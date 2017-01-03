綠色工廠2016年度回顧，網站經歷了一段生死關頭

2016 年的一開始不到兩個禮拜，部落格就遭到重創～簡單來說就是長期配合的主機商因為也養了很多賭博網站，我的 VPS 在眾多主機之一，警察就一次全部抄走了！以下列出當時 Facebook 的狀態，應該能說明大多狀況，當時沒記錄在部落格中，也當作趁機補上囉！
2016/01/14 Facebook 紀錄先來說這幾天遇到的問題，因為一些技術上的障礙，部分網站資料無法回復，重點是所有下載都先停擺，反正是個低級的錯誤！
不過最依照近兩三次斷線的經驗來看，該機房下班可能是沒有人的，一定得等到隔天上班才有人，想說摸摸鼻子就開始放空，趁這樣的機會休息一下並不反對，反正最近廣告本來就很低迷，原本想說好好來調整一下就斷線了！而且連該公司的網站都斷線，心裡想說該不會被燒了吧？還是被抄掉了吧？不過還是有同機房的主機沒斷線，心裡還抱持著一絲希望。
隔天一早從八點、九點、十點開始打電話，電話根本沒有接通過，這又是怎樣？晚上不接電話我可以忍，白天都沒人在是怎樣！更開始恐懼機房要被抄掉了！總之我就是無限的一直打電話，反正就都沒人接就是了！後來還用 Google 地圖找到該棟大樓的位置，也很幸運旁邊就自動顯示大樓管理室電話，打過去詢問狀態，都說沒有看到該公司的人進公司，但是似乎也確認沒有失火、沒有警察來抄，最慘的狀況就是公司放空城跑路去了！我老婆還一直跟我說「過年前跑路最多」！然後有個小朋友又整天黏著我不肯放，不知道沒有網站我們就可以換房子了嗎？
基於低級錯誤的發生，這時開始慶幸 Google 網站還保有文章的快取，於是我就開始批次抓資料，部落格損失的資料其實也不是太多，200 多篇文章而已，但是下載全滅，字串處理了超多超多內容，最後終於整理出 SQL 語法將資料一次匯入，沒有標籤、沒有文章分類，文章能先瀏覽就好！在網站正式恢復之前，將所有文章自動導向 Google 快取瀏覽，沒想到整天還有 15000 的瀏覽，不知道該笑還是該哭！網站重新上線後基本上我還是呆滯狀態，啥也不想做，也沒辦法進行任何新的文章，因為損失的東西無法量化，姑且催眠自己該公司只是整天都翹班而已，明早總該回來了！第二晚也發現該公司的官網已經恢復運作，那應該是沒有惡意倒閉吧！
斷線進入第三天一早，九點多開始打電話，從充滿希望打到翻白眼，結果意外接通了！！！結果是跟我說去員工旅遊.....今天應該就會回來了，印象中似乎還聽到說等他們回來、等他們出來就能處理了，真的也不知道真實狀況，姑且又相信那今天可以搞定吧！中午左右收到他們的回信，說機器故障正在搶修中，很抱歉造成我的困擾，然後我回信問說是硬體故障嗎？還是資料遺失？結果信件石沉大海，到現在依然沒有回覆，我想員工旅遊應該是今天才結束，明天才會正式上班吧！
其實我還活在主機明天就會正常的幻想中..............哀...............復活後我一定秒速搬家，但是復活了再說，網站沒有好好活著，我所有工作都停擺
（一個無奈等待主機恢復的狀態）
2016/01/06 Facebook 紀錄
又找回一篇 6000 字的大文章，真是感動到想落淚
坦白說資料損失很沮喪，備份應該是我的專門科目，之前工作在職時做了六年的備份工作，現在電腦中的存取檔案、小朋友照片坦白說都備份的很周全，部落格主機上也有建置多種異地、本機、郵件的備份方案，因為資料庫大概有破 GB，所以只有在主機內建置五個不同的時間版本，坦白說是沒有到很完善，前幾次的當機事件應該就要有警覺，不過每天實在有太多事情要完成，忙完累了就睡了，可能覺得資料要全部消失也必非那麼容易，偏偏卻遇到主機被抄了.....
這次的事件是很大條的，因為我就是靠部落格維生，萬一真的什麼都沒了，就是摸摸鼻子把房子賣了，我相信人生當中都會遇到很多的挫折，甚至都會徹底挫敗個很多次，沒有失敗的經驗，哪會有成功？以前做業務也常常每天掛蛋，反正最糟糕就是這樣子了，接下來勢必只有反彈一途，最近電視上常常看到「每天成長0.1，總是會有到達100分的時候」，或許最糟糕的狀況不是壞事，我相信危機就是轉機，有時候安逸的生活缺少刺激，腦袋開始退化，慢慢地就會開始懶惰。
損失的下載資源很可觀，原以為是半年份的資料，結果是一年半的資料，這等於所以搜尋而來找軟體的網友們，都會面臨無檔案下載的窘境。我後來頗慶幸我都是透過工具批次上傳檔案，檔案名稱、上傳時間、下載連結都被完整記錄，我知道答案有解了！半夜和老婆交代說喬喬若是起床，一定要幫我攔截住，我有重要的事情要做，果不其然喬喬半夜醒來，鬼哭神號的要找爸爸，從監視器看到老婆努力的安撫與壓制，女兒真的超愛我的。然後我就花了三個小時的時間將所有上傳檔案紀錄轉換成一個搜尋網頁，若是找不到下載的自動會導過去，然後放個小小的小廣告，算是解決了一個難題。
而我的心頭恨是有三篇配合的文章，而且都是大篇的！因為都是未開放也無法從 Google 快取去抓，想到要重寫就快暈了，而且還不敢想像何時能開始寫，因為忙著建置新的主機，坦白說建置的過程還頗愉快的，趁此嘗試了淘寶所用的 Tengine 網頁伺服器，Google 推出的 pagespeed 加速模組，坦白說我喜歡玩這些東西，很久沒有這種血脈噴張的感覺，和好手兩個人用到半夜五點多還欲罷不能，看到飛快網頁速度，心情也是愉悅的！
昨天繼續忙著主機建置的事情，因為網頁飛快是沒錯，不過反向代理設定搞不定，部落格後台問題多多，早上焦頭爛額對喬喬很沒耐性，又被老婆訓了一頓！下午又重新看看我也那些備份到的東西，赫然發現有救了！因為部落格什麼都寫、什麼都賣、什麼都不奇怪，我有把美食旅遊、軟體都獨立出來成為不同的部落格，每天會自動抓綠色工廠的資料去parsing，產出的匯入檔就有最新的資料，而且是到主機被抄走當天的資料。這樣一來我解決了所有軟體文章軟體版本的問題，至少可以搜尋到是新版本的文章標題；二來有一篇合作的美食文章因此找到了，坦白說超爽的，因為那篇文章真的不好寫，真的很想寧願不收錢也不要再寫一次。
而剛找回 6000 字的大文章，我原本只是想說利用可以搜尋檔案內文的工具，針對關鍵字在電腦裡面翻翻看有沒有瀏覽器的快取檔案，搜尋沒多久之後我赫然想起我有 WORD，因為寫完配合文章總是會貼上 WORD 看看有多少個字，雖然說不會額外存檔，但是 WORD 會自動儲存啊！馬上打開 WORD 果然找到文章了，要不是喬喬已經在睡覺，我應該會在家裡跑個三圈吧！
晚上繼續解決部落後台異常的狀態，只能顯示原始碼根本無法寫文章，然後文章都不存檔是怎樣的鳥問題，又不確定是到底程式、網頁伺服器、反向快取哪個環節出問題。赫然發現已經被人遺棄的部落格程式，竟然在去年中有更新，反正死馬當活馬醫，就來更新看看，更新完成一切搞定，而且還多送了一個簡單好看的 RWD 面板。
其實我只是想說不管怎樣保持平常心，危機就是轉機！若沒有發生主機被抄的事情，我應該每天晚上都是在趕文章，現在雖然文章都 DELAY 了，但不覺得有失去太多
部落格經營狀態坦白說當全職部落客還真是不容易，有想像中那麼自由嗎？其實也是看人臉色吃飯的，第一個就是看「搜尋引擎」的臉色，這部分就是長期的穩定收入，不過當他開始走下坡的時候，能做的努力真的不多，也真的使不上力，只有不斷地寫新文章，看是否有機會寫的什麼爆點之類的。第二個就是要看「行銷公司、廠商」的臉色，這部分對我來說是額外收入，若是少了這份收入，其實日子過起來就是苦哈哈，坦白說這方面我覺得綠色工廠還頗不吃香的，就算流量還是有一定程度，不過我就不是 A 咖啊～加上這種收入還有很難預料的撥款時間，就過著有一餐沒一餐的生活，哈哈哈！
從四年多前離職開始，我原本有兩個籃子的雞蛋，又變成了一個籃子，想也知道這不是很可靠的，也在尋覓下一個籃子會在哪裡？不過自從家裡女兒出生之後，每天忙小孩就夠了，根本沒有額外時間去開發新的業務。不過總算是是遇到了貴人，讓我有機會學習新的東西，簡單來說就是 SEO，這東西對我來說很重要，但是一直以來都是陌生的，只知道傻傻的一直寫文章，關於部落格架構等等都是亂亂拼湊，取用原本的部落格程式該有的內容而已，然後我就默默地寫了好幾個額外的網站，雖然說也沒有額外賺多少錢，但是更加知道自己可以替部落格加強什麼。我相信二女兒出生後我會更沒有時間，所以我在二女兒出生之前致力於網站改版一段時間，也在 2016/07/13 上架了新的網站，現在的成績應該還算過得去，也謝謝大家廣告的點擊啦！很多人都說根本沒有下載，其實真的是有的～～～！
八月份的寶可夢，坦白說我原本沒有要追遊戲的，但是發現流量其實還不錯，意外收藏了 Poke Radar、大家找寶貝、NecroBot 與 Catchem 等等，坦白說那陣子流量還真的是不錯，若人家說生子帶財的話，那麼這真的就是生子後帶來的意外之財，不過就現實生活來說，我也只是把之前挖出來的老本填回去而已。
文章數據會說話2016 年度發表的文章總共 566 篇，自己撰寫的文章有 453 篇，舊文更新到新的年度有 65 篇，吠吠文章引用 3 篇，坦白說我自己很久沒有寫旅遊美食了，很想寫～但優先權暫時被降低。而 Content Party 文章引用了有 90 篇，因為以一己之力無法寫太多文章，很多資訊又想要提供給大家，Content Party 的確是暫時性的虛擬助手，也是偶爾讓我喘口氣的方案之一。
這個年度沒想到文章做多的竟然是遊戲的分類，可能一寫就寫上癮了吧，不過坦白說從年末開始有任天堂迷你紅白機、月光寶盒都很夯，任天堂也推出了 Super Mario Run，我想 2017 年應該也會多多關注遊戲一些，雖然說我自己打電玩的時間很少很少^^。在來就是資訊類的文章，包含有很多網路服務、教學與限時免費的軟體等等，以前大多致力於免費軟體居多，不過限時免費的軟體感興趣的人也很多，對大家來說不妨也是非常棒的實用資訊。其次就是軟體的文章，這也算是老本行啦～雖然說我覺得現在愛用軟體的人變少了，不過偶爾還是得發掘一下不錯的軟體，提供給大家該有的好軟體。而軟體更新的速度真的是變慢許多，2016 年只有 700 多筆軟體更新，檔案上傳紀錄為 6876 筆，相比去年應該算是減半了吧！這部分會想辦法加速的！
再來比較多的就是工商服務的部分，加起來有 85 篇之多，若每篇都有稿酬的話，那收入就有百萬了，不過實際上寫幫忙、產品交換的文章大概就一半以上，大多付費評測還是手機、筆電、平板居多，坦白說這部分還頗幸運的，因為就不怕沒手機可以用，不過我目前評測文章的速度還是太慢，前置作業時間過長，無法趕上第一波的曝光，新的一年希望可以加速文章的撰寫，希望可以更加地有效率。
接下來文章數量較多的就是育兒日記的部分，看來要成為親子部落客也沒那麼容易，好像根本沒有多餘的心力，目前育兒日記大多老婆幫忙撰寫，圖片的部分由我來編修，這部分拖稿的進度很大，也不知道到底還能持續記錄多久，只覺得小孩子的成長就那麼一次，若不好好紀錄就都會被遺忘，只是持續記錄真的很累就是了，佔據了老婆很多時間，我修圖片野花超多時間的，反而都在記錄親子生活，原本還想多些些產品類的文章，反而累積的有限。
育女生活與工作女兒就是黏黏黏！坦白說壓縮了我很多的工作時間，熬夜工作已經成為常態，在二女兒出生之後，實在感到無力應付，加上寶可夢風潮多了些收入，終於有能力把大女兒送去幼兒園了，從雙十過後開始幼兒園生活，我的工作時間才終於能正常一點，晚上希望能在兩點前睡覺，隔天送女兒上學後就開始工作，不過其實中間也是要穿插幫忙照顧二女兒、餵奶、買午餐等等的事情，早上九點到下午四點一共有七個小時，好像可以做很多事情，但是進度並沒有想像中那麼美妙，因有時候半夜超時工作，我白天一不小心睡著起來就是下午了，很可怕的！
晚上的育兒時光也是場奮戰，自從女兒去幼兒園接受規範之後，回家的生活並沒有讓人感到更守規矩，而是回家盡情的放肆，坦白說花費的心力不輸給從前，以前整日帶著大女兒，起床之後就會自己看看書、聽聽 CD、玩玩遊戲，一切有種按部就班的感覺；而現在是一種不按理出牌的狀態，不知道是否在學校受到過多的約束，回到家就不想要再被約束還是怎樣，反正也常常有莫名的情緒很難安撫，然後回家後體力也都還很夠，常常陪她玩學校扮演遊戲，實在是累昏了我們！大家都說去上課會消耗很多體力，晚上八點就該差不多躺平了，現在大概得到晚上十點才躺平，等我回神開始工作大概也要晚上十一點之後了。
2017 年的目標與期望新的一年目標其實很簡單，首要當然還是繼續維持網站增加收入，誰不愛賺錢？不過我希望能增加一些額外收入的部分，目前就是靠部落格維生，但是部落格能寫到我 50 歲嗎？就算寫到 50 歲也賺不到 50 歲之後的養老費用吧！所以可能在於收入部分還是得要有所轉變，不過目標不會是回職場，除非是有很爽的缺剛好需要我啊！哈哈哈！我期許自己也能有一個輕鬆自在的下班人生，晚上的時間就是看看電視、出去逛逛街、看看電影、打球運動、打電動之類的，並不是每夜都在電腦前面埋首苦幹，如果能力許可的話應該要成立一個小的工作室，培養兩三個小編一起來經營網站，有人要來報名了嗎？哈哈哈哈！
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恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！