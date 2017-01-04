Readygo Screen Recorder 1.0.1.0 支援 60FPS 螢幕錄影工具

2017-01-04 00:34:50 哇哇



不知道大家都用什麼工具來螢幕錄影？我之前大多都使用 FastStone Capture 居多，不過這次因為有錄影遊戲的需求，這才發現 FastStone Capture 最多支援到 25FPS 而已，錄製出來的畫面並不流暢，因此找來這款 Readygo Screen Recorder 有支援到 60FPS 的錄影，錄影的流暢度果然順多了，雖然說免費版有 15 分鐘的限制，而且會有浮水印，不過我個人覺得還可以接受，若是希望解除這些限制的朋友們，再去購買正式版囉！！！

錄影前先調整視訊的部分，解碼器有 MPEG4 與 H.264 兩個選項，若是希望可以保有較高的畫質，那麼選擇 MPEG4 就對了，當然螢幕錄影的檔案也會大很多，H.264 雖然是兼具畫質與檔案較小的特性，不過我覺得畫質被犧牲不少，fps 當然就選擇 60，品質可以拉到最高來保有原有的螢幕呈現。



主要錄影方式有三種，第一種就是區塊模式，會在螢幕中間出現一個框，自己去調整大小等等的；第二種是全螢幕模式。



第三種是遊戲模式，會跳出一個小小的浮動框，透過選單選取你要錄製的遊戲視窗，後方就是簡易的錄影、拍照、錄影與離開按鈕。



免費版本有 15 分鐘的錄影限制，需要的話再去購買付費版本囉！！！


錄影效果測試一下，詳細內容請看 ASUS FX502 開箱



我每天都會玩一場的 NBA2K17，順暢度也非常不錯唷！！！順暢度差的話，投籃節奏就會不對了～



海賊無雙一個人打一百個，遊戲畫面順暢度很重要！

http://www.rdgosoft.com/en/screen-recorder/

免安裝版：
Readygo Screen Recorder 1.0.1.0.7z（MediaFire下載）
Readygo Screen Recorder 1.0.1.0.7z（Rapidgator下載）
Readygo Screen Recorder 1.0.1.0.7z（ZippyShare下載）
Readygo Screen Recorder 1.0.1.0.7z（本站下載）
檔案大小：15.12 MB

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參考資料
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