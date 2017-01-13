【台南】毛屋蔥柚鍋 人氣老房子餐廳火鍋，來自日本的大蔥與精緻料理，手工鑄造銅鍋

『毛』系列的餐廳又一發啦！
前兩年推出的【毛丼】在海鮮丼飯界引起一陣熱潮，應該不少人當時都為了那一碗美味的丼飯排過隊吧！哈哈！雖然現在海鮮丼飯的熱潮退去，但毛丼立下的指標依然屹立不搖啊！
但是這兩間毛系列的餐廳位置都有點討厭，開在小巷弄內，不太好找，停車更是大不易啊！但也沒辦法，老屋通常都隱身在小巷弄裡，就是要讓你找不到，這樣才更有神祕感囉！哈哈。
毛屋主打的是蔥柚鍋，主角就是大蔥和柚子醬汁、以及手工鑄造的銅鍋，logo結合了四者元素。
我們這天中午來的時候沒有先預約，但還好來得早，順利拿到位置，用餐時間一到，陸陸續續就來了不少客人，大家都是慕名而來。
↓一進門的小玄關，牆上布置團圓兩個字，兩大主角也在這裡喔。
火鍋在台灣已經是非常普遍的料理方式，想當初小時候，都馬是逢年過節一家團圓才吃火鍋，現在三不五十不知道吃什麼就是吃火鍋，簡單又方便，還營養均衡！只是年紀大了不太敢喝湯就是了！哈哈！
↓大蔥，真的超級大的！比我們之前在日本吃到的還大！
↓店家自釀的柚子醬汁，一大甕一大甕的，等等就可以品嚐到啦！
毛屋是成大周邊【諾亞方舟】的第四家店，另外還有【小方舟串燒酒場】和【毛丼】，都是頗有知名度的餐廳。
毛屋有兩層樓，配合老屋原本的格局，座位區配置很特別，有些位置還頗隱密的，不過因為都有客人在用餐，就不方便到處拍照了。
毛屋和毛丼的風格很像，牆面大多整修得比較徹底，屋頂的部分就保留較多月歲的痕跡。
毛屋的座位不多，散佈在一個一個的小空間，用餐的氣氛很特別。
另外保留了一個完整獨立的大空間，就好像包廂這樣，很適合多人聚會。
牆上的裝飾很簡單卻很有味道，精緻漂亮的菜單本身就是一個佈置品。
來瞧瞧菜單內容囉！go！
菜單形狀是毛屋獨特的手工鑄造銅鍋，連紋路都很講究呢！
登愣！說了那麼多次的手打銅鍋到底是何方神聖呢？菜單裡面有詳細介紹喔！來自日本新光堂的銅鍋。
再來就是非常火鍋重要的角色啦！食材！
毛屋用的日本大蔥是玉蔥，在一樓玄關就有看到了，真的很大喔！而其他蔬菜和海鮮也都很講究。
當然，對我們來說，火鍋最重要的還是肉肉肉啦！哈哈！毛屋的豬肉、牛肉、雞肉感覺也都好厲害！
看起來就很想點很多盤肉有沒有！怎麼可以用眼睛看到字就覺得好好吃啊！哈哈哈！雖然很想點牛小排，可是660實在有點貴，打算先來嚐嚐豬肉。
但是猜猜花生省魔術？我們來的這天，豬肉竟然全部缺貨啦！欲哭無淚ㄟ！逼不得以我只好點了很貴的牛小排，哈哈哈！然後佳佳點了土雞去骨腿。
基本的菜盤，除了豆腐之外，全部都是新鮮蔬菜，如果想吃一些加工食品火鍋料，就要另外單點，每個品項都不貴，但份量也是比較少的。
肉品和海鮮也都可以加點，肉品加點則是一次半份喔。
毛屋的蔬菜是現在很流行的小農蔬菜，一般來說價格會稍高，但品質也會比較好。
上座啦！每個座位的基本配備就是這樣，銅鍋、一杯水、柚子醬汁、一副碗盤筷子湯匙。
來欣賞一下銅鍋吧！鍋身的光澤真的很美！
這是椅子。
點完餐服務人員就會先來加湯，湯頭很清澈，沒有什麼調味，喝起來就是一種沒有負擔的清爽感。
自製袖子醬汁，清新微酸，非常解膩。
佳佳嗜辣，服務人員送上的是生辣椒，也給得太多了，哈哈。
精緻的菜盤，嚴格來說份量真的不多，但能感覺出每一種品質都很不錯。
來清點一下內容物，超厚的洋蔥和紫洋蔥，真的非常厚喔！而且辣到不行，連我這個超愛吃生洋蔥的人都辣到凍抹條ㄟ！大蔥，生吃或涮煮一下再吃都還不錯，也是有點嗆辣，但我覺得和洋蔥比起來算是溫和許多，夾著肉吃也不錯；水芹菜，這個我還蠻常買回來自己煮的，沒有奇怪的味道，口感爽脆很討喜；另外還有大香菇、豆腐、南瓜、地瓜、木耳、高麗菜，還有很清甜的玉米。
洋蔥、紫洋蔥、大蔥，三種要生吃或水煮都OK，但生吃真的讓我有點招架不住，最後就丟進鍋裡煮，煮完連湯都有點嗆辣嗆辣的了，哈哈。
烏龍麵，QQ口感還不錯。
後壁鄉(應該改成後壁區了)的益全香米，米的味道很重，沒有特別喜歡或不喜歡。
冬瓜茶。
肉肉肉來囉！
我的去骨牛小排，七片！天啊！片片都珍貴啊！
整個口水都要流成一條河了我！
個人喜歡生生的肉片。
沾一點柚子醬汁提味，嗯~，牛小排真的很鮮甜，口感也好嫩，柚子醬汁完全不搶味，搭配得很好，好好吃喔！非常喜歡！
要不是這一份套餐就要660元、一盤又只有七片，我肯定卯起來狂嗑的啦！但也因為這樣珍貴，才更能放慢速度好好地細細地品嚐啊！已醉...。
手切黑羽土雞去骨腿，這擺盤也太可愛了吧！哈哈。
選用的是龍崎的放牧土雞，也是很講究的感覺。
一開始點不到豬肉只好選雞肉，其實是蠻失落的，畢竟雞肉好像比較難表現得很突出，但這雞腿肉還真的是不簡單！肉質紮實有彈性，口感非常好！感覺就是很新鮮，沒有讓人失望喔！
手打京都風味雞肉漿，這個我沒有什麼感覺，印象模糊。
澎湖虎鱺魚片，肉質Q彈。
阿嬤蝦米丸，味道很自然。
超彈牙豬血糕，還不錯囉！
不小心吃頓午餐就花了1300是怎樣...？然後拿到一張折價券，四家分店都可以使用。
在食材的品質上，毛屋確實和一般的涮涮鍋很不一樣，基本上就是不能放在同一個層次來衡量，但當然也就反應在價格和份量上囉！值不值得就看大家怎麼取捨啦！
我們是覺得品質好，當然吃起來就比較有享受美食的快感和滿足，不過價格偏高，對我們而言是偶一為之的選項，平常想吃涮涮鍋，去【輕井澤】就可以了，尤其是帶著一個食肉目的小孩時，來這裡肯定破產的啊！哈哈哈！
只是這次來沒吃到豬肉還是覺得非常可惜，這個遺憾是一定要找時間去彌補的啦！
毛屋蔥柚鍋：
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台南市東區府東街148號
06-2098199
營業時間 11：30~14：00、17：30~21：00
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