000 轉是什麼樣嗎？就是很快很快，小心手就是了！
攪拌棒使用的電量為 300W，以廚房電器來說還算是省電，而且不管任何運轉官方都不建議超過 30 秒，所以理論上相對是省電的，而且使用的靜音馬達，通常攪碎的震動聲音會大於馬達聲音，要做副食品的媽媽若要在小孩睡後的夜間做副食品，那麼記得在量杯下方多墊幾層抹布，就能有效地降低震動的音量。攪拌棒主體最下方有個按鈕，要拆除任何配件的時候，請按壓這個按鈕，但是也請記得卸除電源，保障自己的安全。
與家裡原本的攪拌棒比一比，不鏽鋼的看起來有沒有更威猛了一點啊！！！看來有新的攪拌棒之後，舊的只能躲在櫃子角落哭泣了，還是人想便宜買二手嗎？
16 盎司的量杯，若是要精準控制量的話，刻度也是很重要的，不過我個人是沒有那麼在意啦，對我來說就是一個方便攪拌的容器。
老婆立馬去煮了一些蔬菜，之前小朋友都還是吃粥為主，現在開始加入蔬菜啦！！！Cuisinart 新的攪拌棒一入手，馬上就建功了！
一攪下去就是碎碎碎碎碎，這還要需要多說嗎？第一次打菠菜口味
第二次又打了深綠色花椰菜，據說營養價值很高，不過菜蟲也很多，要洗乾淨也不容易！粗粗壯壯壯的花椰菜的下場當然也是粉身碎骨！
轉眼間就做好兩碗蔬菜泥的副食品，你說攪拌棒有沒有很方便？而且攪拌棒剛使用完的時候清洗也超方便，水沖一沖就超乾淨的，千萬不要等到都乾掉在清洗，你會想哭的！
現煮現打現吃，吃最新鮮的蔬菜泥還頗捧場的，妹妹相比姊姊吃副食品的接納度高了很多，讓我跟老婆都輕鬆許多。
接著我和老婆要來挑戰檸檬牛奶，這是台南查理手搖飲料店給我們的啟發，其實很多行家都知道，檸檬要帶皮下去打味道才會香，皮才會有香氣啊！
大概把檸檬對半切之後丟入攪拌杯裡面，再加入牛奶，攪拌時一定多少要有些水份，不然攪拌不起來唷！
可能檸檬比較硬的關係，攪拌起來噴得很厲害，要把檸檬皮都絞碎也確實比較費力，偶爾得把還沒絞碎的部分挪個位置，多用幾次就搞定囉！
實際影片示範，我可是真的有打！！！
最後經過濾網過濾一下留下檸檬牛奶，再自己加些牛奶，檸檬牛奶順利完工！！！
好喝嗎？？哈哈哈哈哈！當然是不怎麼樣，人家飲料的絕活哪有那麼容易模仿的，這杯檸檬皮的味道太重的，可能檸檬與檸檬皮也需要有個比較適合的比例，再來可能也需要加糖來輔助調味，若有心研究的話，以後搞不好就能自己打了！
老婆還在家樂福買了木耳回家，因為木耳在近年推出了很多不同的木耳飲品，因為主打養生與健康，黑木耳含有豐富的膳食纖維、多醣體與抗凝血物質，而且具有熱量低的特色，還能夠抑制體重！！！！於是老婆決定要來自製木耳飲！
攪拌木耳非常的輕鬆，加點水下去之後，大概不到 20 秒就全部碎光光。
打的時候還是要偶偶換換位子，攪拌也會比較順利
拿起攪拌辦的瞬間非常有成就感，雖然說功勞是攪拌棒的，我只是按下開關而已^^。
像泥一般的木耳泥，這樣真的能喝嗎？當然還不能？老婆還拿去先加熱過，這真的要煮熟才能喝嗎？我也不是太清楚^^，總之還頗好喝的！
接著介紹大家打蛋的配件，坦白說這不是必備的，不過有攪蛋器會讓你省下很多時間，若你自己打了一顆蛋，若是要打到很均勻很均勻，你可能要花一分種以上的時間，若你一次處理五顆蛋的話，那不就更累人了？省時省力就要配上好的工具！
搭配上打蛋器之後，有一種一秒鐘就打好蛋的感覺！也太快了吧！很多人打對於打蛋也很講究，不能有太多的氣泡跑進去，透過打蛋器配件來打，我覺得並沒有什麼氣泡，雖然說不能到完美無氣泡，不過對我的日常料理來說足以應付囉！
而打蛋的容器得特別注意，建議選擇碗口比較大的容器，因為 13000 轉無法調節轉速，力道還頗大的，若是使用他們的提供的量杯來打蛋，可能就會有上圖這種結果......
接著要來展切絲與切片的技能，這是要搭配切碎機來使用。
這片切片切絲的刀盤是雙面使用的，若是 LOGO 字樣朝上的話就是切片使用，其實看刀口方向也很容易辨別。
切碎機一旁有一個置入食物的入口，丟食物下去的可別連手一起下去，有一個推食物的棒子跟洞口一樣形狀，將食物往下推即可。
切片真是輕鬆俐落 XD！
只是我們紅蘿蔔原本是要切絲的，紅蘿蔔切片能幹麻？感覺好像怪怪的齁！！！紅蘿蔔炒蛋也沒有人切片啊！看來醃泡菜是不錯的選擇！
那要如何切絲呢？後來才發現只要把上面的圓形切盤上下顛倒，讓切絲的刀頭朝上，就變成了切絲功能。
切絲也輕而易舉，瞬間整個切算機裡面都是紅蘿蔔絲了，以後老婆製作紅蘿蔔炒蛋，大概可以省十五分鐘在那邊切絲了吧！！（上圖右手就是推食物的輔助器，剛好可以套在洞口上）
後來又把馬鈴薯切片，想要自己製作洋芋片！！！切起來超級整齊的，而且厚度還真是均勻，有切片器真的好方便。
稍微擺盤一下放進烤箱，烤洋芋片等等就出爐囉！！！烤洋芋片真的那麼簡單嗎？當然沒有啊！！！哈哈哈哈！！
搭配上切碎機的還有不鏽鋼的碎刀片，若是有什麼東西想要攪碎的，除了使用攪拌棒之外，使用碎刀片也是很方便的。
要製作絞肉可以自己來！！！家裡不用絞肉機也可以，這一條一條的肉片，等下就不是這個樣子了！
絞肉超級超級迅速，轉眼間已經可以看到都是一點點的碎肉，這也真是太神奇了，以後可以自己做肉丸了嗎？還是自己來做重組漢堡肉呢？哈哈
實際來看看絞肉的殘酷影片吧！
切菜單然也沒問題，不過重量太輕的菜可能會切不到，譬如說我們切香菜，切到的地方就超級碎的，但是還是有很多沒有切到的部分。
不過我們切比較有份量一點的洋蔥，丟進去就可以全部切到很碎很碎，打開時還會藍瘦香菇呢！
其實我們也不知道幹嘛把香菜和豬肉打碎，或許只是想證明切碎的功能！
最後又把切碎的洋蔥、香菜、豬肉再一和進去，就成了上圖這模樣，然後就整坨拿到鍋子裡面去煎，煎起來味道還不錯！只是賣相不怎麼樣就是了^^
心得總結，我和老婆平常算是平常較少開伙的人，因為老婆覺得備料很花時間，我想那就是缺乏廚房的好幫手，譬如說我們常常煎塊肉排配上大蒜加鹽巴，切大蒜就很麻煩，切完之後還要洗砧板，而塑膠砧板又有塑膠顆粒殘留問題，有沒有吃下肚都不知道，未來就可以直接將大蒜切碎就好，有工具的話我也比較幫忙，或許男人愛好利用工具，有工具我就幫你搞定！最近剛好又是二女兒開始吃副食品的時候，要打一些食物泥透過攪拌棒也輕鬆許多，當然吃泥的階段也沒有很長，透過切碎、切丁、切片、切絲的功能，都能讓小朋友慢慢體驗到不同的口感，有台 Cuisinart 美膳雅調理手持式攪拌棒真的是挺棒的，推薦給大家囉！
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